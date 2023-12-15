الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أوراوا ريد الياباني يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

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أوراوا ريد دياموندز الياباني يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية
تأهل فريق أوراوا الياباني إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب تغلبه على ليون المكسيكي بهدف دون رد الجمعة.
أقيمت المباراة ضمن الدور الثاني الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة بالمملكة العربية السعودية، وجاء تأهل أوراوا حامل لقب دوري أبطال آسيا إلى نصف النهائي بفضل هدف متأخر أحرزه الهولندي أليكس شالك في الدقيقة 78.اضافة اعلان

وسيلعب أوراوا بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل.

وكان أوراوا، بطل آسيا ثلاث مرات (2007، 2017 و2023) ودّع مسابقة دور أبطال آسيا لهذا الموسم من دور المجموعات لمنطقة الشرق قبل أسبوع فقط.

وأحرز أوراوا لقب المسابقة القارية الموسم الماضي بفوزه على الهلال السعودي (تعادلا 1-1 ذهاباً وفاز أوراوا 1-0 ذهابا) في أيار/مايو.

من جهته، تُوج ليون بلقب مسابقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، وذلك على حساب لوس أنجليس أف سي الأميركي.

وجاءت المباراة متقاربة جداً بين الطرفين، حيث غابت الخطورة عن الفريقين، قبل أن يتمكّن شالك من هزّ الشباك قبل 12 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بعدما استغل الغيني - الإسباني خوسيه كانتي فجوة في دفاع الفريق المكسيكي ليمرّر إلى شالك المتمركز داخل المنطقة والذي لم يتردّد في تسديد كرة زاحفة على يمين الحارس رودولفو كوتا.
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