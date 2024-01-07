الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أنشيلوتي راض عن أداء جولر في مباراته الأولى

1704630089751405000
لاعب ريال مدريد أردا جولر -(من المصدر)
مدن - أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أول من أمس خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة أراندينا في بطولة كأس ملك إسبانيا، بمشاركة اللاعب التركي الدولي أردا جولر وقدراته التي "أظهرها تحديدا في الشوط الأول"، ومع ذلك رأى المدرب أنه على الرغم من غيابه لفترة طويلة بسبب إصابته خلال فترة التحضير للموسم إلا أنه يجب أن يتحسن "على المستوى البدني والقوة".اضافة اعلان
كما سلّط أنشيلوتي الضوء على شخصية لاعب فنربخشة التركي السابق، وأوضح أنه على الرغم من إظهار قدراته إلا أن الشخصية أمر مهم للقيام بالعمل الجيد في ريال مدريد.
وعلى جانب آخر، أعرب المدرب الإيطالي عن رضاه بسبب عودة بعض اللاعبين المصابين في وقت حساس وخاصة قبل خوض كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، حيث سيتمكن من الاعتماد على كل اللاعبين، باستثناء لوكاس فاسكيز والمصابين لفترة طويلة مثل كورتوا وميليتاو، وذلك بعد عودة كل من كامافينجا وتشواميني وميندي.
وقال أنشيلوتي "تشواميني لاعب خط وسط مدافع وفي الطواريء يمكنه المشاركة كمدافع، ولكن أهم شيء هو التمكن من الحصول على خدمات الجميع وعملي هو اختيار أفضل 11 لاعبا لمحاولة الفوز".
وبعد 6 أشهر من انضمامه رسميا لريال مدريد قادما من فنربخشة، وبعد تعافيه من مشكلة الإصابات، خاض جولر أولى مبارياته مع الفريق الملكي، ولعب خلال 59 دقيقة وكاد أيضا يسجل هدفا من ركلة حرة ولكن الكرة اصطدمت بالقائم.
ولم يشارك جولر في أية مباراة رسمية طوال 6 أشهر و16 يوما، منذ آخر مشاركة له مع منتخب بلاده أمام ويلز في 19 حزيران (يونيو) 2023 ولمدة 31 دقيقة.
وكسر الدولي التركي لعنة الإصابات، بعد خضوعه لتنظير المفصل في غضروف الركبة اليسرى وأيضا إصابتين عضليتين إحداها في الساق.
ودفع أنشيلوتي بجولر كأساسي وكان يرتدي القميص رقم 24، وخلال فترة مشاركته أظهر قدرات كبيرة ولم يتوان في فعل ذلك.
وظهر جولر في عدة مناسبات أولها بعد مرور 7 دقائق فقط حيث سدد كرة قوية ارتطمت بالدفاع، ثم في الدقيقة 14 بعدما سدد كرة قوية بيمناه -على الرغم من أن اليُسرى هي المفضلة- ولكنها ارتطمت بالقائم.
وفي الدقيقة 19 نفّذ الدولي التركي ركلة حرة بشكل جيد ولكنها اصطدمت بالقائم للمرة الثانية.
وبمشاركته الليلة قبل الماضية مع الفريق، بات جولر ثالث لاعب تركي يشارك رسميا مع "الميرينجي" بعد كل من حميد ألتينتوب ونوري شاهين. -(من المصدر)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1704637670181677400

"النشامى" أمام اليابان.. ند قوي رغم الفوارق الفنية

منذ1 ساعة
1704617810780898000

أندية دوري المحترفين.. فسخ عقود وشكاوى متزايدة ومستقبل مجهول

منذ1 ساعة
1704617810900898400

عمومية "غرب آسيا" لكرة الطاولة تجدد ثقتها في الأردن لقيادة الاتحاد

منذ1 ساعة
1704617811120899100

الاستضافة الآسيوية تتصدر الأجندة المزدحمة لـ"المصارعة" في العام 2024

منذ1 ساعة
1704620830830978500

"السلة" يصدر جدول منافسات دوري الناشئات بمشاركة 8 فرق

منذ1 ساعة
1704620830760978300

"الطائرة" يستضيف شباب الحسين وعيرا في مراسم قرعة "الأندية العربية"

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

بوصلتنا غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

4 تقييمات سياسية حساسة

ماهر أبو طير |اليوم

لا يرون.. لا يسمعون.. لا يتكلمون

جهاد المنسي |اليوم

الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

نضال منصور |اليوم

نظرة في العمق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قضيتان جامعتان.. هوية الدولة وميليشيات التهريب

سميح المعايطة |اليوم

تلك الحرب الضرورية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |منذ 28 دقيقة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |منذ 29 دقيقة
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات | منذ24 ساعة
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات | منذ24 ساعة
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
 