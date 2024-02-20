إصابة محمد صلاح تقلق ليفربول

يشعر أنصار ليفربول الإنجليزي بالقلق من الأخبار الرائجة حول عودة الإصابة إلى نجم الفريق المصري محمد صلاح خصوصاً مع عدم تقديم المدرب يورغن كلوب إجابة واضحة عن حالته، بينما أشار موقع "إمباير أوف ذا كوب" المهتم بالنادي الأحمر إلى أن بول جويس الصحفي في "التايمز" هو الوحيد القادر على تأكيد تلك المخاوف أو نفيها.



وتعرض صلاح إلى إصابة في أربطة الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا الأخيرة أبعدته عن المشاركة مع الفريق لمدة بلغت 4 أسابيع قبل عودته في نهاية الأسبوع الماضي وقيادته الفريق إلى تحقيق فوز كبير على برنتفورد بعدما سجل هدفاً وصنع آخر في فوز ليفربول 4-1 على مضيفه.

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وبعد الفوز وعودة صلاح المظفرة، راجت أخبار عن عودة ذات الإصابة للنجم المصري واحتمالية غيابه لفترة فيها العديد من الاختبارات منها مواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي وكذلك نهائي كأس الرابطة الذي سيجمع ليفربول بتشيلسي على ملعب "ويمبلي" وهو ما أثار مخاوف النادي الأحمر الذي يملك قائمة طويلة من الغيابات في الفترة الحاسمة من الموسم.



وقال المدرب يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء: سيتم تقييم حالة صلاح يوماً بعد يوم. دون الكشف عن تفاصيل إضافية.



وأورد الموقع المهتم بأخبار النادي الأحمر يوم الثلاثاء: ننتظر تأكيد بول جويس عبر "التايمز" لحالة صلاح وحقيقة الأخبار التي تحدثت حول معاودة الإصابة له.



وأتبع: جويس كتب أخباراً عن حالة لاعبي ليفربول المصابين وخطط سير تعافيهم، دون الإشارة إلى محمد صلاح، ورغم أن هذا يبعث على الطمأنينة بعض الشيء، لكن علينا الانتظار بعض الوقت لمعرفة حالة "مو" قبل نهائي الكأس.



وانضم البرتغالي ديوغو جوتا إلى قائمة مصابي ليفربول بعد إصابته في مباراة برنتفورد الأخيرة، والتي تشمل الحارس الأساسي أليسون بيكر، جويل ماتيب وكيرتيس جونز، ترنت ألكسندر أرنولد وتياغو ألكانتارا.