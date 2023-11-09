أنشيلوتي يحقق رقما قياسيا.. ومانشستر يونايتد يفتح النار على التحكيم

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مدن - دخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التاريخ من أوسع أبوابه بعد الفوز بثلاثية نظيفة على سبورتنغ براغا البرتغالي، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وحقق أنشيلوتي الفوز رقم 116 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، ليصبح المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في البطولة القارية، ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، فإن الرقم القياسي كان مشتركا بين أنشيلوتي والسير أليكس فيرغسون المدير الفني التاريخي لفريق مانشستر يونايتد (115 مباراة)، لكن المدرب الإيطالي أنشيلوتي كسره بالفوز على براجا.وتخطى أنشيلوتي حاجز الـ201 مباراة خاضها بالتشامبيونزليغ، بواقع 40 فوزا مع ريال مدريد الذي توج معه باللقب القاري مرتين، بينما وصل أليكس فيرغسون إلى 115 انتصارا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 214 مباراة.وتعليقا على هذا الإنجاز، قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "إنه لشرف كبير أن أصل لهذا العدد من الانتصارات في هذه المسابقة".ويعتبر أنشيلوتي المدرب صاحب أكبر عدد من ألقاب دوري الأبطال بإجمالي أربعة ألقاب بواقع اثنين مع ريال مدريد واثنين مع ميلان الإيطالي.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب فرق مجموعته الثالثة، ليحسم رسميا عبوره للدور ثمن النهائي، بينما تجمد رصيد سبورتنج براغا عند 3 نقاط في المركز الثالث.آرتيتا يراقب تفاصيل إصابة ساكاولم يبد الإسباني ميكيل آرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، اهتماما كبيرا أو انزعاجات من الآلام التي شعر بها نجمه بوكايو ساكا في رابع جولات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.وكان ساكا، توهج في المباراة التي فاز فيها فريقه ضد إشبيلية الإسباني (2-0)، إلا أن الدولي الإنجليزي لم يستطع إكمال المواجهة، واضطر للمغادرة بالدقيقة 85، حيث أثار ساكا القلق، ولا سيما وأنه كان غاب عن صفوف فريقه اللندني مؤخرا لما يصل إلى 37 يوما بسبب إصابة سابقة على مستوى الفخذ.وطمأن آرتيتا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي آرسنال، أن صاحب القميص رقم 7 تعرض إلى "ركلة ليس إلا"، وهو ما أكده المدرب الإسباني تعليقا على قرار استبدال ساكا حينما أخبره المعالجون البدنيون عبر جهاز اللاسلكي أنه ليس قادرا على إكمال المباراة، لافتا: "يعاني بعض الانزعاج، سيكون بخير".تين هاج ينتقد طرد راشفوردإلى ذلك، فتح الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، النار على قرار الحكم دوناتاس روسماس بإشهار البطاقة الحمراء لهدافه ماركوس راشفورد، في المباراة التي خسرها (3-4) أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي على ملعب "باركن ستاديون" ضمن الجولة الرابعة.وكان راشفورد دهس بحذائه على كاحل لاعب كوبنهاغن الدنماركي إيلياس جيليرت، ليعود حكم الساحة روسماس إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" ليتحقق من اللقطة، قبل أن يقرر طرد نجم مانشستر يونايتد بشكل مباشر.ولعب الفريق الإنجليزي منقوصا منذ الدقيقة الـ42 من زمن الشوط الأول، فبعد أن كان مانشستر يونايتد متقدما على كوبنهاغن بهدفين نظيفين، وجد الفريق الضيف نفسه يخسر المواجهة القارية.وأكد تين هاج في تصريحات صحفية: "البطاقة الحمراء غيرت كل شيء، كانت قاسية، راشفورد كان ساعيا للمس الكرة، حينما تجمد اللقطة، فإنها تبدو أسوأ دائما مما كانت عليه، أخذ الحكم وقتا طويلا ليحولها إلى حالة تستحق الطرد".