إبراهيم دياز يقترب من تمثيل المغرب

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم السبت، أن إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، يفكر في الانضمام إلى منتخب المغرب، كونه لم يصله أي اتصال من إسبانيا.



وبحسب الصحيفة، فإن مهاجم نادي العاصمة الإسبانية يمكن أن يختار منتخب المغرب، خاصة مع إصرار المنتخب الإفريقي على ضمه، بينما لم يصله بعد أي اتصال من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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وأضاف التقرير: قرر دياز الحصول على الجنسية المغربية قبل عدة أشهر، حتى يكون جاهزا للانضمام إلى المنتخب الحاصل على المركز الرابع في كأس العالم 2022.



يذكر أن والد دياز "24 عاما" من مليلية والأم من ملقة، وشارك اللاعب مع منتخبات المراحل السنية لإسبانيا ويملك مباراة دولية واحدة في رصيده على مستوى المنتخب الأول.

وذكرت "ماركا": لم يتصل دي فوينتي، مدرب إسبانيا، بدياز رغم أنه يعلم باهتمام منتخب المغرب بنجم ريال مدريد الذي يتألق مع الفريق الإسباني، ويأمل العديد من المشجعين الإسبان أن يكون دياز ضمن قائمة إسبانيا في شهر مارس المقبل، للمشاركة في مباراتين وديتين ضد البرازيل في مدريد وكولومبيا بلندن.



وسجل دياز 4 أهداف في الدوري الإسباني، وهدفان في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس الملك وآخر في السوبر، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.