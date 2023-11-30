أنشيلوتي وأرتيتا يشيدان بنجومهما.. إشبيلية يودع مبكرا.. وتين هاغ يأسف للتعادل

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مدن- أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2، في لقاء جمعهما بملعب "سانتياغو بيرنابيو" أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.وقال أنشيلوتي، في تصريحات صحفية: "كانت مباراة صعبة ومعقدة، وفي آخر 20 دقيقة غيرنا الديناميكية"، مشيدا بموهبة لاعبه الشاب نيكو باز.وأضاف: "إنها أفضل مباراة للفريق، لأنها كانت ضد منافس صعب، لقد قاتلنا حتى النهاية، وحققنا هدفنا باحتلال صدارة المجموعة، والآن نريد أن نرتاح".وحول النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، قال: "لقد بدا متعبا للغاية في الشوط الثاني، واحتاج 10 دقائق فقط للتعافي، وفي آخر 15 دقيقة من المباراة صنع الفارق، وهو أمر مفاجئ لأنه لا يمكن لأي شخص تخيل تكيفه هنا، بيلينجهام مفاجأة للجماهير وزملائه اللاعبين، وحتى المنافسين".واختتم: "بيلينجهام مذهل عندما يصل إلى منطقة الجزاء، لقد أتيحت له فرصة بعد تمريرة كارفاخال ودخل منطقة الجزاء مثل الدراجة النارية، هو لاعب متكامل".وقال بيلينجهام، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نحن عائلة رائعة وفريق عظيم، وعندما يمر أحدنا بوقت عصيب فإنه من المهم دعمه، حاولت البحث عن خوسيلو في منطقة الجزاء، ولحسن الحظ وجدته ومررت له كرة الهدف الرابع، إنه يؤدي بشكل رائع دائما، وشعرت بالحرج قليلا لإهدار العديد من الفرص، لكن هذه هي كرة القدم، وعلينا أن نضغط معا حتى النهاية".من جانبه، أشاد البرازيلي رودريجو، في تصريحات صحفية، بزميله خوسيلو رغم إهداره الأهداف، بقوله: "عندما تفشل في بعض الأحيان ويهتف البرنابيو باسمك، فهذا يمنحك الثقة، وحدث ذلك مع خوسيلو، من الصعب تسجيل أهداف أكثر من بيلينجهام، فهو يسجل في كل المباريات".وتابع: "بداية الموسم كانت صعبة، لكن لا أريد تذكر ذلك، أريد فقط الاستمرار على هذا المنوال، وأعتقد أنني يمكن أن أكون أحد قادة هذا الفريق، ومع مرور كل موسم أشعر بثقة زملائي في الفريق".مدرب نابولي يلوم "الأخطاء"أثنى الإيطالي والتر ماتزاري المدير الفني لفريق نابولي، على أداء فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، معزيا سبب الخسارة إلى "الأخطاء" في الدقائق الأخيرة.وقال ماتزاري، في تصريحات صحفية على هامش المباراة: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، كنا في حالة ممتازة حتى التعادل، لكن في مباراة مثل هذه رأيت سلسلة من الأخطاء التي يتعين علينا تجنبها، لأنه إذا ارتكبت هذه الأخطاء ضد ريال مدريد فسوف تدفع ثمنا باهظا، لقد ارتكبنا خطأ في التمريرة الأخيرة، وكذلك في الهجمات المرتدة الأخيرة، عندما كان لدينا خيار التقدم".وتابع: "أدركنا التعادل بشكل مستحق، كان بإمكاننا القيام ببعض الأمور بشكل أفضل في ظل التعادل 2-2، لا أعتقد أن ريال مدريد حظي بفرص أكثر منا حتى تغيرت النتيجة إلى 3-2، وهو ما أفسد المباراة علينا، فقد أصبحنا غير متوازنين، حاولنا التعادل لكننا لم ننجح في تحقيق ذلك".وتجنب ماتزاري إلقاء اللوم على حارس مرمى فريقه ميريت في الهدف الثالث، الذي استقبله من الأرجنتيني نيكو باز بتسديدة من خارج المنطقة.ورفع النادي الملكي رصيده إلى 15 نقطة، في صدارة مجموعته الثالثة بعد أن حسم البطاقة الأولى للتأهل في الجولة السابقة، فيما سيواصل نابولي بإجمالي 7 نقاط، المنافسة حتى الجولة الأخيرة لحجز مقعد له في دور الـ16 من دوري الأبطال.مدرب إشبيلية يحمل نفسه مسؤولية الخسارةوأكد دييجو ألونسو المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، أن فريقه يجب أن يواصل عملية التطور والتقدم للأمام، بعد الخسارة التي تعرض لها أمام آيندهوفن الهولندي بنتيجة 2-3، ما أفقده فرص التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "حالة طرد لوكاس أوكامبوس أحدثت فارقا كبيرا، لأن الفريق كان يقدم مباراة رائعة، وكان بإمكانهم التقدم المريح في الشوط الأول".وكان إشبيلية متقدما بهدفين، لكن بعد طرد مهاجمه الأرجنتيني في الشوط الثاني، نجح الفريق الهولندي بتسجيل هدفي التعادل، ثم هدف الفوز في الوقت القاتل.وتابع: "أنا المسؤول عن الفريق، أشعر بدعم النادي واللاعبين"، رغم النتائج السيئة في الدوري الإسباني وإقصائه من دوري الأبطال، مؤكدا: "لقد لعبنا مباراة رائعة لمدة 60 دقيقة، ارتكبنا أخطاء كلفتنا كثيرا، لكن يجب علينا الإستمرار في نقل الأفكار والثبات، هناك ضغوط كبيرة على الفريق أثرت على شكل الأداء".