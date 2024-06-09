إشراك منتخب الناشئين في المعسكر التدريبي الدولي للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أشرك الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو، 20 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني للناشئين، في المعسكر التدريبي الدولي، المقام حاليا في مركز الإعداد الأولمبي، بمشاركة 16 لاعبا ولاعبة ممن تأهلوا لأولمبياد باريس 2024، من دول المغرب وتونس وصربيا ومقدونيا وروسيا والتشيك وقطر وبلاروسيا وأذربيجان، إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني واللاعبين المتأهلين للأولمبياد.ويسعى الجهاز الفني، للمزج بين الخبرة والشباب خلال المعسكر التدريبي الذي يتيح الفرصة أمام المنتخب الوطني للانخراط في تدريبات المنتخبات العالمية المشاركة لصقل خبراتهم.كما يتيح المعسكر التدريبي أمام منتخب الناشئين والناشئات فرص خوض نزالات ودية، وكان عدد من اللاعبين واللاعبات قد قدموا مستويات مميزة أثناء نزالاتهم أمام لاعبين متأهلين لأولمبياد باريس.ويركز اتحاد التايكواندو، على تجهيز المنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، كما سيوفر البيئة المناسبة للاعبين من خلال إقامة بطولات داخلية ومعسكرات تدريبية وخارجية تسبق المشاركة في بطولة العالم.ويأتي هذا الاهتمام بالمنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، ومن ثم إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.ويضم المنتخب الوطني للناشئين عناصر واعدة كمحمود يوسف وفهد زكريا وينال أشرف وعماد الجرس ومحمد البس ومحمد عساف وزيد الحروب وجعفر الداوود وريان العجارمة وأسيد نافع، في حين يضم المنتخب الوطني للناشئيات لاعبات مميزات كسدين حمزة وآنا عبد القادر وليان الرواشدة ولانا الدباس ونتاليا أبو دريع وزينب بصيلة وفادية خرفان ورزان الرواشدة وميسر الدهامشة وميار ناصر.ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني، المدربون محمد العساف وأيمن الحسامي وأحمد الزامل.وقال المدرب المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "باشر المنتخب الوطني للناشئين والناشئات تدريباته منذ اليوم الأول للمعسكر التدريبي، لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين للتعرف على مدارس التايكواندو المختلفة، وبالتالي صقل مهاراتهم، ويضم المنتخب الوطني للناشئين لاعبين ولاعبات سيكون لهم شأن كبير في أولمبياد لوس أنجليس 2028".وأضاف: "عملية بناء إعداد الناشئين تتطلب كثيرا من الصبر لحصد ثمار جهودهم وإنجازاتهم خلال السنوات المقبلة، وأثبت عدد من اللاعبين جدارتهم في تصفيات المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات التي أقيمت مؤخرا، بل وتغلبوا على لاعبين متأهلين للأولمبياد في المعكسر التدريبي".وأكد: "يتقدم الناشئون بمستواهم الفني وفقا لأعمارهم، ولا بد من العمل على تنمية وتطوير قدراتهم البدنية والفنية والنفسية، وتم اختيار عناصر المنتخب الوطني للناشئين بناء على إمكانيات وأداء اللاعبين واللاعبات، وسيتم في المستقبل إخضاعهم إلى برامج تدريبية متميزة تختلف كليا عن تلك البرامج المعدة لتدريب الكبار، مع التركيز على موهبة اللاعب وصقلها وتوجيه الناشئ بالطرق السليمة، فالنجاح يكمن في تحديد موهبته التي تعد أهم العوامل التي يمكن من خلالها التنبؤ بالمستوى الذي يمكن أن يحققه الناشئ خلال السنوات المقبلة".وتابع: "يحقق الأردن مكتسبات كبيرة في اقامة المعسكرات التدريبية، والمعسكر الحالي يعد فرصة كبيرة للاعبين المشاركين للأستفادة من مدرسة التايكواندو الحديثة، كما أنه يعد من أهم محطات الاعداد القوية قبل الأولمبياد، وهو من أقوى ولأكبر المعسكرات التدريبية التي ينظمها الأردن خلال السنوات الأخيرة، وأراهن أن الفائدة ستكون كبيرة على المشاركين في المعسكر التدريبي لتحقيق ميداليات ملونة، وسيكتب التاريخ أن أصحاب الميداليات الأولمبية قد شاركوا في معسكر كبير تم تنظيمه في الأردن".