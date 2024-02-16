الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصدار جدول المباريات للأسابيع الثلاثة الأولى من مرحلة إياب الدوري

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الأردني لكرة القدم،

أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول المباريات للأسابيع الثلاثة الأولى من مرحلة إياب الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.

وسيصدر الاتحاد جدول مباريات الأسابيع المتبقية من دوري المحترفين وكأس الأردن - CFI تباعاً، بعد خوض المنتخب الوطني لمنافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا خلال الفترة 18 – 26 آذار المقبل، بالإضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني ت 23 في بطولة غرب آسيا والتي تقام بنفس الفترة في السعودية.اضافة اعلان

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، حدد فترة التسجيل الثانية لتبدأ اعتبارا من يوم الخميس 22 شباط، ولغاية يوم الأربعاء 6 آذار.



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