أنشيلوتي يتراجع عن تصريحاته ويعتذر لحارس ريال مدريد

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صحح كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، موقفه مع لونين، حارس ريال مدريد، وتراجع عن تصريحاته بشأن العودة الوشيكة للحارس الأول كيبا ووضع الأوكراني مجددا في دكة البدلاء.وكان المدرب الإيطالي قد كشف أنه سيظل يعتمد على الحارس كيبا رغم تألق لونين في المباريات الأخيرة للفريق والتي شارك بها بسبب إصابة زميله الإسباني، وهو ما أدى أغضب الأوكراني حسب التقارير الصحافية.وكشفت صحيفة "ماركا" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء، أن أنشيلوتي تحدث مع لونين، يوم الاثنين، عن سوء التفاهم الذي نشأ بعد التصريح الذي أدلى له، وأن ما أراد المدرب الإيطالي توضيحه بكلماته هو مركز كيبا الأساسي، وأن النقاش ساهم في توضيح الموقف وتجنب ترسيخ تصريحات يمكن أن تتحول إلى مشكلة داخل الفريق.ولفتت الصحيفة إلى أن لونين استجاب بشكل مثالي لتوضيحات أنشيلوتي الذي يرى كيبا كحارس أساسي، لاسيما وأنه تعاقب معه عقب إصابة البلجيكي تيبو كورتوا في الصيف.وأشارت "ماركا" إلى أن مستقبل لونين بعيد عن "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، خاصة وأنه لا يوجد تحرك من إدارة النادي لتمديد عقد الحارس الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.