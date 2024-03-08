إشادة عربية بنجاح استضافة سباق اختراق الضاحية.. ورضا عن النتائج الأردنية

مصطفى بالو

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عمان - أكد أمين عمان د. يوسف الشواربة، أن الأمانة عمان تنطلق في دعم ورعاية بطولة اختراق الضاحية العربية، من مسؤوليتها الوطنية الرياضية، معبرا عن سعادته في مشاركة اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، استضافة نخبة العداءين والعداءات العرب، في أجواء “عمانية” ومسار سباق مثالي على أرض نادي البشارات للجولف.وأضاف الشواربة على هامش رعايته للبطولة في حديثه لـ”الغد”: “من خلال هذه البطولة، نحتفي بشباب وشابات الوطن ومعنا الأشقاء العرب، باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك المفدى سلطاته الدستورية، ونؤكد على أن الأردن واحة أمن وأمان، تفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء، وأتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني”.من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى حبيب الربعان الأجواء على أرض السباق كانت مثالية محفزة مع ترتيبات رائعة، ودائما وهو ما اعتاد الاتحاد الأردني على تقديمه، حيث سبق لهذا المسار أن استضاف البطولة العربية في نسختها رقم 23، إلى جانب بطولة العالم لاختراق الضاحية، وبطولة آسيا.وحول اجتماع الاتحاد العربي لألعاب القوى الذي عقد في عمان، رد الربعان: “ناقشنا في اجتماعنا تجديد شعار الاتحاد العربي لألعاب القوى، والذي سيظهر بحلة وشكل جديد بعد المصادقة عليه من قبل “عمومية” الاتحاد العربي خلال الفترة المقبلة، وناقشنا أجندة نشاطات الاتحاد العربي، وهناك استضافات لبطولات عربية، في مصر والسعودية، وركزنا على تحفيز الأبطال والبطلات العرب، من خلال رؤساء الاتحادات العربية الأعضاء، لتحقيق المزيد من الانجازات في البطولات القارية والعالمية”.على صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة المؤقتة د.وليد الرحاحلة، أن كلمات الإشادة من الضيوف والمشاركين تزيد الاتحاد فخرا وطنيا بالنجاح التننظيمي للبطولة العربية، مشيرا أن النجاح نتاج العمل بروح الفريق واخلاص وتفاني كل فرد، ومقدرا دور الداعمين والرعاة واللجنة الأولمبية.وحول النتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات في البطولة العربية، رد الرحاحلة: “النتائج كانت أكبر مما توقعنا، من خلال 4 ميداليات ملونة، بسبب فارق الجاهزية والاحتكاك التراكمي، إلا أن الأبطال والبطلات قدموا هدايا وطنية ثمينة من الإنجازات، ونشكرهم ومدربيهم على هذا الإنجاز، الذي نعتبره نقطة انطلاق جديدة لألعاب القوى، سنستثمرها في التخطيط والتحضير للمشاركات المقبلة”.وقي ذات السياق، قال مدير المنتخبات الوطنية خضر رحال: “اجتهدت المنتخبات الوطنية من خلال مدربيها ولاعبيها والدفع المعنوي للجنة المؤقتة ورئيس الوفد مصطفى اللوزي، فجاءت الميداليات الأربع، والتي جاءت رغم قصر فترة الإعداد الخالية من المعسكرات واللقاءات الخارجية، وفق تدريبات فردية للاعبين واللاعبات، مع تجمع أسبوعي في الغابة الرياضية”.وعن سر تفوق المنتخب المغربي وحصده لميداليات جميع الفئات، قال رحال: “حقق المنتخب المغربي ما هو متوقع منه، وذهبت جميع الترشيحات نحوه لخطف الألقاب والكؤوس، وهو يضم لاعبين متمرسين ومتميزين في سباق اختراق الضاحية والمسافات الطويلة، بسبب طبيعة المغرب الملهمة للأبطال في هذا السباق، والإمكانيات التي ساهمت بتقديم ابطال عرب عالمين وأولمبيين”.إلى ذلك، احتفت اللجنة المؤقتة لألعاب القوى، بالوفود العربية المشاركة في سباق اختراق الضاحية، في فندق “ديز إن” أمس، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد العربي، وداعمي البطولة، ورؤساء الوفود ولاعبي ولاعبات المنتخبات العربية.