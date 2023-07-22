السبت 22 تموز 2023
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أوباميانغ ينتقل للنادي رقم 13 في مسيرته الكروية

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أوباميانغ
عاد المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ إلى فرنسا من بوابة مرسيليا، حيث انتقل إليه قادما من تشلسي الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2026، وفقما أعلن الناديان، الجمعة.اضافة اعلان

وكان تشلسي السباق إلى إعلان رحيل الغابوني بالقول على موقعه الرسمي: "غادر بيار إيميريك أوباميانغ تشلسي للانضمام إلى مرسيليا. نود أن نشكر بيار وأن نتمنى له الخير في الفصل التالي من مسيرته".
الرحالة

في مسيرة طويلة، ارتدى أوباميانغ قمصان 12 فريقا منذ بداية رحلته مع كرة القدم.
يعود أوباميانغ إلى فرنسا حيث ولد في لافال وتأسس كرويا مع أندية نيس ولافال وباستيا، قبل أن ينتقل إلى ميلان الإيطالي الذي وقع معه عقدا احترافيا عام 2008، لكن سرعان ما أعاده الأخير إلى فرنسا ليلعب على سبيل الإعارة مع ديجون وليل وموناكو.
غادر الغابوني ميلان نهائيا عام 2011 للدفاع عن ألوان سانت اتيان، قبل انضمامه إلى بوروسيا دورتموند الألماني الذي تألق في صفوفه من عام 2013 حتى 2018، مما شرع أمامه باب الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب بداية مع أرسنال من 2018 حتى أوائل 2022 قبل التوقيع مع برشلونة الإسباني حتى عام 2025.
لكن مغامرته الكتالونية لم تدم طويلا، إذ عاد في صيف 2022 إلى الدوري الممتاز للدفاع عن ألوان النادي اللندني الآخر تشلسي الذي خاض معه الموسم الماضي 14 مباراة فقط في الدوري، سجل خلالها هدفا وحيدا.
يبقى دورتموند المحطة الأبرز في مسيرته، إذ سجل له 98 هدفا في 144 مباراة في الدوري، و141 هدفا في 213 مباراة بكافة المسابقات، فيما سجل لأرسنال 68 هدفا في 128 مباراة في الدوري، و92 في 163 ضمن جميع المسابقات، خلال مشوار تخلله تجريده من شارة القيادة في نهاية 2021 في خضم تفشي فيروس كورونا.
استبعد عن بعض المباريات لأسباب تأديبية تتعلق برحلة شخصية إلى فرنسا، وما نتج عنها من تغيب عن التدريبات بسبب الحاجة إلى اجتياز بروتوكولات فيروس كورونا.

وأكد مرسيليا ضم المهاجم البالغ 34 عاما في حسابه على "تويتر"، من خلال مقطع فيديو قال فيه أوباميانغ: "هيا مرسيليا. ألقاكم في مرسيليا".
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