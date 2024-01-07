أندية دوري المحترفين.. فسخ عقود وشكاوى متزايدة ومستقبل مجهول

مهند جويلس

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عمان- تعيش كرة القدم المحلية واحدة من أسوأ فتراتها على جميع الأصعدة، حيث تعاني غالبية الأندية من توفير أدنى المتطلبات من أجل الاستمرار، ومحاولة إكمال الموسم بأي طريقة كانت، خشية من تدهورها كما حصل مع أندية عدة بفترات سابقة.وشهد الموسم الحالي حدثا بارزا في منتصف مرحلة الذهاب، حيث قررت الأندية بالإجماع عدم خوض أي مباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة، بعد مرورها بضائقة مالية جعلتها غير قادرة على الوفاء بمتطلبات اللاعبين والأجهزة الفنية والتدريبية.ومن أبرز التخبطات التي تعيشها الأندية أيضا، هو انتهاء النصف الأول من الموسم من دون إقامة 4 مباريات خلال مرحلة الذهاب، وتأجيلها حتى نهاية مشوار المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا، فيما وصل فريقي شباب الأردن والحسين إربد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن، مع عدم إقامة مباراتين بثمن نهائي البطولة ذاتها حتى اللحظة، وانتظار فريقي السلط والرمثا منافسيهما في ربع النهائي.وفسخ نادي الجليل مؤخرا عقود عدد كبير من اللاعبين في سبيل تخفيف نفقاته المالية، مع صدور أصوات من داخل النادي بأن الفريق رفع الراية البيضاء من أجل استمراره في دوري المحترفين، أملا بعودته لـ"الأولى" من أجل لملمة أوراقه وأهمها المالية، والحال ذاته ينطبق على مغير السرحان الذي استغنى عن 3 لاعبين دفعة واحدة.كما بدأت أندية أخرى في التوصل مع لاعبيها إلى حلول لفسخ العقود بينهما بالتراضي، نظرا لتأخرها في تسليم الرواتب للاعبين، ما يرجح حدوث ثورة لدى اتحاد الكرة في الفترة المقبلة، من خلال تقدم عدد كبير من اللاعبين لشكاوى بهدف تحصيل مستحقاتها.في المقابل، يتلقى نادي الحسين إربد إشادة واسعة من الوسط الرياضي، واعتباره النادي الأنجح في الفترة الحالية من حيث الالتزام في تسليم اللاعبين مستحقاتهم المالية بشكل منتظم، إلى جانب تقديم حوافز معنوية من خلال جائزة اللاعب الأفضل في الشهر، ما جعل الفريق على قمة ترتيب دوري المحترفين بعد نهاية الجولة 11.ويعبر البعض عن غضبهم من اتحاد الكرة تجاه تجاهله لمطالب الأندية، والتأخر في تسليم مستحقاتهم المالية، إلى جانب التركيز فقط على المنتخب الوطني، وتوجيه الدعم للمنتخبات الوطنية من معسكرات وغيرها، من دون الاهتمام بالأندية ومراعاة مشاكلها.وقال المدرب واللاعب السابق أنس الزبون: "إن بداية تطبيق الاحتراف في الأردن لم تكن بالصورة المطلوبة، بعدم توفر شركات راعية لكل ناد لتسيير أموره، مؤكدا بأن غالبية مشاكل الأندية تعنى بالجانب المالي".ولفت الزبون في حديثه لـ"الغد"، إلى أن الحل الوحيد يتمثل في وجود شركات تتسلم الأندية، إضافة للدعم الحكومي، لافتا إلى أن تراجع الأندية أثر على نتائج المنتخب الوطني في الفترة الماضية، وأن المنافسة على اللقب محصورة بين 3 فرق، وبقية الفرق تصارع للهروب من الهبوط.بدوره، أشار المدير الإداري لفريق شباب الأردن وائل البنا، إلى أن الموسم الحالي هو الأكثر غرابة بين مواسم دوري المحترفين، حيث إن مرحلة التنقلات الحالية تشهد تفرغ عدد كبير من اللاعبين، موضحا أن الأمور المالية الصعبة وراء تخبط تحضيرات الأندية وغياب الاستقرار.وحمل البنا في حديثه لـ"الغد"، المسؤولية لاتحاد الكرة والأندية وراء هذا التراجع المالي المخيف، مع اعتقاده أن إعادة الأجندة بشكل غير تدريجي، ساهم في تطور المشهد نحو الأسوأ، متمنيا أن تقف الحكومة مع الأندية وتدعمها بصورة كبيرة، على غرار بعض الدول المجاورة التي شهدت التطور بسبب هذا الدعم، في ظل غياب الدعم من الشركات الخاصة.وأعرب المتابع حسان خليفة، عن غضبه من وصول الكرة المحلية إلى مرحلة سيئة جدا، محملا بعضا من المسؤولية لإدارات الأندية التي لا تجد بها الكفاءة لجعل الدخل المادي عليها يتناسب مع صرفها، إلى جانب وقوعها مع بداية كل موسم بالأخطاء ذاتها، من خلال التعاقد مع لاعبين بمبالغ عالية رغم عدم قدرتها على ذلك.وبين خليفة، أن الدعم المادي القليل للأندية واللاعبين، تسبب في مشاركات خجولة للفرق المحلية بالبطولات الخارجية، متمنيا اتخاذ قرارات مفصلية في الفترة المقبلة من أجل محاولة اللحاق بالدول المجاورة التي سبقت الأردن كثيرا بفترة بسيطة.