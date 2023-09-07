الخميس 07 أيلول 2023
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أهداف مشتركة في لقاء عمان اف سي والنصر بدوري المحترفات اليوم

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صراع على الكرة بين لاعبة عمان اف سي راما حامد ولاعبة النصر رزان الزاغة في لقاء سابق - (من المصدر)
عمان- تعود عجلة دوري المحترفات لكرة القدم للدوران اليوم، بعد توقف امتد قرابة 22 يوما بسبب خوض 4 فرق بطولة الأندية النسوية (الأردنية- السعودية)، والتي أقيمت في العاصمة عمان، وتوج فريق الاتحاد الأردني بطلا لها بفوزه على عمان اف سي في المباراة النهائية بهدفين لهدف.اضافة اعلان
وتقام اليوم المواجهة الأولى ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الذهبية وقبل الأخيرة من البطولة، بلقاء النصر وعمان اف سي عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وتختتم يوم غد مباريات الجولة بقمة مرتقبة قد تحسم اللقب لصالح الاتحاد (26 نقطة)، وذلك عندما يواجه الأرثوذكسي (21 نقطة) على الملعب والتوقيت ذاته، علما بأن فوز الاتحاد أو تعادله باللقاء يعني حصوله على اللقب بشكل رسمي، فيما تتأجل مسألة حسم اللقب إذ فاز الأرثوذكسي بالمباراة، بسبب تبقي مواجهة إضافية له الأسبوع المقبل.
ويحتل النصر المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 13 نقطة، متقدما على عمان اف سي الذي يملك في جعبته 12 نقطة وبالمركز الرابع، مع تبقي مواجهة للنصر في الجولة الأخيرة المقبلة أمام الأرثوذكسي، فيما يواجه عمان اف سي نظيره الاستقلال بآخر مباريات البطولة.
عمان اف سي × النصر 
يتشارك فريقا عمان اف سي والنصر بأهداف واضحة من خلال مواجهة الليلة، والمتمثل بتحقيق الفوز والانفراد بالمركز الثالث أملا بالحصول على الميدالية البرونزية في نهاية البطولة، بعد أن التقيا مرتين بمرحلتي الذهاب والإياب، إذ فاز عمان اف سي بالمواجهة الأولى بثلاثية بيضاء، فيما تعادلا بهدف لمثله في المواجهة الثانية.
عمان اف سي الذي قدم مستويات مميزة في بطولة المملكتين ونال الميدالية الفضية بخسارته في المباراة النهائية من الاتحاد (2-1)، يتطلع إلى استمرار مستوياته الإيجابية، علما بأنه في البطولة فاز على الهلال السعودي (2-1)، وخسر من الاتحاد (4-2)، وفاز على اتحاد جدة السعودي (3-2)، وتخطى النصر السعودي في المربع الذهبي (4-0).
فيما كان النصر الفريق المحلي الوحيد الذي يغادر البطولة من دور المجموعات، بعد فوزه على النصر السعودي في بداية المشوار (2-1)، قبل أن يتعرض للخسارة من الأرثوذكسي (2-3)، ومن الشباب السعودي أيضا وبنتيجة (1-2).
ويقود فريق عمان اف سي المدرب حسام أبو رياش، الذي وضع بصماته على أداء ونتائج الفريق مؤخرا رغم قصر فترة تسلمه للمهمة خلفا لبسام أبو رزوق، معتمدا في خياراته بلقاء الليلة على كل من روند كساب، ليان عجارمة، رند أبو حسين، أشيا كونستانس، لوجين البطوش، منى الصاحب، راما حامد، جوسي لاربي، أروى البطاينة، تالا برغوثي وبانه البيطار.
بدوره، يسعى المدير الفني لفريق النصر منير أبو هنطش، بتأمين المركز الثالث من خلال الفوز في مواجهة الليلة ، معتمدا في خياراته على كل من سوزان أبو قرق، سناء مفلح، نور المشايخ، رنيم داود، رناد الشويكي، تمارا أحمد، ختام شقير، سارة الطميزي، رزان الزاغة، مايا عويسات وفريدريكا توركودزور.
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