وعبر المدرب الهولندي أيضا عن استيائه من قرار التحكيم باحتساب هدفي محمد اليونسي وديوجو جونكالفيس، مشيرا في هذا الصدد: "استقبلنا هدفين لم يكن من المفترض احتسابهما أبدا قبل انتهاء الشوط الأول، فالهدف الأول كان من حالة تسلل، وركلة الجزاء كانت مثارا للشكوك".من جانبه، قال راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد: "بدأنا المباراة بصورة جيدة للغاية، وسيطرنا على اللقاء حتى طرد راشفورد، الذي غير مسار المباراة، إذا لم تنظر إلى النتيجة وتمعن بأول 20 دقيقة، ستجد أننا قدمنا أداءا جيدا".وأضاف: "توقفنا بعض الشيء، لم نعتقد أننا قادرون على اللعب بـ10 لاعبين، هذا منحهم الشجاعة، وأعرف أن تلك الجماهير بإمكانها مساعدة الفريق، وبالفعل منحتهم دفعة معنوية هائلة، بدأنا بصورة جيدة في الشوط الثاني، وكان هناك الهدوء اللازم في التعامل مع الكرة، ولكن لسوء الحظ لم نخرج بأي نقاط من ذلك اللقاء".إنزاغي سعيد بتأهل الإنتروعبر سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن فخره بتأهل فريقه إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، عقب الفوز على فريق سالزبورج النمساوي بهدف نظيف، ليرتفع رصيد إنتر ميلان إلى عشر نقاط وضعته في المركز الثاني بالتساوي مع ريال سوسيداد، ليتأهل الفريقان مع تبقي جولتين على نهاية دور المجموعات.وقال إنزاجي في تصريحات تلفزيونية: "بغض النظر عن هوية اللاعبين المشاركين، لعبنا مباراة جيدة ضد فريق يتمتع بقوة بدنية رائعة، إنهم شباب ويعملون بجد، صمدنا ثم سيطرنا على المباراة في آخر 20 دقيقة، لاوتارو مهم جدا لنا، دائما يكون حريصا على اللعب، لكنني أعتقد أن سانشيز وتورام قدما عملا جيدا خلال المباراة".وأضاف: "لقد اخترنا بقاء هاكان بالقرب من الدفاع للبناء من الخلف بأربعة لاعبين، وكانت خطة أجبرنا بها سالزبورج على فتح المساحات قليلا، فخورون بالتأهل إلى دور الـ16 قبل مباراتين من نهاية مرحلة المجموعات، هذا لم يحدث منذ فترة، نحن راضون، وسنركز على المباراتين المتبقيتين ولن نقلل منهما، لا توجد مباريات سهلة بدوري أبطال أوروبا، كانت هناك لحظات في الشوط الأول عانينا فيها، لكننا دافعنا بشكل جيد وفرضنا أسلوب لعبنا على سالزبورج".بدوره، قال لاوتارو مارتينيز مهاجم وقائد إنتر ميلان: "أنا سعيد للغاية لأننا كنا في مجموعة صعبة جدا، لقد قمنا بعملنا ضد فريق كبير سبب لنا المشاكل، يجب أن نتوقع دائما أن يكونوا بهذه القوة، لقد ضغطوا علينا بشدة في الشوط الأول ثم تقدمنا للأمام ونستحق الفوز في النهاية".وعن تسجيله لركلة جزاء بعد دخوله بديلا، قال لاوتارو: "يمكنك التدرب إلى درجة معينة فقط، لكنك تحتاج إلى بعض الحظ أيضا، بعد التدريب أبقى بجانب هاكان وباريلا ومخيتاريان وكل من يرغب في التسديد، تتبقى مباراتان، وسنرى أين سننتهي، لقد تطورنا في السنوات الثلاث الماضية، والفريق ينضج ويجب أن نستمر على هذا الطريق الصحيح".توخيل يوضح طبيعة إصابة موسيالافي المقابل، كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني عن طبيعة إصابة لاعبه جمال موسيالا، والتي تعرض لها خلال فوز فريقه (2-1) على غلطة سراي التركي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.واضطر المدرب الألماني لاستبدال لاعبه قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، بعدما اشتكى من إصابة على مستوى الفخذ، حيث قال توخيل حول طبيعة إصابة موسيالا في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "إنها إصابة عضلية في الفخذ من الخلف، على أسوأ تقدير ستكون عبارة عن تمزق في الألياف، ونأمل أن يكون مجرد إجهاد".وبحسب توخيل، فإن موسيالا سيغيب بالتأكيد عن مواجهة هايدنهايم يوم غد في الدوري الألماني لكرة القدم، حيث تأتي هذه الإصابة قبل فترة التوقف الدولي، مما ينذر باحتمالية غياب اللاعب صاحب الـ20 عاما مجددا عن معسكر منتخب ألمانيا الثاني تحت قيادة المدير الفني جوليان ناجلسمان، وسيخوض منتخب "المانشافت"، مباراتين وديتين ضد تركيا يوم 18 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، قبل أن يلتقي بعدها منتخب النمسا في غضون 3 أيام فقط. -(وكالات)