إجازة قصيرة للاعبي "النشامى".. والصفوف تكتمل الأحد استعدادا لطاجكستان

يحيى قطيشات

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عمان – حصل لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم على إجازة اليوم الجمعة، قبل العودة لاستئناف التدريبات يوم غد، من خلال الدخول في معسكر مغلق، تحضيرا لاستضافة منتخب طاجكستان، في المباراة التي تجري عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط خلف المنتخب السعودي المتصدر برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب طاجكستان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما تتذيل باكستان الترتيب من دون رصيد من النقاط.وأجرى المنتخب صباح أمس تدريبا صباحيا على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة كافة اللاعبين باستثناء المحترف في فريق نفط الوسط العراقي محمد أبو حشيش الذي يلتحق بالمعسكر مساء اليوم، ولاعب فريق الإمارات الإماراتي نزار الرشدان الذي يكمل تشكيلة النشامى بعد غد الأحد، فيما ما تزال الأنظار تتجه صوب قرار الجهاز الطبي حول قدرة نجم فريق مونبلييه الفرنسي على المشاركة في المباراة الحاسمة في ظل معاناة من إصابة في الكاحل، تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه مونبلييه في منافسات الدوري الفرنسي.وفي ظل حرص الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة على إغلاق التدريبات أمام وسائل الإعلام والجماهير، تفيد المعلومات الواردة من مقر المعسكر، أن الجرعات التدريبية تشهد ارتفاعا في الحمل التدريبي. وعمل عموتة على دراسة أورق المنتخب المنافس بصورة دقيقة، وبين للاعبين نقاط القوة والضعف عنده، بحثا عن تحقيق الفوز والتأهل الرسمي للدور الثالث من تصفيات كأس العالم وضمان التواجد في نهائيات كأس آسيا المقبلة.وركزت التدريبات التي تشهد مشاركة اللاعبين يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، عبدالله نصيب، براء مرعي، يزن العرب، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية ، سالم العجالين، رجائي عايد، محمود شوكت، نور الروابدة، إبراهيم سعادة ، مهند أبو طه، محمود مرضي ، محمد أبو رزق، عارف الحاج، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش، علي علوان، عبدالله العطار، ويزن النعيمات، على الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية بحثا عن الاستقرار على التشكيلة الأنسب التي ستخوض مباراة طاجكستان.إلى ذلك يواصل منتخب طاجكستان، تدريباته ضمن معسكرة الذي يقيمه في العاصمة القطرية الدوحة، وينتظر أن يصل إلى عمان يوم الاثنين المقبل، للتأقلم على الأجواء، حيث يبحث المنتخب عن تحقيق نتيجة التعادل أو العودة بالانتصار وبطاقة التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، ويشارك في التدريب الذي يقوده المدير الفني الجورجي جيلا شيكيلادز، اللاعبين ،رستم ياتيموف، مخير الدين خاسانوف، داليرجون باروتوف، وحدة خانونوف، زوير جورابوف، مانوشهر سافاروف، مهروبون كريموف، أختام نزاروف، تبريز إسلاموف، سوديكجون كوربونوف، رحماتشو رحماتزودا، بارفيزجون عمربويف، أليشر شوكوروف، فاتخولو أوليمزودا، أميربيك جورابوف، إكسوني بانجشانبي، أمادوني كامولوف، شرفجون سولخوف، أبو بكر سليمانوف، شاخروم سامييف، شيرفوني ماباتشوف، رستم سويروف ونور الدين خامروكولوف، ويغيب عن التشكيلة أليشر جليلوف بسبب الإصابة.المنتخب السعودي الذي يملك الفرصة الأكبر في صدارة المجموعة، يستعد للسفر إلى باكستان لمواجهة منتخبها يوم السادس من الشهر المقبل، حيث اضطرت إدارة المنتخب إلى تأخير سفر المنتخب إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد ليوم واحد قبل موعد المواجهة وكان من المفترض ان تغادر البعثة السعودية قبل المواجهة بيومين، إلا أنه تم تعديل الموعد ليصبح يوما واحدا، وذلك يعود إلى عدم توفر ملاعب صالحة للتدريب في العاصمة الباكستانية، إضافة إلى سوء أرضية ملعب الجناح الرياضي، على أن تكون المغادرة عبر طائرة خاصة، فيما يلعب المنتخب مباراته الأخيرة أمام منتخب النشامى يوم الحادي عشر من الشهر المقبل على ملعب الأول بارك.ويكثف المنتخب تدريباته بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، التي أعلنت قائمة تضم 31 لاعبا وهم: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد النجار، محمد اليامي، محمد العبسي، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان تمبكتي، ريان حامد، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبد الحميد، سلطان الغنام، عبد الله الخيبري، مختار علي، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى، أحمد الغامدي، فراس البريكان، عبد الله رديف، عبد الله الحمدان، مروان الصحفي.