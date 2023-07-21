الجمعة 21 تموز 2023
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إدارة الحسين تبقي على "اليد" وبني هاني مديرا فنيا

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المدير الفني لفريق الحسين عنان بني هاني - (من المصدر)
عمان -الغد- قررت الهيئة الإدارية لنادي الحسين إربد في جلستها التي عقدتها مؤخرا برئاسة عامر أبو عبيد، الإبقاء على نشاط كرة اليد في النادي، وإلغاء فكرة تجميد اللعبة، التي لوحت بها الإدارة في، وقت سابق، في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة الإدارية مشاركة الفريق الأول في البطولات المحلية التي تقام العام الحالي 2023، والتي باتت على الأبواب. اضافة اعلان
وانحازت الهيئة الإدارية إلى تاريخ اللعبة الكبير والمشرف في النادي، وما حققته الفرق من الكثير من الإنجازات، إضافة إلى تلبية رغبات عشاق النادي ومحبيه في الإبقاء على اللعبة، هذا ما تحقق، أوكلت الهيئة الإدارية إلى ابن النادي واللاعب السابق عنان بني هاني مهمة قيادة الفريق في المرحلة المقبلة وتحت مسمى المدير الفني، بينما سمت محمد نايف مدربا عاما.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول اعتبارا من اليوم تحضيراته الفنية من أجل المشاركة في البطولات المحلية التي تنطلق يوم 1 آب (أغسطس) المقبل من خلال دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، والذي يشهد مشاركة فرق السلط والأهلي والحسين إربد والعربي والقوقازي والكتة وكفرسوم ويرموك الشونة. 
ويطمح الجهاز الفني لفريق الحسين إلى قيادة الفريق بصورة مثالية في بطولة الدوري، وتحقيق نتائج جيدة تضعه في دائرة المنافسة على اللقب، وهو المكان الذي اعتاد الفريق عليه منذ سنوات طويلة، وذلك من خلال التشكيلة الكاملة التي سيعتمد عليها الجهاز الفني طيلة المرحلة المقبلة، والتي ستكون خليطا من اللاعبين أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب، حيث يزخر النادي بوجود العدد الكبير من هؤلاء اللاعبين. 
وما يبعث بالاطمئنان على مستقبل الفريق الدعم الكبير الذي ستقدمه إدارة النادي ليس للفريق الأول، وإنما لبقية فرق الفئات العمرية، التي تعتبر المدماك الرئيسي لبناء فرق قادرة على صنع الانجاز، كما حصل في سنوات سابقة عندما سيطرت فرق النادي على اغلب البطولات المحلية. 
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