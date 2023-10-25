أنشيلوتي سعيد برد فعل رودريجو.. وتين هاج يشيد بماجواير وأونانا

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مدن - أكد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، أنه يعتقد أن الهدف الذي سجله لاعبه البرازيلي رودريجو أول من أمس في مواجهة سبورتنج براجا في دوري الأبطال سيساعده في المباريات المقبلة.وقال المدرب عقب المباراة التي انتهت لصالح ريال مدريد بهدفين لواحد سجلهما رودريجو وجود بيلينجهام "الهدف مهم بالنسبة إلى رودريجو لأنه لم يسجل في المباريات السابقة، على الرغم من أدائه الطيب، هذا هدف مهم يساعده في المباريات المقبلة".واضطر أنشيلوتي لاستبدال بيلينجهام قبل نهاية المباراة وبخصوص الأمر قال "إنه مجرد حمل زائد في العضلة الضامة. ليس شيئا كبيرا سيكون جاهزا لمواجهة البرسا"، بعد غد السبت في الليجا.كذلك، أشاد أنشيلوتي بالبرازيلي فينيسيوس وقال "عاد إلى أفضل مستوياته. سجل هدفا لكنه ألغي وصنع هدفين. صنع الفارق".واعترف المدرب بأنه أجرى بعض التعديلات على شكل الفريق تحضرا للكلاسيكو ولتوخي الحذر من الإصابات.من جانبه، أكد فينيسيوس، أن صديقه ومواطنه رودريجو "دائما ما يلعب بشكل جيد وانه كان بحاجة لذلك الهدف الذي سجله" في مرمى سبورتنج براجا.وصرح فينيسيوس: "أنا سعيد من أجله، إنه أخي. أي مهاجم دائما ما يشعر بالسعادة عندما يسجل. رودريجو دائما ما يلعب بشكل جيد ولكنه كان بحاجة لذلك الهدف لاستعادة الثقة".وساهم فينيسيوس في صناعة هدف التقدم الأول للريال بتمريرته إلى رودريجو الذي أنهى صياما دام 11 مباراة عن التسجيل، وفي وقت مهم، قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الليجا.وحول معاناة ريال خلال المباراة، قال البرازيلي "هذا من الطبيعي أن نعاني خارج أرضنا، لقد لعبنا بشكل جيد ونجحت في تسجيل أكثر من هدف لكن علينا مواصلة هذا المنوال بعدما فزنا بأول ثلاث مباريات في البطولة".وألغى الحكم هدفا لفيني بداعي التسلل في واقعة احتج عليها البرازيلي معتقدا أنه كان في وضع قانوني.وفي هذا الصدد صرح اللاعب "انا أركض سريعا مثل العادة، أحيانا أظن أن الوضع قانوني، أنا سعيد بالفوز بالمباراة، من الجيد الفوز دائما وأن نحصل عل الثقة قبل المباريات المهمة المقبلة".وتوجه رودريجو نفسه، بالشكر لمدربه أنشيلوتي على استمرار ثقته فيه رغم عدم تسجيله أهدافا منذ 11 مباراة، وتحفيزه حتى تمكنه من كسر صيامه التهديفي أمام براجا.وقال رودريجو "كنت أود أن أشكر المدرب لأنه وثق في إمكاناتي كل هذا الوقت، كان يرى أنني أشعر بقليل من الغضب والإحباط لعدم قدرتي على التسجيل لكنه لطالما كان يحفزني ويؤكد ثقته في. أنا ممتن له، يعرف كم أحبه كثيرا"".وأضاف "كان لدي رغبة عارمة في التسجيل، اعتقد أنها كانت فترة سيئة، حاولت بكل الطرق ولم تأت الأهداف. قدمت أداء جيدا خلال المباريات إلا أنني لم استطع التهديف. المدهش في كرة القدم هو أنني لم أظهر بأفضل مستوى لي اليوم وسجلت. مبتهج بشدة بعودتي للتهديف وفوز الفريق".واختتم "تسجيل الأهداف في دوري الأبطال شيء رائع دائما، إنها بطولة خاصة بالنسبة لي. مسرور للغاية بالهدف والانتصار. حان الوقت لنتقدم".على صعيد آخر، علق إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، على الفوز الذي حققه فريقه على ضيفه كوبنهاجن (1-0)، مساء الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة.وقال تين هاج في تصريحات عقب المباراة لشبكة "تي إن تي سبورتس": "بالطبع الأمر لا يصدق، كانت أمسية رائعة وخصوصا في الثواني الأخيرة عندما احتسبت ضدنا ركلة جزاء، ولكن واجهها إنقاذ رائع من أندريه أونانا".