استبعاد حكم فيديو مساعدمن جانبه، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إيقاف حكم فيديو مساعد من إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعدما احتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل لمصلحة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في التعادل الإيجابي 1-1 أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في المسابقة القارية.وصرح مصدر مسؤول في الإتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس، أنه كان مقررا بأن يكون البولندي توماس كفياتكوفسكي هو حكم الفيديو المساعد في المباراة بين ريال سوسييداد وريد بول سالزبورج النمساوي أول من أمس، لكنه بات مستبعدا الآن بسبب الخطأ التحكيمي الذي ارتكبه.ويأتي استبعاده بعدما سجل كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح سان جيرمان نقطة أمام نيوكاسل في باريس، في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة السادسة، وهي النتيجة التي حرمت الفريق الإنجليزي من انتصار لافت وتركته على مشارف الخروج من دور المجموعات.وكان نيوكاسل متقدما 1-0 عندما استدعي حكم الساحة البولندي سيمون مارشينياك من قبل مواطنه كفياتكوفسكي للتشاور ومراجعة صور للمسة يد محتملة في منطقة الجزاء على لاعب نيوكاسل تينو ليفرامينتو، واحتسبت ركلة جزاء رغم أن اللقطة مشكوك في صحتها، فيما تم تجاهل لمسة يد مشابهة على لاعب نيوكاسل لويس مايلي في وقت سابق من المباراة.مدرب آرسنال سعيد بالفوز على لانسوعبر الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن سعادته بفوز فريقه الكاسح على ضيفه لانس الفرنسي بنتيجة (6-0)، والذي ضمن معه تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كمتصدر عن مجموعته.وسجل آرسنال 5 أهداف في الشوط الأول من اللقاء، ليتحول الشوط الثاني إلى حصة تدريبية، نتيجة ضعف الحافز لدى المنافس، وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: "كان يوما مناسبا لإنجاز المهمة، لقد فعلنا ذلك بطريقة مذهلة".وأضاف: "سجلنا 5 أهداف ضد فريق جيد في الشوط الأول، يمكن أن يصبح الأداء منخفضا، وكانت هناك أجزاء من الشوط الثاني بسلوكيات مختلفة، لكننا حافظنا على تركيزنا حقا، كان يجب على اللاعبين الذهاب ومهاجمة المساحات بشكل جيد".وحول تصدر المجموعة قبل مباراة على نهاية الدور الأول، علق المدرب الإسباني: "إنه أمر رائع لأن جدول المباريات لدينا في الوقت الحالي مجنون، نحن نفكر بالفعل في مباراة وولفرهامبتون بعد 72 ساعة من الآن، علينا أن نطلب المزيد من بعضنا بعضا، يجب أن نكون مستعدين جيدا".رقم تاريخي لأرناوتوفيتش بدوري الأبطالسجل النمساوي ماركو أرناوتوفيتش مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، هدفا لفريقه في شباك بنفيكا البرتغالي، خلال مباراة الفريقين بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وشارك أرناوتوفيتش كلاعب أساسي من بداية المباراة، فيما تمكن من تسجيل هدف إنتر الأول بالدقيقة 51، بعد متابعة جيدة لركلة ركنية نفذت داخل المنطقة ليقابلها زميله يان بيسيك برأسية تصدى لها حارس بنفيكا وتابعها ماركو في الشباك.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أرناوتوفيتش سجل أول هدف له بدوري أبطال أوروبا، منذ هدفه الأخير الذي سجله في كانون الأول (ديسمبر) 2010 بقميص فيردر بريمن الألماني أمام فريقه الحالي إنتر.وأضافت أن أرناوتوفيتش انتظر 4 آلاف و740 يوما من أجل التسجيل، لافتة إلى أنها أطول فترة بين هدفين للاعب عبر تاريخ مسابقة الأبطال.تين هاج: أهدرنا الفوزوأعرب إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حسرته من تفريط فريقه في التقدم أمام جالطة سراي التركي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (3-3)، أول من أمس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وقال تين هاج في تصريحات صحفية: "كنا فائزين ثم خسرنا التقدم، كان يجب أن نخرج بالنقاط الثلاث وهذا أمر واضح، عانينا من ذلك في مباريات أخرى، كنت سعيدا بالمستوى الذي قدمناه، لكن في الوقت نفسه يجب أن أنتقد الفريق على عدم الدفاع بصورة جيدة بما يكفي، تقدمنا 3-1، ولا نحتمل ارتكاب الأخطاء فهي من تصنع الفارق".وتابع: "كل هدف له قصته الخاصة، سواء في لحظة تحول أو عدم غلق وسط الملعب أو في الهدف الثاني الذي أتى من ركلة حرة مباشرة، لا يمكن أن يحدث ذلك وعلينا التعلم من الأخطاء، أنا سعيد للغاية حيث يمكن مشاهدة أسلوب لعب الفريق الحيوي والشجاع، أنا سعيد لخلقنا العديد من الفرص، لكن في الوقت ذاته يجب أن نفوز بتلك المباراة".وحول لومه على التفريط في المباريات خارج الملعب، قال: "دائما أنا المسؤول، نعلم أننا في مشروع، هناك تحسن وبالتالي هناك أمل، نسير في الطريق الصحيح وأعرف أننا سنكون ناجحين على المدى البعيد، لكن إذا أردت البقاء في دوري الأبطال، فأنت بحاجة إلى الفوز بتلك المباريات".-(وكالات)