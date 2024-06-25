 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصدار أجندة الموسم الكروي.. دوري المحترفين ينطلق في 8 آب

من مواجهة سابقة بين الفيصلي والحسين إربد ببطولة دوري المحترفين - (من المصدر)
من مواجهة سابقة بين الفيصلي والحسين إربد ببطولة دوري المحترفين - (من المصدر)
صادق مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على أجندة الموسم المقبل 2024/2025، والذي يبدأ في الثامن من آب (أغسطس) المقبل،  عبر بطولة الدوري الأردني للمحترفين، ويستمر حتى شهر أيار من العام 2025.اضافة اعلان
وعمم الاتحاد مواعيد وتفاصيل أجندة الموسم الجديد على مختلف الأندية بكافة الدرجات، بالإضافة إلى فترات التسجيل للاعبين، مع الإشارة إلى أن لائحة البطولات التي ستصدر لاحقاً ستتضمن تعديلات على نظام بعض البطولات وعدد الفرق الهابطة من الدوري الأردني للمحترفين وبطولتي الدرجة الأولى والثانية ضمن رؤية وإستراتيجية الاتحاد لرفع مستوى البطولات.
وتبدأ  فترة التسجيل الأولى لأندية المحترفين من 10 تموز (يوليو) ولغاية 11 أيلول (سبتمبر) المقبلين، وفترة التسجيل الخاصة بأندية الدرجة الأولى والثانية من تاريخ 1 تموز 11 ولغاية  أيلول المقبلين وفترة التسجيل الخاصة بأندية الدرجة الثالثة من 1  تموز إلى 20 تموز (يوليو) المقبل ، وفترة التسجيل الخاصة بالفئات العمرية لكافة الدرجات من تاريخ   تموز1 إلى 20 تموز (يوليو) المقبل.
دوري المحترفين
مع مراعاة خطة إعداد المنتخب الوطني الأول، تنطلق مرحلة ذهاب دوري المحترفين بتاريخ 8/8/2024 وتستمر لغاية 7/12/2024، فيما تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 6/2/2025 وتستمر لغاية تاريخ 3/5/2025، على أن يتخلل البطولة أربع فترات توقف خلال أيام الفيفا وكما يلي:
  فترة التوقف الأولى من 24 آب ولغاية 10 أيلول المقبلين.
  فترة التوقف الثانية من 29 أيلول ولغاية 15 تشرين الأول المقبلين.

