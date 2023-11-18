السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة هالاند قبل مواجهة السيتي وليفربول

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ينفرد هالاند حاليا بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا
كشف طبيب منتخب النرويج الأول لكرة القدم يوم السبت أن نجم الفريق إيرلنغ هالاند سيغيب عن مباراة بلاده الأخيرة في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في مواجهة اسكتلندا بعد تعرضه لإصابة في القدم خلال مباراة ودية أمام منتخب جزر فارو الأسبوع الماضي.اضافة اعلان

وأصيب هالاند مهاجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا بكدمة خلال المباراة الودية لبلاده الخميس الماضي، ومن ثم لن يشارك أمام اسكتلندا في غلاسغو ضمن المجموعة الأولى بتصفيات البطولة الأوروبية المقبلة يوم الأحد.

وقال أولا ساند طبيب المنتخب النرويجي في بيان: الإصابة ليست خطيرة لكنه يتألم كثيرا وحركته محدودة قليلا، ومن ثم لن يتمكن من اللعب أمام اسكتلندا.

ويحتل منتخب النرويج المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات ولا يمكنه الحصول على أحد المركزين الأوليين المؤهلين للنهائيات بعد أن ضمنت إسبانيا واسكتلندا التأهل بينما يستطع المنتخب النرويجي المشاركة في النهائيات التي ستقام في ألمانيا إذا تأهل من خلال ملحق التصفيات.

وهالاند هو هداف منتخب بلاده في التصفيات بستة أهداف وقال مدرب النرويج ستيل سولباكن إنه لن يضم لاعبا بديلا للتشكيلة.

وقال المدرب: من المؤسف فعلا أن إيرلنغ لن يكون جاهزا للمباراة يوم الأحد لكننا لن نضيف بديلا له إلى التشكيلة.

وأضاف سولباكن: ستكون هذه فرصة كبيرة للاعبي الهجوم في الفريق.

وسيكون مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا أيضا في أمس الحاجة لخدمات هالاند بينما يستعد لمواجهة كبيرة السبت المقبل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد العطلة الدولية الحالية.

وينفرد هالاند حاليا بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا.
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