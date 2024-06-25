إصدار أجندة الموسم الكروي.. دوري المحترفين ينطلق في 8 آب

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صادق مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على أجندة الموسم المقبل 2024/2025، والذي يبدأ في الثامن من آب (أغسطس) المقبل، عبر بطولة الدوري الأردني للمحترفين، ويستمر حتى شهر أيار من العام 2025.وعمم الاتحاد مواعيد وتفاصيل أجندة الموسم الجديد على مختلف الأندية بكافة الدرجات، بالإضافة إلى فترات التسجيل للاعبين، مع الإشارة إلى أن لائحة البطولات التي ستصدر لاحقاً ستتضمن تعديلات على نظام بعض البطولات وعدد الفرق الهابطة من الدوري الأردني للمحترفين وبطولتي الدرجة الأولى والثانية ضمن رؤية وإستراتيجية الاتحاد لرفع مستوى البطولات.وتبدأ فترة التسجيل الأولى لأندية المحترفين من 10 تموز (يوليو) ولغاية 11 أيلول (سبتمبر) المقبلين، وفترة التسجيل الخاصة بأندية الدرجة الأولى والثانية من تاريخ 1 تموز 11 ولغاية أيلول المقبلين وفترة التسجيل الخاصة بأندية الدرجة الثالثة من 1 تموز إلى 20 تموز (يوليو) المقبل ، وفترة التسجيل الخاصة بالفئات العمرية لكافة الدرجات من تاريخ تموز1 إلى 20 تموز (يوليو) المقبل.دوري المحترفينمع مراعاة خطة إعداد المنتخب الوطني الأول، تنطلق مرحلة ذهاب دوري المحترفين بتاريخ 8/8/2024 وتستمر لغاية 7/12/2024، فيما تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 6/2/2025 وتستمر لغاية تاريخ 3/5/2025، على أن يتخلل البطولة أربع فترات توقف خلال أيام الفيفا وكما يلي:فترة التوقف الأولى من 24 آب ولغاية 10 أيلول المقبلين.فترة التوقف الثانية من 29 أيلول ولغاية 15 تشرين الأول المقبلين.فترة التوقف الثالثة من من 3 تشرين الثاني ولغاية 19 من نفس الشهر.فترة التوقف الرابعة من 9 أذار (مارس) من العام المقبل وحتى 25 من نفس الشهر.بطولة درع الاتحادانطلاق بطولة درع الاتحاد خلال فترات التوقف المشار اليها أعلاه دون مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية، حيث سيتم توزيع أندية المحترفين المشاركة بهذه البطولة على مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، وسيتم إقامة جولات البطولة كما هو مبين تالياً:الجولة الأولى خلال الفترة من 29 ولغاية 31 اب.الجولة الثانية خلال الفترة من 5 ولغاية 7 أيلول المقبل..الجولة الثالثة خلال الفترة من 3 ولغاية 5 تشرين الأول المقبل.الجولة الرابعة خلال الفترة من 10 ولغاية 12 تشرين الأول المقبل.الجولة الخامسة خلال الفترة من 7 ولغاية 9 تشرين الثاني المقبل.الدور قبل النهائي يوم 15 تشرين الثاني المقبل، فيما تقام المباراة النهائية يوم 20 من نفس الشهر.بطولة كأس الأردن CFIيقام الدور التمهيدي بمشاركة أندية الدرجة الثانية وآخر 4 فرق على سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024، خلال الفترة من 1 ولغاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.دور (الـ 32) خلال الفترة من 20 إلى 23 تشرين الثاني.دور (الــ16) خلال الفترة من 12 - 14 كانون الأول المقبل.تقام مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 19 - 21 كانون الأول.في حال تأهل فرق من أندية الدرجة الأولى أو الثانية للدور نصف النهائي تقام مباريات الدور بتاريخ 26/12/2024، على أن تقام المباراة النهائية بتاريخ 31/12/2024.في حال عدم تأهل أي فريق من أندية الدرجة الأولى أو الثانية للدور نصف النهائي تقام مباريات هذا الدور والمباراة النهائية بعد اختتام الدوري الأردني للمحترفين.بطولة كأس السوبرإقامة مباراة كأس السوبر بنظام الذهاب والإياب والتي ستجمع بطل دوري المحترفين مع بطل كأس الأردن CFI للموسم 2023/2024 وفي حال كان بطل الدوري وبطل الكأس فريقا واحدا تقام مباريات كأس السوبر بين بطل الدوري والفريق الحائز على المركز الثاني بدوري المحترفين بحيث تقام مباراة الذهاب بتاريخ 25/1/2025 على أن تقام مباراة الإياب بتاريخ 31/1/2025.دوري الدرجة الأولىانطلاق بطولة دوري الدرجة الأولى خلال الفترة من 15 أيلول وحتى 25 كانون الأول المقبلين، على أن يشارك بالبطولة عدد من فرق أندية المحترفين لفئة تحت (23) وسيتم إصدار تعليمات خاصة بذلك.دوري الدرجة الثانيةانطلاق بطولة دوري الدرجة الثانية خلال الفترة من 10 تشرين الأول إلى 21 كانون الأول المقبلين.دوري الدرجة الثالثةانطلاق بطولة دوري الدرجة الثالثة اعتبارا من تاريخ 21/7/202421 تموز وحتى 14 أيلول المقبلين.بطولات الفئات العمريةمواعيد انطلاق بطولات الفئات العمرية كما هو مبين تالياً:انطلاق مهرجان الواعدين تحت 13 عاما لجميع الدرجات بتاريخ 15 تموز و لغاية 31 تشرين الأول.انطلاق مباريات بطولات تحت سن 15 لأندية المحترفين وأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة خلال الفترة من 15/7/2024 ولغاية 30/1/2025.انطلاق مباريات بطولات تحت سن 17 لأندية المحترفين وأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة خلال الفترة من 11/7/2024 ولغاية 30/1/2025.انطلاق مباريات بطولات تحت سن 19 لأندية المحترفين وأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة خلال الفترة من 17/7/2024 ولغاية 30/1/2025.الفئات العمرية المعتمدة للاعبي كل بطولة من بطولات الفئات العمرية كما هو مبين تالياً:بطولة تحت سن (13) عاما مواليد 2011، 2012، 2013.بطولة تحت سن (15) عاما مواليد 2009، 2010.بطولة تحت سن (17) عاما مواليد 2007، 2008.بطولة تحت سن (19) عاما مواليد 2005، 2006.