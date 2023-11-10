أنشيلوتي يتعاطف مع جولر بعد تعرضه لإصابة جديدة

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مدن - تضامن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، مع لاعبه التركي الشاب أردا جولر، الذي تعرض لإصابة جديدة، ستبعده عن مواجهة فالنسيا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وانتقل جولر إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضي قادما من فناربخشه، لكن لم يخض مباراة واحدة الآن، بسبب توالي الإصابات.وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي التقديمي أمس الجمعة: "لسوء الحظ، أصيب أردا جولر قبل مباراة براجا، وما زالت آلام الإصابة تزعجه، إنها ليست خطيرة، ولكنه مكتئب بسبب طول فترة غيابه".وأشار المدرب الإيطالي: "إصابته الأولى كانت عبارة عن تمزق في غضروف الركبة، وأجرى اللاعب عملية جراحية، ومن الطبيعي أن يتعرض لمشاكل عضلية أثناء التعافي".ودعم كارلو اللاعب التركي الشاب، قائلاً: "ينتظره مستقبل باهر ومشرق، لأنه لاعب موهوب، أتفهم حزن جولر، كانت لي تجربة مشابهة، لقد ابتعدت عن الملاعب لمدة سنتين عندما بلغت 21 عامًا، وبعدها كانت لي مسيرة جيدة، لذلك ليس لدي شك بشأن جولر".وكشف المدير الفني لريال مدريد: "تحدثنا مع جولر، وطالبناه بالهدوء، من الطبيعي أن يتأثر لأنه لاعب جديد، فهو يريد ترك بصمة مع الفريق".وأتم أنشيلوتي تصريحاته: "من الصعب أن يتحمل (جولر) أن يرى الفريق يتدرب ويلعب، أتفهم حزنه وغضبه، ولكننا نحبه، وننتظره، وأثق أنه سيقوم بعمل جيد للغاية".ولن تكون المهمة سهلة اليوم أمام رجال انشيلوتي، خصوصًا انّ فالنسيا ثامن الترتيب يدخل المباراة مبتهجًا بفوزه الأخير على غرناطة 1-0 والذي عزّز من خلاله سلسلة مبارياته بلا هزيمة إلى خمس.لكنّ أصحاب الارض يدركون تمامًا حاجتهم إلى الفوز لعدم خسارة المزيد من النقاط المهمة في معركة استعادة اللقب، بعدما فازوا بمباراة واحدة فقط من آخر ثلاث في الدوري المحلي، كما انّ الفريق الملكي ضمن تأهله الى الدور الثاني من المسابقة القارية قبل جولتين من نهاية الدور الاول اثر فوزه على براجا البرتغالي 3-0 مساء الأربعاء.ويرغب ريال في الثأر لخسارته الاخيرة امام فالنسيا الذي عاش الموسم الماضي واحداً من أسوأ كوابيسه بعدما احتل المركز 16، وتعود تلك الخسارة إلى أيار (مايو) الماضي على ملعب ميستايا 0-1.من جانبه، يواجه برشلونة حتمية الفوز امام ديبورتيفو الافيس إذا ما أراد البقاء في اجواء المنافسة على اللقب.وبعد فوزه الصعب على ريال سوسييداد 1-0 الاسبوع الفائت بهدف الأوروجوياني رونالدو أراوخو، سقط الفريق الكاتالوني أمام شاختار دونتسك أوروبيًا، مما أدخله في حسابات دقيقة للتأهل إلى الدور الثاني. إذ بات يحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن بورتو البرتغالي المتصدر (9 نقاط)، لكن لا يفرق بينه وبين ثالث الترتيب، شاختار، سوى 3 نقاط قبل جولتين من النهاية.كما أنّ فريق المدرب تشافي هيرنانديز فاز بمباراة واحدة من آخر ثلاث مباريات في مختلف المسابقات، ومنها الخسارة الشهيرة على ارضه في الملعب الأولمبي امام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-2 في المرحلة 11.ويُعدّ برشلونة مرشحاً للفوز على ألافيس الذي يحتل المركز الرابع عشر بـ 12 نقطة لكنه حقق في الفترة الاخيرة سلسلة من النتائج الجيدة نسبيًا ومنها الفوز في المرحلة الاخيرة على ألميريا 1-0، وديبورتيفو مورسيا من الدرجات الدنيا 10-0 في كأس إسبانيا، كما خسر بصعوبة أمام اتلتيكو مدريد 1-2، وتعادل امام فياريال وريال بيتيس 1-1 في كلتا المباراتين.واللافت هنا، انّ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لم يسجّل اي هدف في ست مباريات وذلك للمرة الأولى منذ 10 اعوام. وسيكون عازماً على فك عقدته ومعانقة الشباك من جديد.وتشهد المرحلة ايضا مواجهة دربي ساخنة بين بيتيس وإشبيلية، كما يستضيف اتلتيكو مدريد الذي جدّد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني حتى 2027، نظيره فياريال. -(وكالات)