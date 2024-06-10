 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إبراهيم يترك منصب المدير الفني لمنتخبات الكراتيه

1718028894528738400
المدير الفني المصري محمد إبراهيم يحتفل مع لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه -(من المصدر)
عمان - يبدأ اتحاد الكراتيه رحلة البحث عن مدرب جديد بعد ان أنهى المدير الفني للمنتخبات الوطنية  للكراتيه المصري محمد إبراهيم، تعاقده مع اتحاد اللعبة بالتراضي بين الطرفين، ابتداء من أوائل الشهر المقبل، حيث سيبدأ مهمة تدريبية جديدة في السعودية.اضافة اعلان
وثمن اتحاد الكراتيه الدور الكبير الذي لعبه إبراهيم في تحقيق نتائج مميزة مع المنتخب الوطني في البطولات العالمية، وسلسلة الدوري العالمي، والبطولات العربية والآسيوية.
وحققت الكراتيه الأردنية منذ تولي إبراهيم مهمة تدريب المنتخب الوطني، ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020 عبر اللاعب عبد الرحمن المصاطفة، ونال المنتخب الوطني العام الماضي الميدالية الذهبية في بطولة العالم للقتال الجماعي، وحقق لاعبو المنتخب الوطني نتائج متقدمة في التصنيفين الدولي والدوري العالمي، كما فاز الأردن بجائزة "الفائزون الكبار" العام الماضي. واستلم ابراهيم منصبه في المنتخبات الوطنية العام 2018، عندما التقى برئيس اتحاد الكراتيه الراحل معين الفاعوري، وبقي في منصبه كمدير فني 6 سنوات، صنعت خلالها الكراتيه الأردنية تاريخا مشرفا، علما بأنه قاد المنتخبات المصرية لمدة 12 عاما، حققت خلالها نتائج مميزة على الأصعدة كافة.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور إياد الملاح لـ"الغد":"قمنا يوم أمس بإخبار لاعبي المنتخب الوطني خلال حصتهم التدريبية في مركز إعداد القادة الأولمبي، أن المدير الفني المصري محمد إبراهيم سينهي تعاقده مع الاتحاد الأردني للكراتيه"، وثمن الجميع إنجازاته الكبيرة التي حققها مع المنتخب الوطني، وتأثر الجميع بهذا القرار، ونتمنى له التوفيق في مهمته التدريبية الجديدة بالسعودية. وأضاف: "اتخذ إبراهيم قراره بشكل رسمي ويتطلب المصادقة عليه في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقبل، وإخطار اللجنة الأولمبية بذلك، وأود أن أشير هنا إلى أن علاقة اتحاد الكراتيه بالمدير الفني محمد ابراهيم أكثر من رائعة ويسودها طابع أسري كبير وتربطنا به علاقات قوية، إلا أنه ارتأى أن يتوجه للتدريب في السعودية من خلال فرصة أفضل له في مسيرته الرياضية".
وتابع: "سنرى من سيقود تدريبات المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، الخيارات عديدة على طاولة اتحاد اللعبة، إن كان مدربا محليا أو أجنبيا، وتقود اللجنة المؤقتة اتحاد الكراتيه لحين موعد الانتخابات بعد أولمبياد باريس 2024، وعلينا اتخاذ قرارنا، وفقا لما يتماشى مع تطعات المرحلة المقبلة". وأكد الملاح: "يتمتع الأردن بقاعدة مدربين محليين مميزين، وأصحاب خبرات كبيرة، سنعمل بكل تأكيد على اختيار المدرب الأفضل والمناسب لتولي زمام الأمور، الجهود التي يبذلها اتحاد اللعبة، هدفها الارتقاء باللعبة على مختلف المستويات سواء على صعيد المنتخبات أو المراكز، ما يسهم في استمرارية الإنجازات والعمل بهدف إيصال منتخبات الكراتيه إلى أعلى المستويات، خصوصا وأن الكراتيه الأردنية تحظى باحترام وتقدير دول العالم بما وصلت إليه من إنجازات".
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1718037705279202800

"النشامى" يواجه المنتخب السعودي بهدف صدارة المجموعة بالتصفيات المشتركة

منذ1 ساعة
1718035983249112100

الحديد: مجموعة صعبة لمنتخب التنس وغياب شلباية مؤثر

منذ1 ساعة
1718027462688657800

منتخب التايكواندو يشارك ببطولة كوريا الجنوبية ويعسكر في فرنسا

منذ1 ساعة
1718027462758658000

"صقور الناشئين" إلى جانب فلسطين ولبنان بـ"سلة" غرب آسيا

منذ1 ساعة
1718023216798511000

فيلادلفيا وبترا يواجهان أيلة وبيلا بدوري "اللعيبة" لكرة السلة اليوم

منذ1 ساعة
1718028894578738600

منتخب اللياقة البدنية يعود من مصر بـ"البرونزية العربية"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مقترح للحباشنة بشأن الأسواق الموازية

محمود خطاطبة |اليوم

فعالية اليوبيل الفضي.. تعميق الهوية

فريهان سطعان الحسن |اليوم

خطاب الملك.. حبل سري بين العرش والشعب

نضال منصور |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاقتصاد في اليوبيل الفضي

سلامة الدرعاوي |اليوم

ما لم يقله الملك في خطابه العظيم

نضال المجالي |اليوم

تعليق المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن

رعد التل |اليوم

إجازة الموظف العام للترشح

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |منذ 54 دقيقة
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |منذ 54 دقيقة
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy
 