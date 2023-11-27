الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أنشطة رياضية متنوعة وملحوظة في جامعة مؤتة

جانب من نشاط رياضي في جامعة مؤتة - (من المصدر)
جانب من نشاط رياضي في جامعة مؤتة - (من المصدر)
 نجحت كلية التربية الرياضية في جامعة مؤتة، في وضع بصماتها الرياضية، عندما تمكنت من تنظيم 5 أنشطة رياضية مؤثرة ومهمة، بدءا من الفصل الدراسي الأول، في إنجاز مهم أكد  تأثير هذه الكلية في المجتمع المحلي.اضافة اعلان
وتنوعت الأنشطة الرياضية التي أقامتها كلية التربية الرياضية في جامعة مؤتة، حيث اشتملت على العديد من الفعاليات والدورات والتدريبات في مختلف الألعاب، ما كان له أطيب الاثر في نفوس المشاركين والمجتمع المحلي.
ونظمت الكلية بالتعاون مع أكاديمية A STAR IS BORN، وبإشراف الخبير الدولي سمير نصار، دورة مدربي كرة السلة (3 ×3) لطلاب كلية علوم الرياضة ومعلمي التربية الرياضية في لواء المزار الجنوبي، واشتملت على محاضرات عدة، تحدثت عن قانون اللعبة، وشرح وتطبيق للمهارات الدفاعية والهجومية. وأشرف على الدورة الأستاذ الدكتور معتصم الخطاطبة والدكتور معن الشعلان والدكتورة منال طه. 
وفي ختام الدورة، قام عميد كلية علوم الرياضة الأستاذ الدكتور أمجد المدانات بتكريم الخبير الفني سمير نصار وتسليم الشهادات للمشاركين في الدورة.
كما أقامت كلية علوم الرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم قسم الإشراف التربوي، ورشة تدريبية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية، وتطبيقات تدريبية لخماسي كرة القدم، واشتملت الورشة على تدريبات لتنمية عناصر اللياقة البدنية الخاصة بلعبة خماسي كرة القدم وتدريبات لتنمية المهارات الأساسية وتطبيق بعض الخطط الهجومية والدفاعية، وبعض التكتيكات الهجومية لتحرك الفريق في الملعب.
وفي نهاية هذه الورشة، تم إعطاء محاضرة عن قانون خماسي القدم (ما يتعلق بالأمور التحكيمية وإدارة المباراة)، وتم تنفيذ هذه الورشة من قبل الأستاذ الدكتور عصام أبو شهاب والدكتور بلال الضمور ورئيس قسم التربية الرياضية الدكتور معن الشعلان.
كما رعى رئيس جامعة مؤتة الاستاذ الدكتور سلامة النعيمات بحضور عميد كلية علوم الرياضة الاستاذ الدكتور أمجد مدانات وإدارة الكلية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد كبير من طلبة الكلية، إسدال الستار على بطولة خماسي كرة القدم لطلبة كلية علوم الرياضة، والتي لعبت مبارياتها على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث حظيت البطولة بمشاركة 130 طالبا مثلوا 10 فرق، حيث وصل للدور النهائي فريقا القدامى  والاستقلال وتمكن فريق القدامى من التفوق على منافسه فريق الاستقلال، بهدف مقابل لا شيء في مباراة قوية كان عنوانها الندية والمنافسة القوية، حيث أدار اللقاء مشرف عام البطولة د. معن الشعلان وساعده الطالب عبدالباسط القرالة. 
وفي نهاية اللقاء، توج راعي المباراة الفريقين والحكام.
كما أقامت كلية علوم الرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم قسم الإشراف التربوي، ورشة تدريبية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية، تطبيقات تدريبية لكرة السلة، واشتملت الورشة على تدريبات لتنمية عناصر اللياقة البدنية الخاصة بلعبة  كرة السلة وتدريبات لتنمية المهارات الأساسية، وتطبيق بعض الخطط الهجومية والدفاعية وبعض التكتيكات الهجومية لتحرك الفريق في الملعب، وفي نهاية هذه الورشة، تم إعطاء محاضرة عن قانون كرة السلة (ما يتعلق بالأمور التحكيمية وإدارة المباراة)، وتم تنفيذ هذه الورشة من قبل الأستاذ الدكتور أمجد مدانات والأستاذ الدكتور معتصم الخطاطبة ورئيس قسم التربية الرياضية الدكتور معن الشعلان.
وتواصلت أنشطة كلية التربية الرياضية في جامعة مؤتة، حيث رعى الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات افتتاح دورة تدريب كرة اليد المستوى (D)، والتي تعقد بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة اليد.
ويشارك في الدورة التي يحاضر فيها الخبير الألماني وولف، (46) طالبا وطالبة وتقام على مدار ثلاثة أيام. وقد أشار عميد الكلية الأستاذ الدكتور أمجد مدانات، إلى أن هذه الدورة من ضمن مجموعة من الدورات التدريبية التى تعقدها كلية علوم الرياضة مع الاتحادات الرياضية المختلفة، لزيادة مستوى المهارات التدريبية للطلبة، ويشرف على تنظيم هذه الدورة، الأستاذ الدكتور معتصم الخطاطبة ورئيس قسم التربية الرياضية الدكتور معن الشعلان.
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