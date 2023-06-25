إصدار مواعيد دوري المحترفين قريبا.. و3 فترات توقف بـ"الذهاب"

يحيى قطيشات

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عمان- تشهد مرحلة الذهاب من مباريات دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي والتي تنطلق يوم الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل، 3 توقفات بسبب تحضيرات المنتخبين الأول والأولمبي ومشاركتهما في تصفيات كأس العالم 2026 والتصفيات الآسيوية الأولمبية.وستكون فترة التوقف الأولى للدوري خلال الفترة من الرابع ولغاية الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يخوض منتخب "النشامى" خلال فترة أيام الفيفا للعام الحالي، مباراة مع المنتخب النرويجي يوم السابع عشر من الشهر نفسه، ويواجه منتخب أذربيجان بعد خمسة أيام في باكو.وسيتوقف الدوري أيضا من أجل منح الفرصة لمنتخب النشامى للمشاركة في البطولة الودية الرباعية التي يستضيفها اتحاد الكرة على ستاد عمان الدولي خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بمشاركة منتخبات قطر وإيران والعراق.فترة التوقف الأخيرة للعام الحالي ستكون خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026، والتي تسحب قرعتها يوم السابع عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل.ويشارك المنتخب الأولمبي خلال فترة التوقف الأولى للدوري، في تصفيات كأس آسيا 2024، حيث يستضيف اتحاد الكرة مباريات المجموعة خلال الفترة من الرابع وحتى الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ يبحث المنتخب الوطني عن بطاقة العبور والتأهل للنهائيات للمرة السادسة في تاريخه، سعيا للتأهل نحو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وأوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سورية، سلطنة عمان وبروناي.وكانت قرعة الدوري قد سحبت خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة في منافسات الأسبوع الأول من البطولة، حيث يفتتح الفيصلي "حامل اللقب" مشوار الدفاع عن لقب دوري المحترفين، بملاقاة السلط، فيما يواجه الوحدات نظيره الأهلي، ويلتقي الحسين إربد مع شباب الأردن، ومغير السرحان مع الرمثا، والجليل مع معان، وشباب العقبة مع سحاب، ضمن الجولة الأولى.ويشهد ختام مرحلة الذهاب، إضافة إلى الجولة الأخيرة من عمر الدوري، مواجهة الفيصلي مع شباب الأردن، الوحدات مع شباب العقبة، الرمثا مع الجليل، السلط مع مغير السرحان، الحسين إربد مع سحاب، ومعان مع الأهلي. وراعى اتحاد الكرة، خلال سحب القرعة، وإصدار جدول المباريات، تحقيق معايير رئيسية عدة، في مقدمتها توفير مبدأ العدالة، في ترتيب جدول المباريات، ومواعيد وأماكن إقامتها، إلى جانب التعامل مع محدودية الملاعب المعتمدة لاستضافة مسابقات المحترفين.ويتزعم فريق الفيصلي صدارة الفرق المحلية كأكثر الفرق فوزا بلقب الدوري بواقع 35 لقبا، فيما يحتل الوحدات الوصافة بـ17 لقبا، يليه الأهلي بـ8 ألقاب، الرمثا والجزيرة بـ3 ألقاب، شباب الأردن بلقبين، مقابل لقب وحيد لكل من عمان والأردن.الى ذلك، ينتظر أن يعلن اتحاد الكرة، خلال الفترة المقبلة، وقبل إصدار جدول المباريات ومواعيدها ومكان إقامتها، الملاعب التي سيتم اعتمادها لإقامة مباريات الدوري بشكل رسمي، وحسب مصدر في الاتحاد، فإن الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات هي: ستاد عمان الدولي، وملعب الحسن، وملعب الأمير الحسين بالسلط، وملعب الأمير محمد بالزرقاء، وملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.وتم حسم أمر ملعب الملك عبد الله رسميا بعدم إقامة أي مباراة عليه من مباريات مرحلة الذهاب، والحال ينطبق على ملعب تطوير العقبة الذي يحتاج لقرار رسمي من اللجنة المشتركة المسؤولة عن إجازة الملاعب وتضم أعضاء من الاتحاد والأجهزة الأمنية ووزارة الشباب.ويسعى القائمون على برمجة جدول مباريات الدوري إلى تحقيق العدالة في تحديد أماكن إقامة اللقاءات لكل فريق، بحسب ما تم اختياره من ملاعب رسمية له قبل انطلاق الموسم، خصوصا وأن عددا من الفرق اختارت الملعب ذاته لاستضافة المباريات البيتية.وكان اتحاد الكرة قد خاطب إدارات أندية المحترفين لتحديد ملعبها البيتي، حيث كان النصيب الأكبر لملعبي ستاد عمان وستاد الحسن بإربد.