الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إشادة عربية بنجاح استضافة سباق اختراق الضاحية.. ورضا عن النتائج الأردنية

1709906143957447000
رئيس اتحاد “القوى” العربي د. حبيب الربعان يقدم درعا تقديريا لأمين عمان د.يوسف الشواربة -(الغد)
عمان - أكد أمين عمان د. يوسف الشواربة، أن الأمانة عمان تنطلق في دعم ورعاية بطولة اختراق الضاحية العربية، من مسؤوليتها الوطنية الرياضية، معبرا عن سعادته في مشاركة اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، استضافة نخبة العداءين والعداءات العرب، في أجواء “عمانية” ومسار سباق مثالي على أرض نادي البشارات للجولف.اضافة اعلان
وأضاف  الشواربة على هامش رعايته للبطولة في حديثه لـ”الغد”: “من خلال هذه البطولة، نحتفي بشباب وشابات الوطن ومعنا الأشقاء العرب، باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك المفدى سلطاته الدستورية، ونؤكد على أن الأردن واحة أمن وأمان، تفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء، وأتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني”.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى حبيب الربعان الأجواء على أرض السباق كانت مثالية محفزة مع ترتيبات رائعة، ودائما وهو ما اعتاد الاتحاد الأردني على تقديمه، حيث سبق لهذا المسار أن استضاف البطولة العربية في نسختها رقم 23، إلى جانب بطولة العالم لاختراق الضاحية، وبطولة آسيا.
وحول اجتماع الاتحاد العربي لألعاب القوى الذي عقد في عمان، رد الربعان: “ناقشنا في اجتماعنا تجديد شعار الاتحاد العربي لألعاب القوى، والذي سيظهر بحلة وشكل جديد بعد المصادقة عليه من قبل “عمومية” الاتحاد العربي خلال الفترة المقبلة، وناقشنا أجندة نشاطات الاتحاد العربي، وهناك استضافات لبطولات عربية، في مصر والسعودية، وركزنا على تحفيز الأبطال والبطلات العرب، من خلال رؤساء الاتحادات العربية الأعضاء، لتحقيق المزيد من الانجازات في البطولات القارية والعالمية”.
على صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة المؤقتة د.وليد الرحاحلة، أن كلمات الإشادة من الضيوف والمشاركين تزيد الاتحاد فخرا وطنيا بالنجاح التننظيمي للبطولة العربية، مشيرا أن النجاح نتاج العمل بروح الفريق واخلاص وتفاني كل فرد، ومقدرا دور الداعمين والرعاة واللجنة الأولمبية.
وحول النتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات في البطولة العربية، رد الرحاحلة: “النتائج كانت أكبر مما توقعنا، من خلال 4 ميداليات ملونة، بسبب فارق الجاهزية والاحتكاك التراكمي، إلا أن الأبطال والبطلات قدموا هدايا وطنية ثمينة من الإنجازات، ونشكرهم ومدربيهم على هذا الإنجاز، الذي نعتبره نقطة انطلاق جديدة لألعاب القوى، سنستثمرها في التخطيط والتحضير للمشاركات المقبلة”.
وقي ذات السياق، قال مدير المنتخبات الوطنية خضر رحال: “اجتهدت المنتخبات الوطنية من خلال مدربيها ولاعبيها والدفع المعنوي للجنة المؤقتة ورئيس الوفد مصطفى اللوزي، فجاءت الميداليات الأربع، والتي جاءت رغم قصر فترة الإعداد الخالية من المعسكرات واللقاءات الخارجية، وفق تدريبات فردية للاعبين واللاعبات، مع تجمع أسبوعي في الغابة الرياضية”.
وعن سر تفوق المنتخب المغربي وحصده لميداليات جميع الفئات، قال رحال: “حقق المنتخب المغربي ما هو متوقع منه، وذهبت جميع الترشيحات نحوه لخطف الألقاب والكؤوس، وهو يضم لاعبين متمرسين ومتميزين في سباق اختراق الضاحية والمسافات الطويلة، بسبب طبيعة المغرب الملهمة للأبطال في هذا السباق، والإمكانيات التي ساهمت بتقديم ابطال عرب عالمين وأولمبيين”.
إلى ذلك، احتفت اللجنة المؤقتة لألعاب القوى، بالوفود العربية المشاركة في سباق اختراق الضاحية، في فندق “ديز إن” أمس، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد العربي، وداعمي البطولة، ورؤساء الوفود ولاعبي ولاعبات المنتخبات العربية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
2022-07-30T160359Z_1382760340_UP1EI7U18MLMJ_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-LIV-MCI-REPORT

كلوب يدافع عن نجم ليفربول في حرب التصريحات مع هالاند

منذ 28 دقيقة
WhatsApp Image 2024-03-08 at 21.25.57

شباب العقبة والجليل يتعادلان سلبا بدوري المحترفين

منذ 44 دقيقة
WhatsApp Image 2024-03-08 at 21.19.22

نصار تبلغ ثمن نهائي تصفيات الملاكمة المؤهلة للأولمبياد

منذ 46 دقيقة
000_34G47L8

بيريز: من هو مبابي؟

منذ2 ساعة
1709916446217777300

وفاة مشجع “رمثاوي” تلقي بظلالها على فوز الحسين إربد في “ديربي الشمال”

منذ2 ساعة
1709910750817584700

"اليد" يعرض إنجازاته وخطة نشاطاته أمام هيئته العامة اليوم

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

تطورات إسرائيلية معقدة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات | منذ2 ساعة
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات |06 آذار 2024
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

تحري هلال شهر رمضان

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات
 
 