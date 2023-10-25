إداريو ولاعبو الفيصلي يهربون من الباب الخلفي للمطار.. صفة في عموتة تضبط اللاعبين

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.هرب إداريو النادي الفيصلي واللاعبون من الباب الخلفي لمطار الملكة علياء الدولي، مساء أول من أمس، فور وصولهم إلى عمان قادمين من قطر، بعد الخسارة القاسية أمام فريق السد بسداسية في دوري أبطال آسيا.وفضلت بعثة فريق الفيصلي العائدة من قطر، الهروب من الباب الخلفي، لتجنب الاحتكاك مع الجماهير الغاضبة التي تواجدت في المطار، للتعبير عن غضبها من مستوى الفريق أمام السد والخسارة القاسية.ويحمل الجمهور إدارة النادي المسؤولية الكبرى بسبب تراجع مستوى الفريق، كما أبدى الجمهور أيضا دهشته من تراجع مستوى اللاعبين وغياب الروح في المباراة الأخيرة. وكان فريق الفيصلي استأنف تدريباته أمس في عمان، استعدادا لمباراة الأهلي بالدوري يوم الأحد المقبل.كشف لاعبون في أندية المحترفين، أن هناك صفة في المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، باتت ترعبهم وتدفعهم لضبط تصرفاتهم، خاصة خلال المباريات الرسمية في المنافسات المحلية، أو من خلال مشاركة الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.اللاعبون أشاروا إلى أن المجريات السابقة، كشفت أن عموتة لا يمكن أن يستدعي للمنتخب أي لاعب يرتكب خطأ في المنافسات، أو يخرج عن الروح الرياضية، أو يتعرض لعقوبة من ناديه، في رسالة على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية والسلوك الرياضي.وتحدث اللاعبون عن وقائع وشواهد في الفترة الماضية، من خلال الإشارة إلى نجوم تم استبعادهم من صفوف المنتخب بسبب سلوكهم، الأمر الذي دفعهم للتفكير كثيرا قبل الإقدام على أي تصرف في المباريات، حفاظا على مقاعدهم في المنتخب، أو للإبقاء على فرصتهم في الاستدعاء لصفوف "النشامى".وفي مشهد يؤكد دقة حديث اللاعبين، تمنى إداري في أحد أندية المحترفين، من زملاء له، التكتم على تصرف سيئ لأحد نجوم الفريق، وعدم تسريب ما بدر منه للإعلام، حفاظا على صورة اللاعب أمام مدرب المنتخب، وبالتالي عدم تعريض فرصة التحاقه بالمنتخب للخطر.وصلت بعثة المنتخب الفلسطيني إلى عمان، أول من أمس، للدخول في معسكر تدريبي مغلق، استعدادا لتصفيات كأس العالم التي تبدأ الشهر المقبل، حيث يلعب منتخب فلسطين مع أستراليا يوم 21 من الشهر المقبل.ووجد المنتخب الفلسطيني في عمان ملاذا لإقامة تدريباته، في ظل الحرب التي يشنها الصهاينة على فلسطين عامة وغزة خاصة، ما تسبب في إيقاف الدوري الفلسطيني، وصعوبة تجمع المنتخب الشقيق الذي لجأ إلى الأردن لإقامة معسكره التدريبي الطويل.وتشير المعلومات إلى أن المنتخب الفلسطيني لم يكن يرغب في معسكر خارج فلسطين، في ظل التقتيل الذي يتعرض له الشعب خاصة في غزة، من قبل الكيان الغاصب، إلا أن واجبهم تجاه بلدهم ودورهم في القتال لرفع علم فلسطين عاليا في المحافل الخارجية، دفعهم لبدء معسكرهم في عمان بعيدا عن الإعلام.شهدت الأيام الماضية، تساؤلات من جماهير نادي الحسين إربد، تتطلب الإجابة الواضحة والصريحة من الإدارة، لدحض أي إشاعات أو تأويلات في المواضيع، متمنين الحصول على تفسيرات دقيقة ومقنعة بعيدا عن الكلام الدبلوماسي.السؤال الأكثر تداولا بين جماهير الحسين، يستفسر عما يجري في مبنى النادي، وسبب تأخير إعادة صيانته، واستمرار إغلاقه أمام جماهير النادي، متمنين إعادة افتتاحه قريبا، خاصة وأنه مضى على إغلاقه فترة طويلة تقارب الستة أشهر.