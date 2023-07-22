إدارة الفيصلي يخاطب الاتحاد بشأن حكام "السوبر"

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عمان- الغد- خاطب مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم اتحاد كرة القدم، مبديا امتعاضه من الأداء التحكيمي لمباراة ذهاب بطولة كأس السوبر أمام الوحدات، حيث أرفق مجلس الإدارة بخطابه كافة الحالات التحكيمية التي حدثت خلال مجريات المباراة.وبحسب بيان النادي الفيصلي، فإن المباراة شهدت مجموعة من الأخطاء التحكيمية المتكررة والتي كان لها الأثر على عدالة المنافسة، وسلامة اللاعبين، إذ يؤكد مجلس الإدارة بأنه لن يتوانى للحظة للدفاع عن حقوق النادي الفيصلي.وختم البيان: "مؤكدين على اعتزازنا بالاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين، وثقتنا المطلقة بحرصه على تطوير الكرة الأردنية وإظهارها بأفضل صورة".وكانت مباراة ذهاب السوبر انتهت لصالح الوحدات بهدفين مقابل هدف، على أن يتجدد اللقاء بين الطرفين الجمعة المقبل في مباراة الإياب.