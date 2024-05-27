 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصدار جدول مباريات نصف نهائي بطولات كأس الأردن للفئات العمرية

مبنى اتحاد كرة القدم
مبنى اتحاد كرة القدم
 أصدر اتحاد كرة القدم أمس، جدول مباريات الدور نصف النهائي لبطولات كأس الأردن للفئات العمرية تحت سن 15 و17 و19، والتي تم استحداثها للمرة الأولى هذا الموسم.اضافة اعلان
وضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأردن ت 15، يلتقي عمان FC مع نظيره فرسان الأردن عند الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة المقبل على ملعب الهاشمي، فيما يواجه فريق أكاديمية رؤى المستقبل فريق مدارس الخضر عند الساعة الخامسة عصرا على ملعب الرصيفة. وكان فريق عمان FC أنهى الدور الأول بصدارة ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متقدما على مدارس الخضر بـ5 نقاط، ثم اولمبيا عمان 4 نقاط، والمدرسة الإنجليزية من دون نقاط.
في المقابل، حل فريق أكاديمية رؤى المستقبل بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، يليه فرسان الأردن 6، الجزيرة 3، وأكاديمية المنتصر من دون نقاط.
على صعيد بطولة كأس الأردن ت 17، يواجه عمانFC  نظيره أكاديمية رؤى المستقبل عند الساعة الخامسة عصر السبت 1 حزيران(يونيو) المقبل على ملعب جرش، فيما يلاقي الجزيرة فريق فرسان الأردن بالتوقيت ذاته على ملعب الهاشمي.
وأنهى فريق عمان FC الدور الأول بصدارة ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، وفرسان الأردن ثانيا بـ6، واليرموك والصريح بنقطة واحدة.
واستقر الجزيرة بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ثم أكاديمية رؤى المستقبل 2، وكفرجايز بنقطة واحدة.
ولحساب بطولة كأس الأردن ت 19، يستقبل فريق سهل حوران نظيره الجزيرة عند الساعة الخامسة عصر الخميس 30 أيار(مايو) الحالي، على ملعب جرش، على أن يلاقي عمانFC   فريق البقعة عند الساعة الثامنة مساء على الملعب نفسه.
وتصدر فريق عمان FC ترتيب المجموعة الأولى لبطولة كأس الأردن ت 19 برصيد 9 نقاط، ثم الجزيرة 6، اليرموك 3، ومغير السرحان من دون نقاط.
في المقابل، استقر سهل حوران بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه البقعة 3، وعجلون بنقطة واحدة.
وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث أقيم الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور النصف النهائي. ويشهد الدور النصف النهائي مواجهة متصدر المجموعة الأولى مع وصيف "الثانية"، فيما يلتقي متصدر المجموعة الثانية، وصيف "الأولى".
وتقام مباريات الدور النصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات الدور النصف النهائي والمباراة النهائية، بالتعادل يتم تمديد المباراة لشوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل تحسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية، باستثناء بطولة كأس الأردن ت15، إذ يتم فيها اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة.
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