التساؤل الثاني يتمحور حول أسباب الاستقالات اللافتة في النادي، والتي كان آخرها المستشار القانوني عماد الرفايعة صاحب الخبرة الطويلة في مجاله، وسبقه في ذلك عضوان من أعضاء الإدارة، كما سبق وأن استقال مدرب حراس المرمى أكرم السطري والمدرب العام أحمد هايل، مطالبين بأجوبة لأسباب ما يجري، متمنين أن يشهد النادي حالة أفضل من الاستقرار بما يخدم المنظومة كاملة.السؤال الثالث يتمحور حول عدم إيلاء فرق الفئات العمرية الاهتمام الذي تستحق، خاصة وأن فرق الفئات تعد رافدا للفريق الأول.كما طرح البعض سؤالا رابعا حول تضارب الأنباء التي تتحدث عن نجاح الإدارة في رفع الحجز على النادي، متمنين إجابة رسمية شافية.لعب طبيب فريق نادي الوحدات لكرة القدم مؤيد عمر، دور المترجم والمنسق الإعلامي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الوحدات والكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي، والتي جرت على ستاد عمان الدولي أول من أمس.وكان يفترض أن يتواجد المنسق الإعلامي بسام شلباية في المنصة، إلى جانب المدير الفني للوحدات رشيد جابر والمنسق الإعلامي لاتحاد الكرة وأفضل لاعب في المباراة سيدرك هنري، قبل أن يتم الاستعانة بالطبيب عمر، ليلعب دور المنسق الإعلامي ومن ثم المترجم لحديث محترف الوحدات هنري. الغريب في الموضوع، أن المؤتمر الصحفي حضره صحفي واحد فقط من الوحدات.لاعبو الوحدات يأملونيأمل لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، بالحصول على راتب شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وراتب الشهر الحالي الذي قارب على الانتهاء، خاصة بعد الفوز الثمين الذي تحقق على فريق الكهرباء العراقي، أول من أمس، ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.ووفق المعلومات، فإن لاعبي الوحدات، أكدوا انتظام حصولهم على الرواتب بشكل عام، مقارنة ببقية الأندية، وهو ما يدفعهم لتأكيد ضرورة صرف راتب الشهر الماضي، إلى جانب الشهر الحالي.• اتحاد كرة القدم، وافق رسميا على مشاركة المنتخب الأولمبي تحت سن 23 في البطولة الودية التي تقام في السعودية الشهر المقبل.. "الغد" سبق وأن أشارت إلى مشاركة المنتخب في هذه البطولة التي تحظى بمشاركة منتخبات السعودية والكويت وقطر وأوزبكستان وأستراليا.• بعثة فريق الكهرباء العراقي لكرة القدم، التي تواجدت في عمان لملاقاة فريق الوحدات بكأس الاتحاد الآسيوي، حرصت على القيام بزيارة إلى منزل نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي في عمان، تعبيرا عن حبها لهذا النجم الكبير الذي قدم الكثير للكرة العراقية بشكل خاص والعراق بشكل عام.. أحمد راضي نجم عراقي عربي عالمي، لن ينساه الناس لما كان يتمتع به من محبة نتيجة لتواضعه ودماثة خلقه وحرصه على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وغيرها من الصفات المحببة.. "أبو فيصل" أو "أبو هيا" شخصية رياضية قريبة من القلب لا يمكن نسيانها.• توقعات بانعقاد مجلس اتحاد كرة القدم قريبا، للنظر في العديد من التفاصيل مثل تقرير مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الرباعية، والمصادقة على تعيين عدد من المدربين وإعفاء البعض، وربما إصدار بيان تضامني مع الأهل في غزة.• نادي كفرسوم قرر تعيين هاجم عبيدات مدربا لفريق الكرة، بدلا من المدرب المستقيل عبدالله عبيدات.. الفريق يشارك حاليا بدوري الدرجة الأولى، حيث لم يحقق النتائج المأمولة.