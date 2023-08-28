أول تدريب لمنتخب النشامى بقيادة المغربي عموته

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بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب الحسين عموته، استعدادا لمواجهتي النرويج وأذربيجان وديا في أيلول المقبل، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.ويعتبر هذا التدريب الأول للمدرب الجديد عموته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للعراقي عدنان حمد.وأجرى المنتخب مساء اليوم الاثنين ، أولى تدريباته على ملعب البترا، بحضور (23) لاعبا من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفين بالخارج تباعا.وتضم قائمة النشامى الأولية 31 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، مالك شلبية، محمد العمواسي، عبدالله الزعبي، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، يوسف أبو الجزر، مصطفى عيد، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، سليم عبيد، حجازي ماهر، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش، محمد أبو رزق، محمود مرضي، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، حمزة الدردور، علي علوان، ويزن النعيمات.وينتظر أن يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية التي تخوض مواجهتي النرويج وأذربيجان الأسبوع المقبل، فيما تتواصل تدريبات المنتخب اليومية في عمان حتى الأحد 3 أيلول، قبل أن يغادر وفد النشامى إلى العاصمة النرويجية يوم الاثنين 4 من الشهر ذاته، على أن تكتمل الصفوف بالتحاق العديد من اللاعبين المحترفين بالخارج بالتجمع في العاصمة أوسلو.ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النرويجي في أوسلو مساء الخميس 7 أيلول، ثم أذربيجان في باكو الثلاثاء 12 من الشهر ذاته، وديا خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.