أنشيلوتي: ننتظر قرار مودريتش.. وقرار "الفيديو" خاطئ

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مدن - علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على انتصار فريقه (1-0) أمام إشبيلية أول من أمس، في إطار الجولة ال26 من الليجا.وسجل الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش هدف الفوز الوحيد، بعد دقائق من نزوله أرض الملعب كبديل في الشوط الثاني.وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "احتفلنا بمودريتش لأنه يستحق ذلك.. لقد أحرز هدفا رائعا سمح لنا بتحقيق النقاط الثلاث".وأضاف: "كان مودريتش في حالة جيدة اليوم، ومن الصعب تركه على مقاعد البدلاء.. إنه يتدرب كل يوم، ومثال للجميع".وحول أنباء رحيل مودريتش مع نهاية الموسم الحالي، قال أنشيلوتي: "الأمر في يد لوكا.. علينا أن ننتظر قراره، إنه يعرف تماما ما يجب عليه فعله".وأردف: "لا أستطيع الدخول إلى رأسه.. إنه شخص مثالي في سلوكه، وأنا معجب به للغاية".وتحدث أنشيلوتي عن قرارات تقنية الفيديو بعد إلغاء هدف سجله لوكاس فاسكيز في الشوط الأول قائلا: "من الصعب علينا اعتياد القواعد الخاصة بتقنية الفيديو، لقد تم اعتماد الفار لتصحيح الأخطاء الواضحة.. ربما لمس ناتشو قدم اللاعب، لكنه لمس الكرة أيضا في نفس الوقت.. لقد كان قرارا صحيحا من الحكم، لكن تمت مراجعته لاحقا بواسطة تقنية الفيديو".وواصل: "في الشوط الأول اعترضنا قليلا لأننا تأثرنا بالهدف الملغي، وبعد ذلك فقدنا السيطرة.. لكن في الشوط الثاني، كان الفريق أكثر تحكما وهدوءا".وأكمل المدرب الإيطالي: "مودريتش وكروس وناتشو في نفس الوضع بشأن التجديد، لا توجد مشاكل.. سيكون لدى النادي الوقت الكافي لإنهاء الأمور في الأشهر المقبلة".وحول طلب الإحماء من أردا جولر من أجل المشاركة، ثم إعادته إلى مقاعد البدلاء، قال أنشيلوتي: "كانت لدي فكرة قبل هدف مودريتش، ثم استبعدتها".واختتم: "كان من الأفضل مشاركة سيبايوس على الجناح.. الأمر ليس معقدا، ولا يتعين علي تقديم تفسيرات.. وحتى لو أن جولر لم يفهم ذلك، فلن يحدث شيء". -(وكالات)