وأضاف: "قدم هاري ماجواير مباراة جيدة وكذلك الحال لأندريه أونانا، كان له إنقاذ هائل في بداية الشوط الثاني، وكنا نستحق الحصول على ركلة جزاء لماركوس راشفورد، لا أعرف لماذا لم يتم احتسابها".وتابع: "كانت الكرة من الداخل، ولكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء، ولكن في النهاية تعاملنا مع الأمر، هذه خطوة للأمام، منذ أسابيع مضت فقدنا إيقاعنا بسبب قرارات الحكام".وواصل: "قدمنا الشوط الأول بشكل ضعيف، ولكن حافظنا على الهدوء ونجحنا في رفع المستوى خلال الشوط الثاني، وتحصلنا على فرص أكثر منهم ونجحنا في الهروب بصعوبة في النهاية".وعن مشاركة كريستيان إريكسن أوضح: "كانت مشاركة مهمة للغاية، هو لاعب إيجابي قدم أداء لم نره في الشوط الأول، كوبنهاجن فريق منظم للغاية وعليك تخطيهم، وكريستيان إريكسن يجيد التمريرات الصحيحة".وبالنظر إلى توازن الفريق قال: "في كل مرة نحتاج إلى تغيير خط الدفاع، في العام الماضي كان لدينا رباعي مميز وتمتعنا بثبات المستوى ومن أمامهم كاسيميرو، وكان بمقدورنا السيطرة على الكرة".واستكمل: "هذا الموسم نغير الرباعي الدفاعي دائما ومن ثم نفقد الروتين وتظهر المساحات في وسط الملعب ونعاني لإيجاد التوازن الصحيح".وأتم: "شاهدنا مباريات هذا الموسم لم نتمتع خلالها باستحواذ جيد على الكرة ولم نسيطر على وسط الميدان، ولكن أنا على ثقة بأننا سنستعيد التوازن من جديد".يشار إلى أن هذا الفوز هو الأول لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث.من ناحيته، أعرب هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه.وقال ماجواير، خلال تصريحات عقب المباراة لشكبة "تي إن تي سبورتس": "الأمر لا يصدق، علينا التمتع بفاعلية أكبر، كان لدينا العديد من الهجمات المرتدة ولم نمنحهم أي فرصة في الشوط الثاني".وأضاف: "قدمنا مستوى باهت للغاية في الشوط الأول، لم نقدم مباراة مثالية، ولكن يبقى الانتصار هو الأهم، هذا الرجل (أندريه أونانا) نهض وقام بتصد هائل".وعن إهداء الفوز للسير بوبي تشارلتون: "بكل تأكيد، كان يجب علينا الفوز بالمباراة، هذا الانتصار نهديه للسير بوبي وأسرته، مررنا بأسبوع صعب، خسارة شخص مثل السير بوبي، هذا يؤثر على النادي وغرف الملابس".وعن غناء الجماهير باسمه: "الأمر مذهل، تعاني عند الابتعاد عن المباريات، ولكن فخور وسعيد برد فعلي على مدار العام الماضي، حصلت على الفرصة وأريد مساعدة الفريق وإعادته للمكان الذي يستحقه".إلى ذلك، علق أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، على فوز فريقه بالقول: "فقط أقوم بعملي، أهم شيء هو تحقيق الانتصار أمام فريق صعب".وأضاف: "أنا سعيد بالانتصار، قدمنا مباراة جيدة، ونجح هاري (ماجواير) في تسجيل هدف رائع".وأتم: "نحن مانشستر يونايتد، نحن ناد كبير يضم لاعبين كبار، الأمر فقط يتعلق بالوقت، علينا الآن المواصلة على نفس النحو، ليس لدي شك في قدرتنا على التألق".في السياق ذاته، دعا لاعب مانشستر يونايتد السابق، باتريس إيفرا، مشجعي "الشياطين الحمر" إلى الوقوف خلف اللاعبين، ووقف "الكراهية".وبعد خسارة يونايتد في أول مباراتين أمام بايرن ميونخ وجالطة سراي على التوالي، كان من الممكن أن يؤدي تعثر آخر إلى خسارة النادي حظوظه في التأهل إلى ثمن النهائي.وبعد المباراة، كتب إيفرا عبر حسابه على إنستجرام: "أنا أتوسل إلى جميع مشجعي مانشستر يونايتد لمواصلة دعم كل لاعب في هذا الفريق، شكرا هاري ماجواير وأونانا، لا تستسلموا أبدا".لكن نشاط الدولي الفرنسي السابق على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتوقف عند هذا الحد.وواصل إيفرا أيضًا مناشدة الجماهير في قسم التعليقات بأحد منشورات يونايتد التي تسلط الضوء على تصدي أونانا، حيث أضاف: "يجب أن تتوقف الكراهية من فضلكم". -(وكالات)