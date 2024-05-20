 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أندية المحترفين توحد صفوفها لمواجهة مصاعب الموسم المقبل

جانب من اجتماع اندية المحترفين واتحاد الكرة في وقت سابق - ( من المصدر)
جانب من اجتماع اندية المحترفين واتحاد الكرة في وقت سابق - ( من المصدر)

تدرك أندية المحترفين، أن الموسم المقبل سيكون أصعب وأقسى من الموسم الحالي، خصوصا في ظل العديد من المعطيات الجديدة التي خلفها الاجتماع الذي عقده الاتحاد مع الأندية قبل أيام تحت عنوان "خلوة استراتيجية"، حيث حمل الاجتماع رسائل واضحة أبرزها، أن العلاقة بين الجانبين ستكون مضبوطة خلال الفترة المقبلة.

اضافة اعلان

 

اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية في "خلوة إستراتيجية" اليوم 


وظهرت مخاوف الأندية من الموسم الجديد، مبكرا من خلال اجتماع رؤساء وممثلي الأندية السبت الماضي، بدعوة من رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة، حيث تناول القضايا المطروحة بكل صراحة وشفافية ووضوح، خصوصا في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي مرت بها الأندية الموسم الحالي، من خلال عدم وجود شركة راعية للدوري، والعلاقة المتوترة والخلافات بين الاتحاد وأندية المحترفين خلال الفترة الماضية. 


ولعل الأمر المزعج للأندية حاليا، القرارات التي ستصدر عن اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، وسيحمل العديد من القرارات والعقوبات المالية على الجديدة الأندية في ظل شكاوى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وينتظر أن هناك عقوبة بحق العديد من أندية المحترفين بحرمان القيد في الموسم المقبل، في ظل عدم قدرة الأندية على تسديد الالتزامات للاعبين خلال الموسم الحالي، حيث إن غالبية الفرق عليها مستحقات ورواتب مستحقة للاعبين، علما بأن أندية الرمثا وشباب العقبة وسحاب وشباب الأردن محرومة حاليا من التعاقدات. 


وتأمل الأندية من اتحاد الكرة، إيجاد توافق في موضوع قرارات لجنة أوضاع اللاعبين، وعدم ربط أمور تسجيل اللاعبين بهذا الأمر، خصوصا في ظل عدم قدرة الأندية على تسديد قيمة الشكاوى المترتبة عليها خلال الفترة المحددة.


وشكل توجه الاتحاد، تقليص عدد أندية المحترفين اعتبارا من الموسم بعد المقبل إلى عشرة فرق، من خلال هبوط 4 فرق، وإقامة منافسات الدوري على ثلاث مراحل، ردود أفعال قوية من رؤساء الأندية، الذين رفضوا المقترح، وطالبوا الاتحاد بعدم الخوض في هذا الموضوع وعدم المساس بالنظام الحالي.  


وبين رئيس أحد الأندية الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه لـ "الغد"، أن اجتماع رؤساء الأندية أثبت حرصها على التحدث بكلمة واحدة وتوحيد الصف لمصلحة الكرة الأردنية.


وأضاف: "الأندية تقدر الاجتماعات التي تعقدها مع الاتحاد، لمناقشة واقع الحال للكرة الأردنية والتحديات التي تواجه المنظومة والأهداف الرئيسية، تمهيدا لإطلاق استراتيجية الاتحاد لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس المقبلة، ولكن تتمنى الأندية أن تكون القرارات بالتوافق مع الجانبين وعدم اتخاد قرارات مسبقة وفرضها على الأندية".  


وأردف: "المهم في الموسم المقبل، مراعاة الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها للأندية، خصوصا في موضوع شكاوى اللاعبين، وحرمان الأندية من التسجيل، مقدرا للاتحاد عمله في اعتماد مخطط لتطوير قطاع الناشئين في الأندية، وإعادة توجيه الدعم المالي وزيادته للأندية، التي تهتم بقطاع الناشئين بشكل أكبر، مرورا باستحداث دورات متخصصة وبخصومات تشجيعية لمدربي الفئات العمرية، وصولا إلى إطلاق جائزة مالية لأفضل ناد خلال الموسم يهتم بهذا القطاع، عبر معايير فنية وإدارية عدة".


