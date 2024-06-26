أوزبكستان وإيران والهند يسيطرون على ألقاب "المصارعة الآسيوية"

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عمان-الغد- اختتمت منافسات المصارعة الرومانية والحرة والسيدات للفئة تحت 17 عاما في بطولة آسيا للمصارعة - الأردن 2024، والتي أقيمت فعالياتها على مدار الأيام الأربعة الماضية في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة واسعة لنحو 471 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة.وتنطلق اليوم منافسات تحت 23 عاما لفئات المصارعة الرومانية والحرة والسيدات، والتي تستمر فعالياتها حتى يوم الاحد 30 حزيران (يونيو) الحالي، والذي يشكل اليوم الختامي للبطولة الآسيوية.وفي العودة إلى نتائج منافسات الفئة تحت 17 عاما، حل لاعب المنتخب الوطني سند ناغوج رابعا بوزن تحت 45 كغم عن المصارعة الرومانية بعد خسارته نزال الميدالية البرونزية أمام الكازاخستاني نور دوليت، فيما غادر اللاعبون عمرو ارميلة وزن تحت 48 كغم وأحمد خميس وزن تحت 51 كغم ومعتز الحروب وزن تحت 55 كغم وعلي أبو نصير وزن تحت 60 كغم وزيد ناغوج وزن تحت 65 كغم وأحمد حمايدة وزن تحت 71 كغم منافسات البطولة من الأدوار التأهيلية الأولى بقيادة المدربين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر.وحل لاعب المنتخب الوطني عمر مصلح رابعا بوزن تحت 45 كغم في منافسات المصارعة الحرة بعد خسارته نزال الميدالية البرونزية أمام الإيراني أمير عباس، فيما غادر اللاعبان محمد اسحاق وزن تحت 51 كغم وعبدالرحمن المرافي وزن تحت 60 كغم منافسات البطولة من الأدوار التمهيدية الأولى أيضا، بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي.ولدى السيدات، كتبت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات مايا قطيشات تاريخا جديدا بعدما حلت في المركز الرابع لوزن تحت 57 كغم بعد خسارتها نزال الميدالية البرونزية أمام اليابانية يوكي ياموتشي، لتصبح أول لاعبة ناشئة تتأهل للأدوار النهائية في تاريخ مشاركات الأردن بالبطولة القارية، فيما توقف مشوار اللاعبات مايا اسحاقات وزن تحت 61 كغم وتالا أبو خيط وزن تحت 65 كغم ومريم أبو حماد وزن تحت 69 كغم عند حاجز الأدوار الأولى، بقيادة المدرب رائد القيسي.وفي المجموع العام، حصلت أوزبكستان على كأس المركز الأول للمصارعة الرومانية، وجاءت إيران وكازاخستان في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تصدرت الهند الترتيب العام للسيدات، تليها الصين واليابان في المركزين الثاني والثالث تواليا، في الوقت الذي جاءت فيه إيران بالمركز الأول بكأس المجموع العام للمصارعة الحرة، متفوقة على قيرغستان وكازاخستان، اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.وتنطلق اليوم نزالات المصارعة الرومانية تحت 23 عاما، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني باللاعبين، أرزو شاميل وزن تحت 82 كغم ويحيى أبو طبيخ وزن تحت 97 كغم ومعتصم الكساسبة وزن تحت 130 كغم، حيث تنطلق التصفيات عند الساعة 10:30 صباحا، ويسبقها عملية الفحص الطبي والميزان للاعبين المشاركين في منافسات الأوزان تحت 60،67،72،77،82،97،130 كغم.