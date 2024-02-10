الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أوراق مدربي أندية المحترفين تواصل سقوطها

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المدير الفني لفريق الحسين البرتغالي جواو موتا- ( من المصدر)
عمان - توالت أوراق المدربين في فرق أندية المحترفين بالتساقط، بعد أن أعلن نادي السلط عن رحيل المدير الفني للفريق السوري عماد خانكان عن قيادة الفريق بالتراضي بين الطرفين، وقبلت إدارة الحسين طلب فسخ عقد المدير الفني " للأصفر"، البرتغالي جواوا موتا برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، ليصل عدد المدربين الذين أقيلوا من مناصبهم في 6 أندية في مصاف المحترفين إلى 20 مدربا، رغم أن مرحلة الإياب من الدوري لم تبدأ، كما أن هناك 4 مباريات مؤجلة في مرحلة الذهاب.اضافة اعلان
وبالعودة إلى تغيير المدربين للموسم الحالي، نجد أن فريق السلط كان أول الأندية التي غيرت المدير الفني خلال منافسات بطولة درع "المئوية"، من خلال الاستعانة بالمدير الفني عماد خانكان بديلا للمدير الفني السابق عدنان عوض، بعد سلسلة من الخسائر للفريق في بطولة الدرع، حيث أسهمت أصوات الجماهير في إقالة عوض، قبل أن يتم انهاء عقد خانكان بطلب منه والتعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة المدرب عمار الزريقي. 
 وتفاجأ الشارع الرياضي بفسخ عقد المدير الفني للحسين البرتغالي جواوا موتا بناء على طلبه، خصوصا أن الاستقرار الفني أثر إيجابيا على مسيرة فريق الحسين بالموسم الحالي، وتمكن موتا من وضع بصماته على أداء الفريق ونتائجه، قبل ان " يطمع" بالعقد المغري القادم من أحد الفرق السعودية بدوري الدرجة الأولى، على الرغم من محاولات إدارة النادي برئاسة عامر أبو عبيد اقناع موتا بالبقاء في قيادة " الأصفر" من خلال رفع راتبه ومستحقاته، لكن إصراره على موقفه، حسم النادي انهاء العقد وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين. 
ويمضي فريق الحسين إربد لكرة القدم بخطوات ثابتة، في تسجيل أرقام قياسية في دوري المحترفين، سعيا إلى حصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخه، وتسود المعنويات العالية والتفاؤل صفوف الفريق على الرغم من مغادرة موتا المفاجئة، وتسعى الإدارة لحسم ملف المدرب خلال الساعات المقبلة وقبل المواجهة المؤجلة والمهمة مع فريق الوحدات يوم 21 شباط (فبراير) الحالي على ملعب الحسن بإربد، وتدرك إدارة الحسين والفريق أهمية الفوز في المباراة المؤجلة للمحافظة على الصدارة، حيث يملك الوحدات 26 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، فيما يتصدر فريق الحسين حاليا ترتيب الفرق الدوري برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل واحد مع فريق الفيصلي. 
 وحسب المعلومات الواردة فان إدارة الحسين فتح قنوات اتصالات سريعة مع العديد من المدربين المحليين والأجانب لتوالي قيادة الفريق، مع إمكانية أن يقود الفريق أمام فريق أحد أعضاء الجهاز الفني الحالي، ويتميز فريق الحسين على كافة فرق الدوري، بأنه الوحيد الذي يعمل على تسديد المستحقات والرواتب الشهرية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية من دون تأخير. 
وفي ظل التغييرات الفنية التي حصلت في 6 أندية، حافظت أندية الرمثا وشباب الأردن والجليل والأهلي والعقبة ومغير السرحان فقط على الأجهزة الفنية حتى الآن. 
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