ويرى الدكتور خالد حياصات، أحد المهتمين بالدوري الأردني منذ سنوات طويلة، أن الاجتماعات بين أندية المحترفين والاتحاد، تشكل جلسات حوارية لتقديم مقترحات ومبادرات للبناء عليها ومناقشتها، وهذا يصب في صالح منظومة الكرة الأردنية لتطوير عمل الأندية وتحسين ظروفها خلال الفترة المقبلة، وينعكس إيجابيا على المسابقات المحلية ويعود بالفائدة على المنتخبات الوطنية.


وقال: "المطلوب من اتحاد الكرة، عدم إجراء أي تعديل على الموسم المقبل، قبل الاتفاق مع الأندية، ولكن من دون أن يكون الضحية اللاعب أو المدرب، والعمل على تطوير البطولات المحلية، وقطاع الناشئين، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل على تحسين البنية التحتية والجوانب التسويقية.  


وتمنى المهندس سالم زعتر، أن تخرج الاجتماعات بين اتحاد الكرة والأندية بمخرجات إيجابية، خصوصا في جانبي استراتيجية الاستدامة، والتمكين المالي والتي أطلقها الاتحاد قبل سنوات، وأن يشهد الموسم المقبل انخفاضا في إنفاق الأندية ماليا، وألا نسمع بالأمور التي تعكر صفو المنافسات المحلية، متمنيا أن تكون العلاقة بين الأندية والاتحاد في أحسن صورها. 

 

اقرأ أيضاً: 

اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية في "خلوة إستراتيجية" اليوم

رؤساء أندية المحترفين يرفضون تقليص عدد الفرق


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جانب من خلوة اتحاد الكرة مع أندية المحترفين الأخيرة في عمان - (من المصدر)

الاتحاد يجتمع لبحث نتائج الخلوة.. وتخوف من "أوضاع اللاعبين"

14 أيار 2024
مقر اتحاد كرة القدم - (أرشيفية)

اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية في "خلوة إستراتيجية" اليوم

10 أيار 2024
اقرأ أيضا
Untitled-1

حسم مؤجل بقبضة حارس عملاق

منذ20 ساعة
لاعب أرابيلا ديمونتا هاريس يحاول التمرير أمام متابعة مزدوجة من لاعبي الصقور - (الغد)

"أرابيلا" يتجاوز "الصقور" في دوري اللعيبة لكرة السلة

منذ20 ساعة
fa56bbbe-45ff-4179-bf28-da011ae9eb19_16x9_1200x676

شقيق مبابي خارج أسوار باريس سان جيرمان

منذ20 ساعة
أبو السعود يتقلد الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للجمباز بطشقند - (من المصدر)

أبو السعود يبعث رسائل مطمئنة لـ"الجمباز" قبل خوض الأولمبياد

منذ21 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-20 at 19.41.26 (1)

الفيصلي يهزم الحسين ويؤجل حسم لقب الدوري

منذ22 ساعة
الكوادر الأمينة خلال أداء واجبها في رالي الأردن الدولي .-(من المصدر)

خطة "لوجستية" محكمة تساهم في تميز رالي الأردن الدولي

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اغتيال سياسي تتجنب إيران إعلانه

ماهر أبو طير |اليوم

ضبابية "الضمان".. العامل ضحية!

محمود خطاطبة |اليوم

لنحافظ على ما تبقى لدينا من معايير العمل

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق الطاقة المتجددة

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي.. تسويق واقعي

سميح المعايطة |اليوم

نقاط حول "دمج التعليم"

د.خليف الخوالدة |اليوم

الأمل الواهم بفائدة الانقسام في "إسرائيل"

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات | منذ4 ساعة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات | منذ22 ساعة
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات | منذ22 ساعة
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات | منذ22 ساعة
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات |19 أيار 2024
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات |19 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
هوس التصوير

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!
 