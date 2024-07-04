 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إثارة منتظرة في الرالي الوطني الثالث

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تعبيرية
تنطلق اليوم، منافسات الرالي الوطني الثالث من منطقة بانوراما البحر الميت، وسط توقعات بإثارة وندية بين المتسابقين.
وتبلغ مراحل الرالي 6 ، وتبلغ المسافة الإجمالية 215.18 كم، منها 77.28 مراحل خاصة، ويقام الرالي على مسار حصوي.اضافة اعلان
ومراحل الرالي هي بانوراما 1و2، وسياقة 1و2، والمغطس 1و2.
ويشارك في الرالي كل من: عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه ناصر الكواري (قطر)، على متن سيارة سكودا فابيا "آر سي 5 "، بدر الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان)، على متن سيارة سكودا فابيا، شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى ‏‏(الأردن) على متن سيارة ايفو 9، حسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن ‏سيارة ايفو 10، عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه صقر أبو جاموس (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، سلامة القماز (الأردن) وملاحه فايز القماز (الأردن) على متن سيارة ايفو ‏‏6، إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه أحمد جانخوت (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، فادي دهشان (الأردن) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وكارل رزق (لبنان) وملاحه كريم أبو إلياس (لبنان) على متن سيارة سوبارو إمبريزا دبليو أر اكس، وفيصل القماز (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 7، شادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامي صفير (لبنان) على متن سيارة رينو كليو، عاصم عارف (الأردن) وملاحه موسى جهريان (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا دبليو أر اكس، بدر الهلالات (الأردن) وملاحه عامر موسى (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا، أمجد الشيخ (الأردن) وملاحه جاد نباص (الأردن) على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا، وهاشم كلبونة (الأردن) وملاحه مصطفى البيطار (الأردن) على متن سيارة بلاك إيرس.
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