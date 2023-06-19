إسبانيا تحتفي بلقب دوري الأمم.. وكرواتيا تشد من أزر مودريتش

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مدن - أكد أوناي سيمون، حارس مرمى منتخب إسبانيا، أنه لم يتوقع أن تصل المباراة ضد كرواتيا، بنهائي دوري الأمم الأوروبية، لركلات الترجيح أول من أمس.وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الماتادور الفوز بركلات الترجيح (5-4).وعاد المنتخب الإسباني لمنصات التتويج بأول لقب، منذ يورو 2012.وقال سيمون، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كانت المباراة متقاربة جدًا، وكنا نعلم قوة كرواتيا في خط الدفاع، وتمكنا من مواجهة هجماتهم المضادة".وأضاف: "لقد كان لديهم اثنان من المهاجمين المميزين في الأمام، وتمكن لي نورماند ولابورت وناتشو من إيقافهم. لم أكن أتوقع أن نصل إلى ركلات الترجيح، ولكن المهم هو أننا حصلنا على الكأس".وأتم: "أهدي البطولة لجميع اللاعبين والموظفين الذين كانوا معنا منذ أول مباراة بالبطولة، والتي أعتقد أنها كانت ضد البرتغال في إشبيلية".من جهته، أبدى ألفارو موراتا مهاجم المنتخب الإسباني، سعادته الكبيرة بالتتويج بدوري الأمم الأوروبية.وقال موراتا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "لقد احتجنا وقتا طويلا لتحقيق لقب مثل هذا. إنه أمر صعب جدًا. سنحتفل بكل تأكيد. كرواتيا خصم قوي يتنافس في كل المباريات، وحققنا فوزا مهما عليهم".وأكمل: "في بعض الأحيان تسير الأمور على نحو جيد وفي أحيان أخرى تسير بشكل سيئ. آمل أن تكون الجماهير فخورة بنا".في الطرف المقابل، رفض لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، الكشف عن مستقبله مع منتخب كرواتيا، عقب خسارة نهائي دوري الأمم الأوروبية.وزعمت تقارير بأن مودريتش صاحب الـ37 عامًا سيعلن اعتزاله الدولي عقب نهائي دوري الأمم.وقال مودريتش بشأن الاعتزال الدولي، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد قررت مستقبلي، والخيار واضح للغاية في ذهني، لكنني لن أقول أو أعلن أي شيء اليوم".وخاض مودريتش 166 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا، وسجل 24 هدفا.وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في الشهر الحالي، لكن من المتوقع أن يعلن الميرنجي عن التجديد معه لموسم آخر، خلال الأيام المقبلة.وارتبط النجم الكرواتي بالانتقال إلى الدوري السعودي والحصول على راتب مغرٍ، لكنه يفضل البقاء لموسم آخر مع الميرنجي.وأشادت الصحافة الكرواتية أمس الاثنين بأداء منتخبها الوطني في نهائي دوري الأمم، في الوقت الذي عبرت فيه عن مخاوفها من اعتزال مودريتش.وكتبت صحيفة "فيسرنيجي": "ابق أيها القائد، نحن ذاهبون إلى كأس أمم أوروبا"، مرددة هتافات "ابق هنا" التي أطلقتها الجماهير اللية قبل الماضية لمودريتش.وعلقت صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" إلى جانب صورة مودريتش وهو يشعر بخيبة أمل بعد نهاية المباراة: "انظروا إلى وجه مودريتش. ربما كانت هذه هي المباراة الأخيرة التي خاضها مع كرواتيا".واعتبرت الصحيفة الرياضية ذاتها أن المنتخب الكرواتي "قدم مباراة ناضجة ومستقرة بوضعية ممتازة وحيوية عالية".