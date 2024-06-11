أندية "طائرة الممتاز" ترحب بقرار الاستعانة بلاعب فلسطيني دون شروط

مصطفى بالو

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عمان- رحبت أندية الدرجة الممتازة بقرار اتحاد الكرة الطائرة، بالسماح للأندية باستقطاب لاعب فلسطيني في المنافسات المحلية للموسم الجديد، ومعاملته كاللاعب الأردني عند قيده وتسجيله محترفا، والذي صادقت عليه الهيئة العامة في اجتماعها مؤخرا، واعتبرته شكلا من أشكال الدعم للرياضة الفلسطينية، والأهل في فلسطين في ظل ممارسات الاحتلال البربرية.وعن حيثيات القرار، يقول نائب رئيسة اتحاد الكرة جهاد قطيشات: "القرار جاء بتوجيهات من رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، والذي يندرج ضمن الموقف الأردني الرسمي والشعبي، الداعم للقضية الفلسطينية وحق أهلها في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس".وأضاف: "تعاني الرياضة الفلسطينية بشكل عام، والكرة الطائرة بشكل خاص، في ظل ممارسات الاحتلال، والتي أوقفت عجلة نشاطاتها منذ اندلاع الحرب على غزة، وسقط الكثير من شهداء الحركة الرياضة، منهم مدربين ولاعبين معروفين، مما أضر بالأندية والمنتخب الفلسطيني على حد سواء، وتربطنا علاقات أخوة متينة مع الأشقاء في فلسطين، وسبق أن تبادلنا الزيارات والخبرات والخدمات، وتباحثنا في هذا الخصوص، وهناك اتفاقية ستوقع مع الاتحاد الفلسطيني بهذا الخصوص في القريب العاجل، مما يؤكد التلاحم والتوأمة الحقيقية بين الأردن وفلسطين.من جانبه، أكد رئيس نادي الكرمل محمود الطيطي أن القرار نابع من موقف أردني صلب نحو دعم الأهل في فلسطين وقضيتهم العادلة، شارحا : في الإطار الرياضي، لم تتخل الرياضة الأردنية عن دعم الرياضة والرياضيين في فلسطين، في مختلف الألعاب الرياضية، ولعل بطولة القدس والكرامة الكروية، تأكيد روحانية وتاريخية العلاقة الأردنية الفلسطينية المتجدرة في أعماق التاريخ، وتبني اتحاد الكرة موقف وقف نشاطات الكيان الصهويني في الاتحاد الدولي من خلال مساعي رئيس الاتحاد سمو الأمير علي بن الحسين، لتلتحم معها مساعي اتحاد الكرة الطائرة ببتوجيهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت الحسين، في تأكيد للموقف الأردني الداعم للأهل في فلسطين في جميع المجالات ومنها الرياضة".وأضاف: "ونحن في نادي الكرمل، لدينا شبكة علاقات واسعة مع أندية الكرة الطائرة في فلسطين، ووجهنا الدعوة إلى أحد أندية المقدمة للمشاركة، ويكون العنوان البارز في بطولتنا العربية "غزة الصمود"، خلال آب (أغسطس) المقبل، في الوقت الذي نكثف فيه الاتصالات لتدعيم فريق الكرة الطائرة بصانع ألعاب من فلسطين، ليشاركنا في منافسات الموسم 2024، وهذا أقل واجب يمكن أن نقدمه لدعم صمود الرياضة الفلسطينة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مسيرة نضال الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال".على صعيد متصل، أكد المدير الفني لفريق شباب الحسين- بطل الألقاب المحلية- وليد العسود، أن قرار اتحاد الكرة الطائرة يحمل الكثير من المعاني والقيم الأردنية الأصيلة تجاه الأهل في فلسطين، موصحا: "تربطنا علاقات أخوة متينة بالأندية الفلسطينية للكرة الطائرة، وأركانها إداريا وفنيا ولاعبين، ونعرف حجم المعاناة في ظل الاحتلال الغاشم، الذي تتواصل جرائمه البربية تجاه الشعب الأعزل، والرياضة الفلسطينية لاسيما، الكرة الطائرة من خلال تدمير بنيتها التحتية ومقرات أنديتها، واغتيال أحلام أبطالها المدربين واللاعبين".وزاد العسود: "تبادلنا العديد من الزيارات واللقاءات الودية مع أندية اللعبة في سنوات سابقة، وتواجد وفد فريق شباب الحسين على أرض فلسطين بدعوة من نادي القوات الفلسطيني- بطل الدوري – قبل فترة وجيزة، وكان الفريق يستعد لزيارة أخرى في الموسم الماضي، حالت دونها صدور التصاريح، ويتطلع فريق شباب الحسين إلى الاستفادة من قرار اتحاد الكرة الطائرة، وضم أحد اللاعبين الفلسطينيين لفريقه ليشاركه منافسات الموسم الحالي".