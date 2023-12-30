أنشيلوتي يغير سياسة انتقالات ريال مدريد بعد تمديد عقده

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مدن - غير الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إستراتيجية النادي الملكي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.وذكرت تقارير سابقة أن أنشيلوتي يصر على ضم مدافع جديد، بسبب إصابة إيدر ميليتاو وديفيد ألابا، وغيابهما لأشهر عديدة.ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تغيرت وجهة نظر أنشيلوتي الآن، بعد أن اتفق مع ريال مدريد رسميا على التجديد حتى صيف 2026.وأشارت إلى أن أنشيلوتي مستعد الآن للتعامل مع القائمة الحالية من اللاعبين حتى نهاية الموسم، دون إضافات، بعد أن ضمن استمراره مع ريال مدريد في الموسم المقبل.وأوضحت أن تأجيل التوقيع مع مدافع جديد في الشتاء، لا يلغي إصرار أنشيلوتي على إبرام الصفقة في الصيف المقبل.وكشفت أن أنشيلوتي أبلغ الإدارة أن اختياراته الرئيسية لدعم هذا المركز، هي أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان، وجورجيو سكالفيني، مدافع أتالانتا.وجدد أنشيلوتي أول من أمس عقده مع ريال مدريد، لينهي الجدل حول التأكيدات القادمة من البرازيل عن قرب توليه قيادة منتخب "الكناري"، وليؤكد رغبته في مواصلة مشواره مع الفريق الملكي ليواصل "شهر العسل" فيه، وليؤكد، حتى اللحظة أنه يرغب في الاعتزال بعد نهاية مشواره معه.وفي العام 2021، تم اختيار أنشيلوتي من قبل النادي الذي يرأسه فلورنتينو بيريز ليحل محل الفرنسي زين الدين زيدان الذي قرر للمرة الثانية ترك منصبه قبل الموعد المحدد.وكانت هذه عودة غير متوقعة للإيطالي، بعد مرحلته الأولى من 2013 إلى 2015، ليقود بعدها بايرن ميونخ في ألمانيا ونابولي في إيطاليا ثم إيفرتون في إنجلترا. ولهذا السبب، صنف أنشيلوتي عودته للنادي المدريدي على أنها "شهر عسل" كان يأمل أن يستمر لفترة طويلة، كافية لاعتزاله التدريب في ريال مدريد.وقال أنشيلوتي "هذه المرحلة في مدريد تضع نهاية لمسيرتي المهنية. فمدريد هو قمة كرة القدم، ومن المنطقي إنهاء مشواري هنا”.وكان إظهار المدرب الإيطالي صاحب الـ64 عاما الود للنادي الملكي، وتلقيه نفس الود، أمرا مستمرا، بعد قرار الملكي العودة للاعتماد عليه ليثمر هذا القرار عن نجاحات للطرفين.فقد عاد أنشيلوتي إلى ريال مدريد في العام 2021، ومنذ ذلك الحين، فاز بكل شيء: دوري أبطال أوروبا، الدوري المحلي، الكأس المحلي، كأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.سعت إدارة ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي إلى تجديد عقد أنشيلوتي بحذر، في انتظار ما ستحمله بداية الموسم الحالي لمعرفة الاتجاه الذي سيسير فيه الفريق، ولكن خلال هذه المفاوضات ظهر عامل غير متوقع: البرازيل.فقد أصر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على أن يتولى "كارليتو" مسؤولية المنتخب الأول بمجرد انتهاء عقد المدرب الحالي مع ريال مدريد في 30 حزيران (يونيو) المقبل، قبل أن يتم تجديده أول من أمس.وكانت مسألة قيادة البرازيل خيارا لم ينكره أنشيلوتي عندما سئل عنه، مما أجج الشائعات التي وضعته في دكة بدلاء "الكناري"، في الوقت الذي فتح فيه قادة المنتخب واللاعبون الأبواب أمامه في تصريحاتهم.وكانت هذه المغامرة إضافة جديدة ستضاف إلى مشوار المدرب الناجح والكبير على رأس الأندية التي قادها، ليصبح المدرب الوحيد الذي فاز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا والأول الذي يفوز بالدوريات الخمس الكبرى (إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا).