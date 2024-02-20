الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة محمد صلاح تقلق ليفربول

ade93b69-ec90-49db-9393-596e23d4527b_16x9_1200x676
صلاح عاد الأسبوع الماضي بعد إصابة أبعدته شهراً

يشعر أنصار ليفربول الإنجليزي بالقلق من الأخبار الرائجة حول عودة الإصابة إلى نجم الفريق المصري محمد صلاح خصوصاً مع عدم تقديم المدرب يورغن كلوب إجابة واضحة عن حالته، بينما أشار موقع "إمباير أوف ذا كوب" المهتم بالنادي الأحمر إلى أن بول جويس الصحفي في "التايمز" هو الوحيد القادر على تأكيد تلك المخاوف أو نفيها.

وتعرض صلاح إلى إصابة في أربطة الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا الأخيرة أبعدته عن المشاركة مع الفريق لمدة بلغت 4 أسابيع قبل عودته في نهاية الأسبوع الماضي وقيادته الفريق إلى تحقيق فوز كبير على برنتفورد بعدما سجل هدفاً وصنع آخر في فوز ليفربول 4-1 على مضيفه.

اضافة اعلان

 وبعد الفوز وعودة صلاح المظفرة، راجت أخبار عن عودة ذات الإصابة للنجم المصري واحتمالية غيابه لفترة فيها العديد من الاختبارات منها مواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي وكذلك نهائي كأس الرابطة الذي سيجمع ليفربول بتشيلسي على ملعب "ويمبلي" وهو ما أثار مخاوف النادي الأحمر الذي يملك قائمة طويلة من الغيابات في الفترة الحاسمة من الموسم.

وقال المدرب يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء: سيتم تقييم حالة صلاح يوماً بعد يوم. دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأورد الموقع المهتم بأخبار النادي الأحمر يوم الثلاثاء: ننتظر تأكيد بول جويس عبر "التايمز" لحالة صلاح وحقيقة الأخبار التي تحدثت حول معاودة الإصابة له.

وأتبع: جويس كتب أخباراً عن حالة لاعبي ليفربول المصابين وخطط سير تعافيهم، دون الإشارة إلى محمد صلاح، ورغم أن هذا يبعث على الطمأنينة بعض الشيء، لكن علينا الانتظار بعض الوقت لمعرفة حالة "مو" قبل نهائي الكأس.

وانضم البرتغالي ديوغو جوتا إلى قائمة مصابي ليفربول بعد إصابته في مباراة برنتفورد الأخيرة، والتي تشمل الحارس الأساسي أليسون بيكر، جويل ماتيب وكيرتيس جونز، ترنت ألكسندر أرنولد وتياغو ألكانتارا.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
4de5e449-a7b8-4dde-af1a-2fd003b3e8fc_16x9_1200x676

ثنائي باير ليفركوزن على رادار ليفربول

19 شباط 2024
GGi2IR7XUAAOOZh

بعد العودة من الإصابة.. صلاح يسجل ويصنع

17 شباط 2024
اقرأ أيضا
AP24051322849346

وفاة مفاجئة لصاحب هدف الحسم لألمانيا بمونديال 1990

منذ3 ساعة
لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو الحلواني وابو الرب-(من المصدر)

الأردن ثالثا في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

منذ23 ساعة
Untitled

الأسترالي بوبيرين يقصي شلباية من بطولة قطر المفتوحة للتنس

منذ23 ساعة
Untitled

"النشميات" يتخطى السعودية بافتتاح غرب آسيا

منذ23 ساعة
4de5e449-a7b8-4dde-af1a-2fd003b3e8fc_16x9_1200x676

ثنائي باير ليفركوزن على رادار ليفربول

19 شباط 2024
428603342_718650043726941_3934472843802638151_n

الوحدات يصدر بيانا حول القرارات التحكيمية

18 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اعتياد الحرب أسوأ من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

مدرسة الحيوان

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج الشركات في 2023

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستدارة في التصريحات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

رفح.. ومجزرة كبرى

زيدون الحديد |اليوم

في غزة حرب بين الحقد والحق

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العالم وغزة

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy
 
 