أنشيلوتي راض عن أداء جولر في مباراته الأولى

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مدن - أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أول من أمس خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة أراندينا في بطولة كأس ملك إسبانيا، بمشاركة اللاعب التركي الدولي أردا جولر وقدراته التي "أظهرها تحديدا في الشوط الأول"، ومع ذلك رأى المدرب أنه على الرغم من غيابه لفترة طويلة بسبب إصابته خلال فترة التحضير للموسم إلا أنه يجب أن يتحسن "على المستوى البدني والقوة".كما سلّط أنشيلوتي الضوء على شخصية لاعب فنربخشة التركي السابق، وأوضح أنه على الرغم من إظهار قدراته إلا أن الشخصية أمر مهم للقيام بالعمل الجيد في ريال مدريد.وعلى جانب آخر، أعرب المدرب الإيطالي عن رضاه بسبب عودة بعض اللاعبين المصابين في وقت حساس وخاصة قبل خوض كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، حيث سيتمكن من الاعتماد على كل اللاعبين، باستثناء لوكاس فاسكيز والمصابين لفترة طويلة مثل كورتوا وميليتاو، وذلك بعد عودة كل من كامافينجا وتشواميني وميندي.وقال أنشيلوتي "تشواميني لاعب خط وسط مدافع وفي الطواريء يمكنه المشاركة كمدافع، ولكن أهم شيء هو التمكن من الحصول على خدمات الجميع وعملي هو اختيار أفضل 11 لاعبا لمحاولة الفوز".وبعد 6 أشهر من انضمامه رسميا لريال مدريد قادما من فنربخشة، وبعد تعافيه من مشكلة الإصابات، خاض جولر أولى مبارياته مع الفريق الملكي، ولعب خلال 59 دقيقة وكاد أيضا يسجل هدفا من ركلة حرة ولكن الكرة اصطدمت بالقائم.ولم يشارك جولر في أية مباراة رسمية طوال 6 أشهر و16 يوما، منذ آخر مشاركة له مع منتخب بلاده أمام ويلز في 19 حزيران (يونيو) 2023 ولمدة 31 دقيقة.وكسر الدولي التركي لعنة الإصابات، بعد خضوعه لتنظير المفصل في غضروف الركبة اليسرى وأيضا إصابتين عضليتين إحداها في الساق.ودفع أنشيلوتي بجولر كأساسي وكان يرتدي القميص رقم 24، وخلال فترة مشاركته أظهر قدرات كبيرة ولم يتوان في فعل ذلك.وظهر جولر في عدة مناسبات أولها بعد مرور 7 دقائق فقط حيث سدد كرة قوية ارتطمت بالدفاع، ثم في الدقيقة 14 بعدما سدد كرة قوية بيمناه -على الرغم من أن اليُسرى هي المفضلة- ولكنها ارتطمت بالقائم.وفي الدقيقة 19 نفّذ الدولي التركي ركلة حرة بشكل جيد ولكنها اصطدمت بالقائم للمرة الثانية.وبمشاركته الليلة قبل الماضية مع الفريق، بات جولر ثالث لاعب تركي يشارك رسميا مع "الميرينجي" بعد كل من حميد ألتينتوب ونوري شاهين. -(من المصدر)