الأحد 13 آب 2023
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أنشيلوتي يتغنى بنجمه بيلينجهام بعد فوز ريال مدريد الافتتاحي

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نجم ريال مدريد جود بيلينجهام يحتفل بهدفه في مرمى بلباو أول من أمس -(من المصدر)
بلباو - اعتبر المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن جود بيلينجهام، صاحب هدف ريال مدريد الثاني في مرمى أتلتيك بلباو، يعتبر لاعبا "استثنائيا".اضافة اعلان
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب مباراة أول من أمس: "شخصيته قوية ويتأقلم سريعا مع منظومة الفريق بسبب هذه الشخصية. يبدو كأنه معنا منذ فترة. مستواه مرتفع جدا".
واعتبر المدرب، أن الفريق وبيلينجهام يلعبان بـ"أريحية" مع الخطة التي يطبقها هذا الموسم وهي 4-4-2، وقال أنشيلوتي: "بيلينجهام استثنائي وسيكون الفريق مرتاحا باللعب هكذا. تأقلمنا على الناحية الدفاعية ونعمل جيدا على الأطراف مع فالفيردي وكامافينجا".
وعن اللقاء قال: "كانت مباراة جيدة، خصوصا في الشوط الأول، إذ لعبنا بحدة وفرضنا سيطرتنا وتقدمنا، ثم انخفض الإيقاع في الشوط الثاني وفقدنا بعض السيطرة وعانينا قليلا، لكننا دافعنا جيدا".
وبخصوص البرازيلي رودريجو صاحب الهدف الأول قال: "إنه يتطور وأتوقع أن "يسجل كثيرا من الأهداف".
وأشاد أنشيلوتي بالحارس أندري لونين قائلا: "أعتقد أنه قدم مستوى جيدا ولعب بهدوء وتركيز وخرج جيدا في الكرات العالية. لم يحظ الخصم بفرص كثيرة كي يظهر لونين مهارته، لكنه لعب بطمأنينة وتركيز".
وبخصوص ما يثار حول التعاقد مع كيبا، قال: "إنه ليس لاعبا في ريال مدريد ولا أتحدث عن لاعبين من خارج ريال مدريد".
وأصيب مدافع ريال مدريد إيدر ميليتاو خلال اللقاء، وقال أنشيلوتي عن ذلك: "إنه تمزق في (أربطة) الركبة والأمور ليست على ما يرام، سنقوم بتقييم الوضع خلال الساعات المقبلة. ربما تكون إصابة خطيرة، لا نستبعد ذلك".
من ناحيته، يعتقد بيلينجهام، صاحب أحد هدفي الفوز، أن ريال مدريد "كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف" لأنه "سيطر على المباراة وصنع العديد من الفرص".
وصرح اللاعب الإنجليزي عقب المباراة: "لقد سيطرنا وخلقنا العديد من الفرص. في الشوط الثاني كان الأمر صعبا بالنسبة لنا وكان علينا أن نكافح، لكننا دافعنا ولعبنا جيدا في الهجمات المرتدة، وكان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف ".
وأكد بيلينجهام، أن هذه المباراة وهي أول ظهور رسمي له بالقميص الأبيض، "كانت مميزة للغاية" بالنسبة له، مستدركا: "لكن الأهم هو الفوز. كنت محظوظا بالتسجيل. لقد حصدنا ثلاث نقاط لبدء الموسم".
فيما يتعلق بالتسجيل، قال: "إذا سددت الكرة فلديك فرصة للتسجيل. لم أحكم السيطرة على الكرة، لكنني كنت محظوظا لأنها دخلت ونجح الأمر".
كما أكد اللاعب، أنه يستمتع كثيرا مع زملائه الجدد. قائلا: "إنني أستمتع حقا مع زملائي في الفريق لما يفعلونه بالكرة ومن دونها. من الممتع أن أكون برفقتهم وأبتسم للعب بجوارهم. أشعر بسعادة كبيرة بالانتصار وبالهدف". 
إلى ذلك، أبدى داني كارفاخال، سعادته بارتداء شارة قائد ريال مدريد لأول مرة منذ بداية مباراة.
وقال كارفاخال: "إنه حلم تحقق" تعليقا على ارتداء شارة القائد أمام بلباو، وعن الانتصار قال في تصريحات لتليفزيون ريال مدريد: "إنه راض للغاية عن الطريقة التي بدأ بها الريال الدوري، مشيرا، إلى أن الفريق قدم "مباراة متكاملة للغاية".
وبعد رحيل الفرنسي كريم بنزيمة، قائد الريال الموسم الماضي، إلى الاتحاد السعودي هذا الصيف، وفي ظل جلوس ناتشو ولوكا مودريتش على مقاعد البدلاء في مواجهة أول من أمس، بدأ كارفاخال اللقاء مرتديا شارة القائد. 
في الجهة المقابلة، أقر مدرب أتلتيك بلباو إرنستو فالفيردي، أن "الميرينجي" استحق الفوز، لأن لاعبيه كانوا "الأفضل".
وقال فالفيردي عقب المباراة: "من دون وجود هيمنة واضحة في البداية في أول 20 دقيقة. لوحظ أنهم يشكلون خطرا أكثر منا. لم نتمكن من الهجوم وهذا منعنا من الرد".
وأشار فالفيردي، إلى أن بلباو كان "أفضل" في الشوط الثاني إلا أنه "لم يكن قويا بالقدر الكافي" لتقليص الفارق والعودة في المباراة، وأضاف، "علينا أن نثق في أنفسنا بشكل أكبر. شعورنا ليس جيدا وهذا يجب أن نغيره". -(وكالات)
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