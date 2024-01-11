أنشيلوتي يشيد بشخصية ريال مدريد.. وسيميوني ينتقد الترهل الدفاعي

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الرياض- أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالشخصية القوية التي ظهر عليها لاعبو فريقه في الفوز على أتلتيكو مدريد (5-3)، في لقاء أقيم بملعب "ستاد الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.واعترف أنشيلوتي بعد صافرة نهاية القمة: "لم نستمتع بها بقدر ما فعلت الجماهير، كانت مباراة مفتوحة على مصراعيها"، في إشارة إلى تقلباتها المجنونة.وقال المدرب الإيطالي: "لقد تعامل أتلتيكو مدريد بشكل مميز مع الشوط الأول، ولكننا كنا الطرف الأفضل في الشوط الثاني، لقد افتقدوا إلى الطاقة، كانت مباراة مذهلة لأننا تحلينا بالمزيد من الطاقة في الشوط الثاني".وحرص الرجل الذي مدد عقده حتى 2025 مع ريال مدريد على الإشادة بأتلتيكو مدريد، واصفا إياه بـ"الخصم شديد القوة"، كما أثنى أنشيلوتي على لاعبيه، مؤكدا: "أنا سعيد بمساهمة اللاعبين الذين دخلوا كبدلاء، إبراهيم دياز وجوسيلو وأردا جولير، أسهموا كثيرا في تحقيق الفوز وظهرت فاعليتهم في المباراة". من جانبه، نفى الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أن يكون الإرهاق قد تسبب في الخسارة، مشددا: "لقد تحلينا بطاقة جيدة، وكان اللاعبون مميزون".وأشار: "قدمنا مباراة رائعة على مدار الـ90 دقيقة وكنا قريبين للغاية، ويتعين علينا التعلم من بعض المواقف التي مررنا بها، علينا التحسن في بعض الحالات المحددة".واستطرد: "يتوجب البحث عن أدوات لاسترجاع تأميننا الدفاعي لأننا نبلي البلاء الحسن على المستوى الهجومي، الأمر يشبه ما كان عليه الوضع في بدايات مهمتي التدريبية للفريق، أتلتيكو كان يسجل الأهداف، ولكنه لم يكن يدافع جيدا".وحرص سيميوني على الإشادة بالمؤازرة الجماهيرية التي وجدها في الرياض، بقوله: "أنا سعيد بأن السعوديين توافدوا لتشجيع أتلتيكو مدريد، هذا يدل على نمو شعبية النادي، نحن نستفيد من الحضور إلى السعودية، والتواجد هنا يسعدنا".في المقابل، أبدى الإسباني داني كارفاخال نجم ريال مدريد، سعادته بالانتصار الكبير على أتلتيكو مدريد، مشيرا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مع النظام الجديد، لدي المزيد من الحرية للصعود، وهو ما تجسد بالهدف الثالث".وأضاف: "لا يوجد طريقة أفضل للاحتفال بعيد ميلادي من هذه الطريقة، وفكرت في تمرير الكرة لمن كان بجانبي وفي النهاية سددت الكرة في الشباك. يجب أن نهنئ الذين دخلوا من دكة البدلاء".وعن الفريق الذي يفضل مواجهته في النهائي، كشف: "من سيتأهل سواء برشلونة أو أوساسونا يجب أن يستطيع الفوز على ريال مدريد ليكون بطلا".وفيما يتعلق بحصده جائزة أفضل لاعب في المباراة، علق: "أنا سعيد جدا بهذه الجائزة، بالإضافة إلى ذلك، كانت الجماهير إلى جانبنا وكانت رائعة، آمل أن يكونوا قد استمتعوا باللقاء".وحول سلسلة النتائج الجيدة لريال مدريد الذي لم يتلق أي هزيمة في 20 مباراة، قال: "نحن نحاول العيش يوما بيوم، الفريق في حالة جيدة ونركز الآن على خوض النهائي، وبعد ذلك ستأتي منافسات كأس الملك، ولدينا فريق جيد ولاعبون يرغبون في تحقيق الكثير".إلى ذلك، عبر الفرنسي أنطوان غريزمان عن فخره برقمه القياسي، بعدما أصبح الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد رغم الخسارة ضد ريال مدريد، حيث سجل غريزمان الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 37، وهو الهدف رقم 174 له بقميص "الروخي بلانكوس"، متخطيا أسطورة النادي لويس أراجونيس (173 هدفا).وقال غريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنه شيء لا يصدق بالنسبة لي، ومصدر فخر كبير، في نصف المباراة كانت هناك الكثير من العواطف، ولكن كان علينا العودة، نحن نعلم أنه يجب أن نتحسن، وحتى نتحسن سيحدث ذلك في مباريات مثل هذه، إنها شيء يضر أتلتيكو مدريد، ويجب علينا تغيير ذلك".-(وكالات)