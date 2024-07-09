 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعادة إطلاق التصنيفين العالمي والأولمبي للتايكواندو من نقطة الصفر

لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى وجوليانا الصادق وزيد الحلواني وصالح الشرباتي -(من المصدر)
لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى وجوليانا الصادق وزيد الحلواني وصالح الشرباتي -(من المصدر)

توقف التصنيفان العالمي والأولمبي الصادران عن الاتحاد الدولي للتايكواندو، عند شهر حزيران (يونيو) الماضي، حيث سيتم بعد منافسات أولمبياد باريس 2024، إعادة إطلاق التصنيفين من نقطة الصفر.

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ووفقا للقانون الجديد سيتم احتساب نقاط اللاعبين للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، قبل عامين من انطلاق الأولمبياد. 


وسيبقى احتساب النقاط اللاعبين في أول سنتين قبل أولمبياد لوس أنجلوس، حيث سيخدم ذلك اللاعبين في القرعة، وفي تقدمهم في التصنيف الأولمبي. 
وتوقفت نقاط لاعبي المنتخب الوطني عند الشهر الماضي ليحتفظوا بمراكزهم، حيث يحتل لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني، المركز الثاني بالتصنيف العالمي لوزن تحت 63 كغم، برصيد 247.80 نقطة، وبقي في المركز السابع لوزن تحت 68 كغم بالتصنيف الأولمبي، برصيد 332.74 نقطة.


ويأتي اللاعب زيد مصطفى بالمركز الخامس في وزن تحت 68 كغم، ‏في التصنيف الأولمبي برصيد 379.75 نقطة، وبالمركز الرابع برصيد 371.47 نقطة.


ويأتي صالح الشرباتي، بالمركز الخامس ‏في وزن تحت 80 كغم بالتصنيف الأولمبي، برصيد 389.40 نقطة، وفي المركز الخامس ‏أيضا في التصنيف العالمي برصيد 392.10 نقطة.


وتحتل جوليانا الصادق المركز الثالث بالتصنيف الأولمبي لوزن تحت 67 كغم، برصيد 433.71 نقطة، والمركز ‏الثاني في ‏التصنيف العالمي برصيد 442.41 نقطة.


وتأتي راما أبو الرب في العشرين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 ‏كغم، برصيد 190.27 نقطة، وتحتل المركز الخامس في وزن تحت 73 كغم بالتصنيف العالمي، برصيد 143.82 نقطة.


وجاء فهد عمار في المركز الحادي عشر ‏بالتصنيف العالمي في وزن تحت 87 كغم برصيد 124.47 نقطة، ‏وبالمركز 25 في وزن فوق ‏‏80 كغم بالتصنيف الأولمبي برصيد 142.47 نقطة. ويحتل أنس الصادق المركز ‏السابع والعشرين بالتصنيف العالمي لوزن فوق 87 كغم برصيد 90.83 نقطة، ‏ويحل اللاعب ‏محمود الطرايرة في المركز الثاني والثلاثين ‏بالتصنيف العالمي لوزن تحت 58 كغم برصيد 87.78 نقطة.‏


من جهة أخرى، يخوض اللاعبون المتأهلون لأولمبياد باريس اليوم، منافسات بطولة كوريا الجنوبية الدولية (عيار نجمتين). 


ويلعب اليوم كل من: صالح الشرباتي وجوليانا الصادق، في حين  يلعب غدا زيد مصطفى وراما أبو الرب.


وتأتي بطولة كوريا الجنوبية استعدادا لأولمبياد باريس كون البطولة من البطولات المهمة، وتعد المحطة الأخيرة لمعظم المنتخبات المتأهلة.


والتحق المنتخب الوطني للناشئين والناشئات أول من أمس بالمنتخب الوطني في كوريا الجنوبية، حيث سيشارك مع المنتخب الأول في التدريبات للاستفادة من اللاعبين أصحاب الخبرات العالية.


وعقب انتهاء البطولة سيعود المنتخب الأول إلى الأردن، ويباشر تدريباته استعدادا للمغادرة إلى باريس، حسب الخطة الأولمبية التي وضعها الجهاز الفني بقيادة فارس العساف للاعبين المتأهلين للاولمبياد.


سيدخل المنتخب في معسكر مغلق، لحين انطلاق منافسات التايكواندو، ذلك لعدم الكشف عن خطة اللعب التي سيتبعها اللاعبون وفقا للمدير الفني.

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