الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"أولمبياد باريس".. أكبر تحديات ديوكوفيتش

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لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش - (من المصدر)
مدن- عزز الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم كرة المضرب العالمية، رصيد ألقابه في العام 2023، بعدما أضاف ثلاثة ألقاب جديدة في "الغراند سلام"، معادلا الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى بواقع (24 لقبا)، إلى جانب صدارته التصنيف العالمي لأكثر من 400 أسبوع.اضافة اعلان
وسيبقى العام 2023 خالدا في سجلات كرة المضرب، باعتباره العام الذي رفع فيه ديوكوفيتش الرقم القياسي للرجال في ألقاب البطولات الأربع الكبرى إلى 23، ثم 24، وهو الرقم القياسي المطلق الذي سجلته الأسترالية مارغريت كورت في الستينيات والسبعينيات.
كما شهد العام، رفع ديوكوفيتش الرقم القياسي للألقاب في بطولة الماسترز الختامية إلى سبعة، وفي دورات ماسترز الألف نقطة إلى 40 لقبا، كما أنه العام الذي حقق فيه الإنجاز المذهل بتجاوز 400 أسبوع على رأس التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين، وكذلك إنهى الموسم في الصدارة للعام الثامن في مسيرته الاحترافية، وربما يكون الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز، اللاعب الوحيد الذي حرم ديوكوفيتش من الألقاب الأربعة في الغراند سلام في عام واحد، عندما توج بلقب بطولة ويمبلدون عقب "نهائي ملحمي".
وأشاد الصربي بإنجازاته حتى قبل المباراة النهائية لبطولة الماسترز الختامية في تورينو، بقوله: "لقد قضيت موسما مثاليا تقريبا في البطولات الأربع الكبرى، وأنهيت العام في المركز الأول عالميا، وحققت جميع الأهداف التي حددتها لنفسي، وحطمت العديد من الأرقام القياسية، وكتبت تاريخ هذه الرياضة، أنا سعيد بموسمي".
وفي سن السادسة والثلاثين، يحفظ ديوكوفيتش نفسه عن ظهر قلب ويعرف جيدا كيف يدير مواسمه، فهو يلعب عددا أقل من الدورات مقارنة بأفضل أيامه، ولكنه يستفيد من معرفته وخبرته الكبيرة في المواعيد الكبيرة، حيث يوضح ديوكوفيتش "أن العام 2023 أحد أفضل المواسم في مسيرتي، لكن حقيقة أنني فزت بثلاث من البطولات الأربع الكبرى ولعبت نهائي البطولة الرابعة، ليس بالضرورة أن يكون أفضل موسم في حياتي، ومع ذلك فهذا أمر جميل جدا"، حيث تركت المنافسة الكبيرة التي واجهها من الإسباني ألكاراز والإيطالي يانيك سينر والدنماركي هولغر رونه، تأثيرا كبيرا على حوافز الصربي وحماسته. وأشار: "خسارة نهائي بطولة ويمبلدون كانت فرصة عظيمة لإعادة ترتيب أوراقي، لقد أغضبني ذلك كثيرا لدرجة أنني كنت في حاجة إلى الفوز بكل شيء خلال الجولة الأميركية بعد ذلك".
وإلى حلمه الذي لم يتحقق بعد في الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد، يضاف الذهب الأولمبي في العام 2024، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص سجله الاستثنائي، بعدما حصل على الميدالية البرونزية في منافسات الفردي العام 2008 في بكين.
ويؤكد ديوكوفيتش أن الألعاب الأولمبية في باريس هي أحد أهدافه الرئيسية للعام المقبل، بالإضافة إلى البطولات الأربع الكبرى والماسترز، مشددا: "ستكون الروزنامة مزدحمة جدا، وسننتقل من الأرضية الأكثر بطئا، الترابية، إلى الأسرع وهي العشب، ثم نعود إلى الأبطأ. سيكون وقتا صعبا جدا من الموسم".
وكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبيلاروسية آرينا سابالينكا، حصلا على جائزة بطل العالم للرجال والسيدات على الترتيب من قبل الاتحاد الدولي للتنس عن العام 2023، تقديرا للموسم الرائع الذي قدمه كل منهما، حيث قدم الاتحاد عدة جوائز إلى 11 لاعبا في مختلف الفئات، منها زوجي الرجال والسيدات وتنس الكراسي المتحركة وتنس الناشئين.
وسلط الاتحاد الدولي للتنس، الضوء على النجاحات التي حققها المصنف الأول عالميا في فئة الرجال خلال العام الحالي، الذي توج فيه بطلا لأستراليا المفتوحة ورولان غاروس وأميركا المفتوحة، مما جعله اللاعب الأكثر حصولا على الألقاب في البطولات الأربع الكبرى (24 لقبا)، متفوقا على الإسباني رافائيل نادال (22 لقبا).
بينما فازت سابالينكا، التي ارتقت لصدارة التصنيف هذا العام قبل أن تتراجع للوصافة، بأول بطولة كبرى لها في أستراليا المفتوحة ووصلت إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة، وبالإضافة إلى ذلك، وصلت إلى الدور نصف النهائي في رولان غاروس وويمبلدون. 
وأشار ديوكوفيتش أن هذا التكريم جاء تتويجا لسنة مليئة بالنجاحات، قائلا: "إنهاء العام في المركز الأول في العالم، هو حلم كل لاعب تنس. إنها واحدة من أصعب الأشياء في رياضتنا، الفوز بالبطولات الكبرى وحصولك على المركز الأول في العالم، ربما يكونان قمة هذه الرياضة".-(وكالات)
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