كما أشادت صحيفة "جوتارنجي ليست" بالمنتخب في مقال بعنوان "قصة نجاح"، بينما قالت في عنوان آخر: "هل هي الرقصة الأخيرة لمودريتش؟".وتوقعت مواقع إخبارية أخرى اعتزال مودريتش المحتمل، وأبرزت حصول كرواتيا على المركز الثاني في دوري الأمم ووصولها إلى "النخبة العالمية".وفشلت كرواتيا في حصد اللقب الأول في تاريخها، بعد سلسلة من النجاحات مع هذا الجيل أبرزها وصافة العالم في مونديال 2018 بروسيا، ثم البرونزية في المونديال القطري الأخير.وفشل مدرب المنتخب البلقاني زلاتكو داليتش مرة أخرى في دخول التاريخ بمنح منتخب بلاده لقبه الدولي الأول، ليكتفي بالوصافة في البطولة، ويخلف هولندا وإسبانيا، في تقلُّد الميدالية الفضية في البطولة.وطالب داليتش القائد مودريتش بالبقاء في صفوف وصيف بطل دوري الأمم الأوروبية كونه ما زال يحتاج له.وقال داليتش أمام الصحفيين لدى عودته إلى زغرب "نحن بحاجة إليه، إنه جيل لم ينهِ عمله بعد".وأوضح المدرب في إشارة إلى مودريتش "البارحة كان عاطفياً للغاية بالنسبة له"، مضيفاً "علينا تركه وشأنه وسيعلمنا بماذا يفكر".واللقب هو الأول لاسبانيا منذ تتويجها بطلة لأوروبا العام 2012 بفوزها على إيطاليا في حقبة ذهبية شهدت تتويجها أيضا بالبطولة القارية العام 2008 وكأس العالم 2010.وكانت النسخة الاولى من هذه المسابقة من نصيب البرتغال على حساب هولندا 1-0 في الموسم 2018-2019، في حين تغلبت فرنسا على اسبانيا 2-1 في النسخة الثانية الموسم 2020-2021.وعوضت اسبانيا بالتالي خروجها من دور المجموعات في مونديال قطر ما أدى إلى إقالة مدربها لويس انريكي واستبداله بلويس دي لا فوينتي.في المقابل، فشل الجيل الذهبي في المنتخب الكرواتي في التتويج بأي لقب بعد ان كان قاب قوسين أو أدنى من ذلك في البطولات الكبرى في السنوات الاخيرة، حيث خسر نهائي مونديال روسيا العام 2018 أمام فرنسا 2-4 واكتفى بالمركز الثالث في مونديال قطر اواخر العام الماضي.وفرض حارس مرمى اتلتيك بلباو أوناي سيمون نفسه نجما للمباراة بعد ان تصدى لركلتين ترجيحيتين للوفرو ماير وبرونو بيتكوفيتش.وكانت اسبانيا تغلبت على ايطاليا 2-1 في نصف النهائي، في حين تخطت كرواتيا هولندا الدولة المضيفة بالفوز عليها 4-2.وبدأت اسبانيا المباراة بقوة وسدد لاعب وسطها غافي كرة مرت الى جانب القائم.ردت كرواتيا بفرصة عندما مرر يوسيب يورانوفيتش كرة امامية طويلة باتجاه اندريه كراماريتش الذي انفرد بالحارس الاسباني لكن مدافع لا روخا ايمريك لابورت انقذ الموقف في اللحظة الاخيرة.وتصدى سيمون ايضا لمحاولتين رأسيتين للجناح المخضرم ايفان بيريشيتش.وفي الشوط الثاني اشرك مدرب اسبانيا المهاجمين خوسيلو المرشح للانتقال الى ريال مدريد قادما من اسبانيول وانسو فاتي من برشلونة وكاد الاخير يحسم النتيجة في صالح فريقه لكن بيريشيتش انقذ تسديدته قبل ان تجتاز خط المرمى.وخاض المنتخبان وقتا اضافيا وبقيت النتيجة على حالها فكان الحسم بركلات الترجيح. فبعد ان سنحت فرصة اولى لاسبانيا لحسم النتيجة بعد تصدي سيمون لركلة لوفرو، ارتدت كرة لابورت من العارضة قبل ان يتصدى سيمون لركلة بيتكوفيتش، وهذه المرة حسم مدافع ريال مدريد دانيال كارفاخال النتيجة نهائيا في صالح لا روخا.-(وكالات)