الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أنشيلوتي يتراجع عن تصريحاته ويعتذر لحارس ريال مدريد

04d8cef2-a259-4656-b006-4f31ef80115c_16x9_1200x676
لونين وأنشيلوتي
صحح كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، موقفه مع لونين، حارس ريال مدريد، وتراجع عن تصريحاته بشأن العودة الوشيكة للحارس الأول كيبا ووضع الأوكراني مجددا في دكة البدلاء.اضافة اعلان

وكان المدرب الإيطالي قد كشف أنه سيظل يعتمد على الحارس كيبا رغم تألق لونين في المباريات الأخيرة للفريق والتي شارك بها بسبب إصابة زميله الإسباني، وهو ما أدى أغضب الأوكراني حسب التقارير الصحافية.

وكشفت صحيفة "ماركا" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء، أن أنشيلوتي تحدث مع لونين، يوم الاثنين، عن سوء التفاهم الذي نشأ بعد التصريح الذي أدلى له، وأن ما أراد المدرب الإيطالي توضيحه بكلماته هو مركز كيبا الأساسي، وأن النقاش ساهم في توضيح الموقف وتجنب ترسيخ تصريحات يمكن أن تتحول إلى مشكلة داخل الفريق.

ولفتت الصحيفة إلى أن لونين استجاب بشكل مثالي لتوضيحات أنشيلوتي الذي يرى كيبا كحارس أساسي، لاسيما وأنه تعاقب معه عقب إصابة البلجيكي تيبو كورتوا في الصيف.

وأشارت "ماركا" إلى أن مستقبل لونين بعيد عن "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، خاصة وأنه لا يوجد تحرك من إدارة النادي لتمديد عقد الحارس الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Haaland_x_Pep

غوارديولا: للمرة المليون.. هالاند مبهر

منذ 38 دقيقة
804f7438-e04e-4520-b0e7-73f547eff12c_16x9_1200x676

تقارير.. ميسي عرض نفسه على مانشستر سيتي بعد "ثمانية" بايرن

منذ2 ساعة
الرباع البارالمبي عبد الكريم خطاب

خطاب يفوز بجائزة الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة للرياضيين الأبطال

منذ6 ساعة
لحظة تسجيل لاعب الوحدات صالح راتب الهدف الأول بمرمى أهلي حلب السوري - (من المصدر)

تألق راتب يمنح الوحدات نقاط الأهلي السوري

منذ22 ساعة
من مباراة الفيصلي وناساف الاوزبكي- ( من المصدر)

الفيصلي في دوري أبطال آسيا.. كان بالإمكان أفضل مما كان

منذ22 ساعة
جانب من لقاء الجزيرة وعمان FC بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم - (من المصدر)

الجزيرة والصريح يعودان لـ"المحترفين" وهبوط الطرة والعالية

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

الأبعاد السياسية للهدنة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

علاقات الأردن وإسرائيل بعد حرب أكتوبر

ماهر أبو طير |اليوم

الناقل الوطني وتأسيس شركة وطنية

موسى الساكت |اليوم

المرحلة الأخطر في عملية التبادل بغزة اقتربت

زيدون الحديد |اليوم

مشكلتنا في واشنطن قبل تل أبيب

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 