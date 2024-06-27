 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إثارة متواصلة في بطولة آسيا للمصارعة

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جانب من منافسات بطولة آسيا للمصارعة - (من المصدر)
عمان – تستأنف اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، منافسات المصارعة الرومانية للفئة تحت 23 عاما، فيما تبدأ منافسات فئة السيدات في بطولة آسيا للمصارعة تحت 17 و23 عاما، والتي تختتم يوم بعد غد الأحد.اضافة اعلان
وتقام عند الساعة 10:30 صباحا منافسات المصارعة الرومانية للأوزان تحت 55،63،87 كغم، فيما تنطلق أيضا تصفيات مصارعة السيدات في الأوزان تحت 50-55-59-68-76 كغم، على أن تنطلق النهائيات السادسة مساء.
ويمثل المنتخب الوطني لسيدات المصارعة بقيادة المدرب رائد القيسي، اللاعبات نورا الطيبين (وزن تحت 53 كغم) وسدين القريني (وزن تحت 62 كغم) وبلقيس صايل (وزن تحت 65 كغم)، واللواتي يبدأن مشوارهن يوم غد السبت.
وكان المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما قد خاض سلسلة من النزالات القوية، حيث ينتظر أن يخوض اللاعبان يحيى حسين أبو طبيخ (وزن تحت 97 كغم) ومعتصم الكساسبة (وزن تحت 130 كغم) مباراتان على الميدالية البرونزية في وقت متأخر من أمس، فيما توقف مشوار اللاعبين، عمر دراغمة (وزن تحت 72 كغم) واورتس شاميل (وزن تحت 77 كغم) وارزو شاميل (وزن تحت 82 كغم) عند حاجز دور التصفيات.
وتحظى البطولة بمشاركة 471 لاعبا ولاعبة و112 مدربا و44 حكما إلى جانب حضور واسع لممثلي الإتحادات المشاركة والإداريين والمنظمين والإعلام، بإجمالي 850 مشاركا يمثلون 20 دولة، هي: الأردن وقيرغستان واليمن وأوزبكستان والصين تايبيه وتركمانستان وطاجكستان وسورية وسيرلانكا وسنغافورة وفلسطين ومنغوليا والسعودية وكوريا الجنوبية وكازاخستان واليابان والعراق وإيران والهند والصين. 
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