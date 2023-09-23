السبت 23 أيلول 2023
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أندية "المحترفين" تجتمع في الفيصلي لبحث مسألة تعليق المشاركة

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من اجتماع سابق لأندية المحترفين في النادي الفيصلي - (من المصدر)
عمان - من المقرر أن تجتمع أندية المحترفين لكرة القدم في النادي الفيصلي عند الساعة الخامسة مساء اليوم، لبحث مسألة تعليق المشاركة في البطولات المحلية، وأبرزها بطولة دوري المحترفين للموسم الكروي 2023-2024.اضافة اعلان
وسيضع رؤساء أندية المحترفين النقاط على الحروف من أجل مخاطبة الاتحاد بآخر مطالبهم، إذ من المتوقع أن يصدر بيان من الأندية بالعودة للعب خلال الأسبوع المقبل، شريطة النظر بالمطالب وتحقيقها في أسرع وقت ممكن.
وعقدت اللجنة التنفيذية في اتحاد الكرة اجتماعا مطولا أمس في أحد فنادق العاصمة، دون أن يتم الكشف عن تفاصيله، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى استياء الاتحاد من تغيب الفرق عن منافسات الجولة الماضية، مع التوجه نحو تجاوز هذا التغيب لكن مع التأكيد على عدم تكراره، وإيصال رسالة للأندية عبر ممثليهم في اللجنة بضرورة العدول عن القرار، وتأكيد قيام الاتحاد بالعمل على مسافة واحدة مع جميع الأندية للوصول لحل يرضي جميع الأطراف.
وتتمثل المشكلة الرئيسية لدى الأندية، في عدم قدرة دائرة التسويق في الاتحاد على جلب راع لمنافسات بطولة الدوري للموسم الثالث على التوالي، ما أدى إلى انخفاض الدعم المالي المقدم من الاتحاد تجاه الأندية، وخفض قيمة الجوائز.
ولم يتجاوب الاتحاد مع مطالب الأندية خلال الأيام الماضية، ما جعل فرق الكرة تتغيب عن مباريات الجولة السادسة التي انتهت أمس، حيث لم يلعب الرمثا وسحاب، وشباب العقبة والحسين إربد، ومغير السرحان والجليل، والأهلي والفيصلي، والوحدات وشباب الأردن، ومعان والسلط.
وشهدت الأسابيع الماضية اجتماعات مكثفة لرؤساء أندية المحترفين من أجل إيجاد الحلول لاستكمال منافسات بطولة الدوري، بعد أن ضربت الضائقة المالية الأندية، ما أدى إلى إبلاغ الاتحاد بعدم قدرتها على استيفاء متطلبات اللاعبين والأجهزة الفنية والتدريبية.
ورد الاتحاد في وقت سابق على كتاب الأندية الموجه بالمطالبة بدعم سنوي يقدر بقيمة 200 ألف دينار، بتوفير 15 ألف دينار لكل ناد، كدفعتين مسبقتين من إيرادات تسوية مجموعة المناصير على الرغم من عدم تحصيلها، إلى جانب دفعة من إيرادات البث التلفزيوني بمعدل 13 ألف دينار لكل ناد أيضا، مع إشارة كتاب الاتحاد إلى اتخاذه عدة قرارات مالية في سبيل تخفيف الأعباء المالية على الأندية.
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