الإثنين 04 أيلول 2023
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أهداف دوري اليد تصل للرقم 1456.. والحسين يقترب من "الذهبي"

لاعب الشونة أمجد فتح الله يحاول اختراق دفاع القوقازي في الجولة السادسة (الغد)
لاعب الشونة أمجد فتح الله يحاول اختراق دفاع القوقازي في الجولة السادسة (الغد)
عمان - وصلت لقاءات المرحلة الأولى من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، إلى مرحلة الحسم، وبقي مصير البطاقتين المتبقيتين للتأهل إلى المربع الذهبي معلقا حتى الجولة المقبلة، وذلك بعد أن ضمن فريقا السلط والأهلي التواجد بوقت مبكر نظرا للنتائج القوية التي حققها الفريقان، والتي مكنتهما من الوصول إلى النقطة 12 وبالعلامة الكاملة جراء الفوز في المباريات الماضية كافة.اضافة اعلان
وتبدو الفرصة مواتية وكبيرة أمام فريق الحسين إربد ليلحق بفريقي السلط والأهلي بالمربع الذهبي، فهو يملك حاليا 6 نقاط، وبقيت له مباراة أخيرة سهلة تجمعه مع فريق يرموك الشونة، في الوقت الذي يتنافس فيه فريقا العربي وكفرسوم على البطاقة الأخيرة من خلال المباراة التي تجمعهما معا، خصوصا وأنهما يملكان 6 نقاط، والفائز في هذه المواجهة القوية حتما سينال بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.
فريق الكتة فقد فرصته بالمنافسة على التأهل، وبات يتطلع إلى تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة التي تجمعه مع فريق القوقازي، فهو يتطلع إلى التقدم والابتعاد عن دائرة الخطر بعد دخوله المرحلة الثانية لتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، فهو يملك حاليا 4 نقاط، والحال ينطبق على فريق القوقازي الذي يجد في مباراته أمام الكتة فرصة لتجنب الهبوط، ولديه نقطتين، فيما بات فريق يرموك الشونة الأقرب لوداع الدوري، حيث ما يزال يقبع بالمركز الثامن والأخير من دون نقاط.
وكانت الجولة السادسة، شهدت فوز كفرسوم على الكتة بنتيجة 37-33 وفوز القوقازي على يرموك الشونة بنتيجة 44-36 وفوز الأهلي على العربي بنتيجة 26-23 وفوز السلط على الحسين بنتيجة 34-29.
إلى ذلك تبدأ لقاءات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري أندية الدرجة الأولى يوم الجمعة المقبل بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها فريقا الكتة والقوقازي عند الساعة الثامنة مساء.
وتقام يوم السبت المقبل في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مباراتين، حيث يلتقي فريقا الحسين ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا العربي وكفرسوم عند الساعة الثامنة مساء.
1456 هدفا
سجل لاعبو الفرق في الجولات الست الماضية 1456 هدفا، وشهدت الجولة السادسة تسجيل 262 هدفا، فيما سجل في الجولة الخامسة 221 هدفا، وسجل في الجولة الرابعة 231 هدفا، وسجل في الجولة الثالثة 245 هدفا، وسجل في الجولة الثانية 234 هدفا، فيما شهدت الجولة الأولى تسجيل 263 هدفا، وهي الجولة الأعلى تسجيلا مقارنة بالجولات الأخرى.
تعليمات الدوري
ويقام دوري الدرجة الأولى وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة، حيث تتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة. 
وكان المنتخب الوطني للشباب، خاض ثلاث مباريات في مشاركته بدوري الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في مباراتين على فريقي القوقازي ويرموك الشونة، وخسر مباراته أمام فريق السلط.
ويخوض المنتخب الوطني للشباب مباراته الرابعة يوم غد، عندما يلاقي فريق الكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وتأتي مشاركة منتخبي الشباب والناشئين في الدوري، ضمن برامج إعداد المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية التي تقام العام المقبل، كما يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تقام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
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