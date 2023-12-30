السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إشادة بالمعكسر التدريبي لـ"الملاكمة" مع منتخبات عربية

المنتخب الوطني للملاكمة للشباب والناشئين
المنتخب الوطني للملاكمة للشباب والناشئين
عمان- أنهى المنتخب الوطني للملاكمة معسكره التدريبي المشترك في العاصمة عمان، مع منتخبات المغرب والعراق وفلسطين، والذي امتد من التاسع عشر من الشهر الحالي حتى يوم أمس، في مركز الإعداد الأولمبي.اضافة اعلان
وحظي المعسكر بإشادة من لاعبي المنتخب الوطني الذين شاركوا فيه، نظرا إلى وجود لاعبين مميزين من الدول المشاركة، خاضوا معهم سلسلة من اللقاءات الودية، والتي اتسمت بالندية والإثارة، وتبادلوا الخبرات فيما بينهم، تحضيرا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وشارك في المعسكر التدريبي عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني، ومن أبرزهم محمد أبو جاجة، زياد عشيش، عدي الهنداوي، حسين عشيش، مهدي مشاعلة، يوسف عشيش، محمد المهيرات، حذيفة عشيش، محمد التعمري، عبادة الكسبة ومحمود غانم.
ويتطلع المدرب الكوبي للمنتخب الوطني داغوبيرتو سكوت، إلى الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، من خلال مواصلة التدريبات والمعسكرات خلال المرحلة الماضية، قبيل انطلاق بطولة العالم، حيث يأمل المنتخب في الاستفادة من تطور لاعبيه بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، من خلال الاحتكاك المستمر داخليا وخارجيا، والمشاركة في أكبر عدد من البطولات القارية والإقليمية.
ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم خلال شهر آذار (مارس) المقبل في إيطاليا، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حيث يتأهل أول وثاني كل مركز بشكل مباشر إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، على أن يحدد لاحقا موعد تصفيات أخرى عن القارة الآسيوية في تايلند.
ويسعى المنتخب الوطني إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل أول ميدالية أولمبية، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة.
وظفر لاعب المنتخب الوطني للرجال محمد أبو جاجة بالميدالية البرونزية ببطولة العالم خلال شهر أيار (مايو) الماضي في أوزبكستان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في بالبطولة، فيما حصل المنتخب على 10 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية بالجزائر.
وخيب منتخب الرجال الآمال، بفشله في نيل الميداليات خلال دورة الألعاب الآسيوية في الصين، والتي كانت مؤهلة للأولمبياد، حيث تأهل أول لاعبين من كل وزن بشكل مباشر، مع تبقي فرصة كبيرة لجميع اللاعبين في الوصول من خلال التصفيات أو بطولة العالم.
وعبر عدد من اللاعبين عن رضاهم التام على المعسكر الذي عاد بفوائد فنية عديدة عليهم، مع تمنياتهم بانعكاس المعسكر على مستواهم وتطويره، أملا بتحقيق الأهداف المنشودة في بلوغ أكبر عدد من اللاعبين للأولمبياد، وحصد ميداليات في بطولة العالم.
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