أندية المحترفين تجبر اتحاد الكرة على إلغاء الجلسة الحوارية

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قرر اتحاد كرة القدم، إلغاء الجلسة الحوارية التي كان مقررا عقدها يوم غد السبت، لرؤساء وأمناء سر أندية المحترفين، والمخصصة لمناقشة إستراتيجية كرة القدم الأردنية خلال السنوات الأربعة المقبلة.كما تقرر أيضا إلغاء حفل الإفطار الذي كان مصاحبا للجلسة الحوارية، حيث جاء قرار إلغاء الجلسة الحوارية وحفل الإفطار، بسبب رفض أندية المحترفين حضور هذه الفعاليات، احتجاجا على تجاهل اتحاد الكرة لمطالبها المتضمنة ضرورة رفع قيمة الدعم من نصف مليون دينار إلى مليون دينار.وخاطب اتحاد كرة القدم الأندية المعنية، لإبلاغها بقرار إلغاء الإفطار والجلسة الحوارية، حيث جاء في الكتاب الذي وجه إلى أندية المحترفين : يؤسفنا إعلامكم بإلغاء الجلسة الحوارية المشار إليها، وذلك بسبب اعتذار غالبية رؤساء وأمناء سر الأندية عن الحضور.وكان اتحاد كرة القدم، ينوي إشراك أركان اللعبة في عملية مناقشة خطة وإستراتيجية كرة القدم الاردنية، خلال السنوات الأربعة المقبلة، قبل أن يعلن عن إلغاء الحفل بسبب حالة الجفاء السائدة حاليا بينه وبين الأندية التي تطالب بدعم مالي أكبر، للتخلص من أزمتها المالية الخانقة.يشار إلى أن اتحاد كرة القدم، سبق وأن أعلن رسميا عن تخصيص نصف مليون دينار كدعم استثنائي منه إلى أندية المحترفين وعددها 12، قبل أن تواجه الأندية هذا الدعم بالرفض، معتبرة أن هذا المبلغ لا يمكن أن يساعد في حل جزء بسيط من مشاكلها المالية، مطالبة بمبلغ مليون دينار، وهو ما رفضه اتحاد الكرة خلال رده الرسمي على مطالب الأندية، ما تسبب في حالة من الجفاء بين الطرفين، أدى في النهاية لرفض المشاركة في الجلسة الحوارية التي دعا إليها اتحاد الكرة.