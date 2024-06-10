 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أنشيلوتي: ريال مدريد لن يشارك في مونديال الأندية

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي
مدن- أقر المدرب  كارلو أنشيلوتي بأن فريقه ريال مدريد، لن يشارك في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد العام المقبل، لأسباب تتعلق بالجوائز المالية التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).اضافة اعلان
وخلافاً للأندية الإنجليزية التي تتذمّر من برنامج مونديال الأندية بحلته الموسعة وما يفرضه من إرهاق إضافي على اللاعبين، يرفض أنشيلوتي مشاركة ريال في البطولة المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقاً، لأسباب تتعلق بما سيجنيه النادي الملكي من جوائز مالية.
وقال أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية: "عليه أن ينسى (فيفا مشاركة ريال). اللاعبون والأندية لن يشاركوا في هذه البطولة. مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وفيفا يريد أن يعطينا هذا المبلغ عن البطولة بأكملها.. كلا".
وتابع: "على غرارنا، سترفض أندية أخرى هذه الدعوة (للمشاركة)".
موقف أنشيلوتي الذي يبدو شخصياً حتى الآن، ومن دون أي تأكيد رسمي من النادي الإسباني العملاق، مختلف عن الذي صدر مؤخراً عن رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا (بي أف أيه) التي حذرت فيفا باللجوء إلى الإضراب بعدما وصل اللاعبون إلى "نقطة الانهيار" بسبب روزنامة المباريات المكثفة جداً.
ويتعرّض فيفا لضغوط متزايدة من أجل حلّ مسألة الإرهاق الذي يعاني منه لاعبو النخبة بسبب ازدحام المباريات، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية.
وتريد رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا أن تتّخذ إجراءات لتقليل عدد المباريات، لاسيما مع التوجّه لإقامة مونديال الأندية بمشاركة 32 فريقاً.
وفي رسالة وصلت مؤخراً إلى رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو، دعت الرابطة العالمية للدوريات والرابطة الدولية للاعبين (فيفبرو) إلى إعادة النظر في الجدول الزمني لمونديال الأندية بحلته الجديدة، تحت طائلة الشروع في إجراءات قانونية.
وبحسب الروزنامة، من المقرّر أن تقام كأس العالم للأندية بين 15 حزيران (يونيو) و13 تموز (يوليو) 2025.
وأضافت الرسالة أن هذه التغييرات في الجدول الزمني أدت إلى "ضرر اقتصادي" للبطولات المحلية ودفعت اللاعبين "إلى ما هو أبعد من حدودهم".
وقالت الرابطتان "إذا رفض فيفا الالتزام رسمياً بحل القضايا المذكورة أعلاه في مجلسه القادم، فسنضطر إلى تقديم المشورة لأعضائنا بشأن الخيارات المتاحة لهم، فردياً وجماعياً، لحماية مصالحهم بشكل استباقي".
ويُتَهم فيفا "بالاستمرار في اتخاذ قرارات أحادية تفيد مسابقاته ومصالحه التجارية، بينما تؤثر سلباً على الدوريات الوطنية واللاعبين".
ويردّ فيفا على ذلك بأنه سيضمن رفاهية وسلامة اللاعبين من خلال روزنامته "المتناغمة".
وسيتوسّع برنامج مباريات كرة القدم الموسم المقبل، حيث سيشهد كل من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ثماني مباريات لكل فريق في دور المجموعات مقارنة بست هذا الموسم.
وسيرتفع عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال و"يوروبا ليج" و"كونفرنس ليج" إلى 36 في كل منها. -(وكالات)
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