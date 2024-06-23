إثارة متواصلة في منافسات "مصارعة آسيا"

خالد تيسير العميري

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عمان – تتواصل اليوم فعاليات بطولة آسيا للمصارعة (الأردن 2024)، بإقامة منافسات المصارعة الحرة والسيدات تحت 17 عاما في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في البطولة القارية التي تستمر منافساتها حتى نهاية الشهر الحالي.وتنطلق عند الساعة 10:30 من صباح اليوم منافسات مصارعة السيدات للأوزان تحت 43-49-57-65-73 كغم، وتشارك فيها لاعبتي المنتخب الوطني مايا قطيشات (وزن تحت 57 كغم) وتالا أبو خيط (وزن تحت 65 كغم) بقيادة المدرب رائد القيسي.ويغيب المنتخب الوطني عن منافسات اليوم الأول للمصارعة الحرة تحت 17 عاما للأوزان تحت 65-71-80 كغم، حيث يضم المنتخب الوطني في صفوفه، اللاعبين: عمر اسحاق السرطاوي (وزن تحت 45 كغم) ومحمد اسحاق السرطاوي (وزن تحت 52 كغم) وعبدالرحمن هاني المرافي (وزن تحت 60 كغم) وهاشم شابسوغ (وزن تحت 70 كغم)، بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي.وشهد أمس، خسارة لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 17 عاما أحمد الحمايدة عن وزن تحت 71 كغم، كما خسرت اللاعبات ليان السكر (وزن تحت 53 كغم) ومايا اسحاقات (وزن تحت 61 كغم) ومريم أبو حماد (وزن تحت 69 كغم)، في منافسات مصارعة السيدات تحت 17 عاما.وكان لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 17 عاما، سند ناغوج قريبا من التتويج بالميدالية البرونزية لوزن تحت 45 كغم، بعد فوزه على الصيني يوان ويهاو (9-4) وخسارته من الإيراني أحمد محمد (2-11)، لكنه خسر مباراته الحاسمة أمام الكازاخي كوماركيلي (2-10)، فيما خسر لاعبي المنتخب الوطني، عمرو أبو رميله (وزن تحت 48 كغم)، أحمد ماهر (وزن تحت 51 كغم)، معتز الحروب (وزن تحت 55 كغم)، علي أبو نصير (وزن تحت 60 كغم)، نزالاتهم من الجولة الأولى في اليوم الافتتاحي للبطولة الآسيوية.وتحظى البطولة بمشاركة 471 لاعبا ولاعبة و112 مدربا و44 حكما يمثلون 20 دولة، وهي: الأردن (البلد المضيف)، قيرغيزستان، اليمن، أوزبكستان، الصين تايبيه، تركمانستان، طاجكستان، وسورية، سيرلانكا، سنغافورة، فلسطين، منغوليا، السعودية، كوريا الجنوبية، كازاخستان، اليابان، العراق، إيران، الهند والصين.