لكن الإيطالي وفي مؤتمر صحفي في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، ترك رسالة واضحة: سينتظر ريال مدريد حتى اليوم الأخير، قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله. وأخيرا، لم يكن عليه الانتظار طويلا.ويأتي التجديد حتى العام 2026 لأنشيلوتي في لحظة رائعة، وبالإضافة إلى ذلك، تأقلمه كمدرب مع الصعوبات التي يواجهها الفريق وعدم تطرقه لرفع الصوت مطلقا في مواجهة قرارات النادي.فقد غادر الفرنسي كريم بنزيما في الصيف إلى السعودية ولم يوقع الفريق مع أحد كبار اللاعبين في مركز المهاجم الصريح وهو الأمر الذي كان يرغب فيه "كارليتو"، كما لم يتحرك النادي لتعويض الغياب الطويل للبرازيلي إيدر ميليتاو بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة في المباراة الأولى بالموسم، لكن أنشيلوتي قام بتكييف جميع الموارد المتاحة له ليتخطى الصعاب وينهي العام كمتصدر لليجا.ومن الأمثلة على ذلك الانفجار الكبير للإنجليزي جود بيلينجهام، الذي بفضل أنشيلوتي استعاد مركزا في الملعب لم يكن ضمن مخططاته، المركز رقم 10، حيث أدرك المدرب أنه يمتلك لاعبا مميزا، وبفضله ظهرت تلك النتائج، تسجيل بيلينجهام لـ17 هدفا إضافة لـ 5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة.وبرز الدولي الإنجليزي "المتعدد المواهب" كنجم كبير لريال مدريد، بإذن من البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، الذي بدأ الموسم بأكثر من 30 تسديدة دون تسجيل أي هدف بعد هدفه في الجولة الأولى من الليجا، والذي يقدم الآن مستوى كبيرا مع الفريق.وعلاوة على ذلك، فإذا كانت إدارة ريال مدريد تنتظر تحليل الأداء الرياضي لتعرض على أنشيلوتي التجديد، فإن الأرقام واضحة: 24 مباراة، 20 فوزا، ثلاثة تعادلات، وهزيمة واحدة، وقد سجل الفريق 55 هدفا، واستقبلت شباكه 18 هدفا وحافظ الفريق على شباكه خالية من الأهداف في 11 مباراة.وقد نجح ريال عن جدارة في الدور الأول من الموسم، رغم فقدانه لفترة طويلة لثلاث قطع أساسية بالفريق – الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو والمدافع النمساوي ديفيد ألابا - بسبب تمزق الأربطة الصليبية الأمامية في ركبتهم.وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك 19 حالة غياب أخرى للاعبين خلال الأشهر الأولى من الموسم، ما كان من المفترض أن يؤثر على إيقاع الفريق الأبيض، الذي رغم كل هذا واصل المسيرة الناجحة سواء في الدوري أو الكأس المحليين أو في دوري أبطال أوروبا.فعلى سبيل المثال، خاض فينيسيوس جونيور 13 مباراة فقط حتى الآن هذا الموسم؛ وأصيب إدواردو كامافينجا بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى وغاب أوريلين تشواميني عن الملاعب لمدة 47 يوما بسبب كسر في إصبع قدمه، ولم يشارك أردا جولر بعد في مباراته الأولى مع ريال مدريد حتى الآن.مع كل هذا، قاد أنشيلوتي ريال مدريد إلى نصف أول رائع من الموسم، حيث تصدر الدوري الإسباني - بفارق الأهداف مع جيرونا – وأنهى دور المجموعات كمتصدر ليتأهل عن جدارة لدور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي، حيث سيلعب أمام لايبزيج الألماني.ومع تجديد عقده حتى العام 2026، سيعود "كارليتو" من عطلة عيد الميلاد في انتظار ما إذا كان سيذهب إلى سوق الانتقالات الشتوية للتعاقد مع قلب دفاع أم لا، حيث أن لديه لاعبين فقط متاحين من الفريق الأول - أنتونيو روديجر وناتشو فرنانديز- خصوصا وأنه يتطلع لتحقيق اللقب الأول في 2024، حينما سيخوض بطولة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام بالسعودية في الفترة من 10 وحتى 14 كانون الثاني (يناير) المقبل.