إبراهيم يترك منصب المدير الفني لمنتخبات الكراتيه

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يبدأ اتحاد الكراتيه رحلة البحث عن مدرب جديد بعد ان أنهى المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكراتيه المصري محمد إبراهيم، تعاقده مع اتحاد اللعبة بالتراضي بين الطرفين، ابتداء من أوائل الشهر المقبل، حيث سيبدأ مهمة تدريبية جديدة في السعودية.وثمن اتحاد الكراتيه الدور الكبير الذي لعبه إبراهيم في تحقيق نتائج مميزة مع المنتخب الوطني في البطولات العالمية، وسلسلة الدوري العالمي، والبطولات العربية والآسيوية.وحققت الكراتيه الأردنية منذ تولي إبراهيم مهمة تدريب المنتخب الوطني، ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020 عبر اللاعب عبد الرحمن المصاطفة، ونال المنتخب الوطني العام الماضي الميدالية الذهبية في بطولة العالم للقتال الجماعي، وحقق لاعبو المنتخب الوطني نتائج متقدمة في التصنيفين الدولي والدوري العالمي، كما فاز الأردن بجائزة "الفائزون الكبار" العام الماضي. واستلم ابراهيم منصبه في المنتخبات الوطنية العام 2018، عندما التقى برئيس اتحاد الكراتيه الراحل معين الفاعوري، وبقي في منصبه كمدير فني 6 سنوات، صنعت خلالها الكراتيه الأردنية تاريخا مشرفا، علما بأنه قاد المنتخبات المصرية لمدة 12 عاما، حققت خلالها نتائج مميزة على الأصعدة كافة.وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور إياد الملاح لـ"الغد":"قمنا يوم أمس بإخبار لاعبي المنتخب الوطني خلال حصتهم التدريبية في مركز إعداد القادة الأولمبي، أن المدير الفني المصري محمد إبراهيم سينهي تعاقده مع الاتحاد الأردني للكراتيه"، وثمن الجميع إنجازاته الكبيرة التي حققها مع المنتخب الوطني، وتأثر الجميع بهذا القرار، ونتمنى له التوفيق في مهمته التدريبية الجديدة بالسعودية. وأضاف: "اتخذ إبراهيم قراره بشكل رسمي ويتطلب المصادقة عليه في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقبل، وإخطار اللجنة الأولمبية بذلك، وأود أن أشير هنا إلى أن علاقة اتحاد الكراتيه بالمدير الفني محمد ابراهيم أكثر من رائعة ويسودها طابع أسري كبير وتربطنا به علاقات قوية، إلا أنه ارتأى أن يتوجه للتدريب في السعودية من خلال فرصة أفضل له في مسيرته الرياضية".وتابع: "سنرى من سيقود تدريبات المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، الخيارات عديدة على طاولة اتحاد اللعبة، إن كان مدربا محليا أو أجنبيا، وتقود اللجنة المؤقتة اتحاد الكراتيه لحين موعد الانتخابات بعد أولمبياد باريس 2024، وعلينا اتخاذ قرارنا، وفقا لما يتماشى مع تطعات المرحلة المقبلة". وأكد الملاح: "يتمتع الأردن بقاعدة مدربين محليين مميزين، وأصحاب خبرات كبيرة، سنعمل بكل تأكيد على اختيار المدرب الأفضل والمناسب لتولي زمام الأمور، الجهود التي يبذلها اتحاد اللعبة، هدفها الارتقاء باللعبة على مختلف المستويات سواء على صعيد المنتخبات أو المراكز، ما يسهم في استمرارية الإنجازات والعمل بهدف إيصال منتخبات الكراتيه إلى أعلى المستويات، خصوصا وأن الكراتيه الأردنية تحظى باحترام وتقدير دول العالم بما وصلت إليه من إنجازات".