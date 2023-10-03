الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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إعادة جدولة مباريات الدوري الأردني للمحترفين

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الدوري الأردني للمحترفين
قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، إعادة جدولة مباريات الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024، من الأسبوع السادس وحتى الحادي عشر.

ويراعي تعديل الجدول، فترات التوقف الدولية والتي يتخللها إقامة البطولة الدولية الرباعية، بمشاركة المنتخب الوطني الأول إلى جانب العراق، إيران وقطر، خلال أيام فيفا المعتمدة 9 – 17 تشرين الأول الحالي، مع منح النشامى فترة استعداد تسبق البطولة اعتبارا من 4 الجاري.اضافة اعلان

كما يأخذ التعديل بعين الاعتبار، مشاركة المنتخب الوطني في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ونهائيات آسيا 2027، خلال الفترة 13 – 21 تشرين الثاني المقبل، حيث تم منح النشامى فترة استعداد تبدأ اعتبارا من 8 من الشهر ذاته.

ومنح الجدول لفريقي الفيصلي والوحدات فترات الراحة المناسبة والمنصوص عليها في لائحة البطولات، نظرا لمشاركتهم في بطولة دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي على التوالي، حيث سيتم تحديد مواعيد مواجهات الفريقين في الأسبوعين الخامس والثامن لاحقا.

كما راعى التعديل عدم تزامن مباريات دوري الشباب ت 19 مع الدوري الأردني للمحترفين، على أن يتم إجراء تعديل على جدول بطولة الشباب أن اقتضت الحاجة.

في المقابل، تقام منافسات دور الـ 16 من كأس الأردن CFI خلال الفترة 18 – 21 تشرين الأول الجاري، فيما يلعب الدور ربع النهائي خلال الفترة 30 تشرين الثاني ولغاية 2 كانون الأول.

يذكر أن الحسين يتصدر ترتيب الفرق برصيد (12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، من أربع مواجهات)، ثم مغير السرحان 7، الرمثا وسحاب والسلط وشباب الأردن 6، (شباب العقبة 5 من أربع مواجهات)، الجليل والأهلي 4، ومعان أخيرا بنقطتين.

للاطلاع على جدول مباريات الدوري الأردني للمحترفين من الأسبوع السادس حتى الحادي عشر.



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