 فترة التوقف الثالثة من من 3 تشرين الثاني ولغاية 19 من نفس الشهر.
 فترة التوقف الرابعة من 9 أذار (مارس) من العام المقبل وحتى 25 من نفس الشهر.
بطولة درع الاتحاد
انطلاق بطولة درع الاتحاد خلال فترات التوقف المشار اليها أعلاه دون مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية، حيث سيتم توزيع أندية المحترفين المشاركة بهذه البطولة على مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، وسيتم إقامة جولات البطولة كما هو مبين تالياً:
  الجولة الأولى خلال الفترة من 29 ولغاية 31 اب.
   الجولة الثانية خلال الفترة من 5 ولغاية 7 أيلول المقبل..
   الجولة الثالثة خلال الفترة من 3 ولغاية 5 تشرين الأول المقبل.
   الجولة الرابعة خلال الفترة من 10 ولغاية 12 تشرين الأول المقبل.
    الجولة الخامسة خلال الفترة من 7 ولغاية  9 تشرين الثاني المقبل.
   الدور قبل النهائي يوم 15 تشرين الثاني المقبل، فيما تقام المباراة النهائية يوم 20 من نفس الشهر.
بطولة كأس الأردن CFI
يقام الدور التمهيدي بمشاركة أندية الدرجة الثانية وآخر 4 فرق على سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024، خلال الفترة من 1 ولغاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
   دور (الـ 32) خلال الفترة من 20 إلى 23 تشرين الثاني.
   دور (الــ16) خلال الفترة من 12 - 14 كانون الأول المقبل.
   تقام مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 19 - 21 كانون الأول.
   في حال تأهل فرق من أندية الدرجة الأولى أو الثانية للدور نصف النهائي تقام مباريات الدور بتاريخ 26/12/2024، على أن تقام المباراة النهائية بتاريخ 31/12/2024.
   في حال عدم تأهل أي فريق من أندية الدرجة الأولى أو الثانية للدور نصف النهائي تقام مباريات هذا الدور والمباراة النهائية بعد اختتام الدوري الأردني للمحترفين.
بطولة كأس السوبر
إقامة مباراة كأس السوبر بنظام الذهاب والإياب والتي ستجمع بطل دوري المحترفين مع بطل كأس الأردن CFI للموسم 2023/2024 وفي حال كان بطل الدوري وبطل الكأس فريقا واحدا تقام مباريات كأس السوبر بين بطل الدوري والفريق الحائز على المركز الثاني بدوري المحترفين بحيث تقام مباراة الذهاب بتاريخ 25/1/2025 على أن تقام مباراة الإياب بتاريخ 31/1/2025.
دوري الدرجة الأولى
انطلاق بطولة دوري الدرجة الأولى خلال الفترة من 15 أيلول وحتى 25 كانون الأول المقبلين، على أن يشارك بالبطولة عدد من فرق أندية المحترفين لفئة تحت (23) وسيتم إصدار تعليمات خاصة بذلك.
دوري الدرجة الثانية
انطلاق بطولة دوري الدرجة الثانية خلال الفترة من 10 تشرين الأول إلى 21 كانون الأول المقبلين.
دوري الدرجة الثالثة
انطلاق بطولة دوري الدرجة الثالثة اعتبارا من تاريخ 21/7/202421 تموز وحتى 14 أيلول المقبلين.
بطولات الفئات العمرية
مواعيد انطلاق بطولات الفئات العمرية كما هو مبين تالياً:
    انطلاق مهرجان الواعدين تحت 13 عاما لجميع الدرجات بتاريخ 15 تموز و لغاية 31 تشرين الأول.
   انطلاق مباريات بطولات تحت سن 15 لأندية المحترفين وأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة خلال الفترة من 15/7/2024 ولغاية 30/1/2025.
   انطلاق مباريات بطولات تحت سن 17 لأندية المحترفين وأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة خلال الفترة من 11/7/2024 ولغاية 30/1/2025.
   انطلاق مباريات بطولات تحت سن 19 لأندية المحترفين وأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة خلال الفترة من 17/7/2024 ولغاية 30/1/2025.
الفئات العمرية المعتمدة للاعبي كل بطولة من بطولات الفئات العمرية كما هو مبين تالياً:
   بطولة تحت سن (13) عاما مواليد 2011، 2012، 2013.
    بطولة تحت سن (15) عاما مواليد 2009، 2010.
    بطولة تحت سن (17) عاما مواليد 2007، 2008.
    بطولة تحت سن (19) عاما مواليد 2005، 2006.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب فيلادلفيا مالك كنعان في طريقه للتسجيل بسلة فريق رم - (من المصدر)

جراسا الأكثر فوزا والأقوى دفاعا.. و"رم" الأفضل تسجيلا

منذ2 ساعة
كرة السلة - تعبيرية

3 مباريات في انطلاقة المرحلة الثانية اليوم

منذ2 ساعة
لاعبان يتنافسان في بطولة دولية سابقة جرت في الأردن - (من المصدر)

مشاركة عالمية كبيرة في بطولة الأردن لكرة الطاولة

منذ2 ساعة
الإعلامي لطفي الزعبي

لطفي الزعبي.. "واسطة" أدخلته الإعلام الرياضي و"بودكاست" ميزه في الشاشات العربية

منذ2 ساعة
السائق فادي شاهين يقوم بتجهيز سياراته استعدادا للسباق -(من المصدر)

السائقون الأردنيون يتطلعون لإيقاف فغالي في سباق الرمان

منذ2 ساعة
ملعب الأمير محمد بالزرقاء - ( من المصدر)

مساع لتجهيز الملاعب قبل بداية الموسم الكروي الجديد

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سنظل نردد: نعم مستهدفون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

معضلتان كبيرتان في وجه وقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تؤثر حرب لبنان على الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

كيف تواجه خلايا الإرهاب؟

سائد كراجة |اليوم

كابوس السجون

زيدون الحديد |اليوم

تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات | منذ1 ساعة
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات | منذ2 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 