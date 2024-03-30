الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أنشيلوتي يؤكد عودة ميليتاو إلى صفوف ريال مدريد قبل مواجهة بلباو

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مدافع ريال مدريد إيدر ميليتاو -(من المصدر)
مدن - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا.
وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تعافى اللاعبون الدوليون بشكل جيد، حيث واجهنا مشكلة صغيرة مع كامافينجا، لكنه تدرب اليوم بشكل طبيعي".اضافة اعلان
وأضاف: "سنلعب ضد فريق يقدم موسمًا رائعًا ويلعب بكثافة كبيرة. إنها مباراة مهمة وسنخوضها بكل ثقة".
وأكد أنشيلوتي عودة المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو إلى صفوف الفريق بقوله: "ميليتاو سيعود غدا وهذا هو الخبر الأهم. إنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، لكنه بخير.. إنها أخبار جيدة جدًا بالنسبة لنا. لم نكن محظوظين بإصابة كورتوا، لكنه سيعود قريبًا".
وواصل: "الجميع يتحدث عن الموسم المقبل، إلا نحن.. مستقبل مودريتش سيُعرف بالتعاون مع النادي، سنتخذ القرارات عندما ينتهي الموسم لأن لدينا وقتا للقيام بذلك".
وحول تصريحات الحارس التاريخي لباراجواي تشيلافيرت ضد فينيسيوس جوينور، رد أنشيلوتي: "ليس من المنطقي التعليق على ما يقوله.. ليس عليك أن تأخذ الكثير في الاعتبار مما يتم ترديده".
وكان الأسطورة الباراجوياني تشيلافيرت، وجه انتقادات حادة للبرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد انهياره خلال مؤتمر صحفي قبل ملاقاة إسبانيا.
وعلق تشيلافيرت على بكاء فينيسيوس، عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال: "أول من يهين ويهاجم المنافسين هو. لا تدعوه يكون مختلفا. كرة القدم للرجال".
وقال أنشيلوتي: "علينا أن نتابع حالة ميليتاو مباراة بعد الأخرى.. غدًا قد أمنحه دقائق للمشاركة ولدينا وقت لتحسين حالته أكثر.. إن ركبته بخير، ويحتاج فقط إلى اللعب، والتعود على اللعب في ملعب كبير مرة أخرى رفقة زملائه في الفريق.. لقد تعافى بشكل جيد للغاية".
وأردف: "ربما لا يلعب ميليتاو أمام سيتي.. وربما نعم. أنا لا أقول إن نسبة هذا الأمر 50 %، يمكن أن تكون 70 % لا.. و30 % نعم، لكن ميليتاو مهم للغاية. إنه يساعدنا في أشياء كثيرة".
واستطرد: "في حالة غاب ميليتاو أمام السيتي ليس هناك الكثير من الخيارات.. إذا تم استبعاده، فهل سيلعب ناتشو أو تشواميني؟ هناك شكوك".
وكان تشواميني قد تحدث عن مبابي، وبسؤال أنشيلوتي عن حماس المشجعين ذلك.. فأجاب: "أعتقد أن الجماهير متحمسة لريال مدريد، بغض النظر عن اللاعبين. أعتقد أن مشجعي مدريد متحمسون لقميص ريال مدريد فقط".
واختتم: "هناك شيء واحد يقلقني كثيرًا بشأن فينيسيوس وهو أنه لن يتمكن من اللعب غدًا، هذا ما يقلقني". -(وكالات)
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