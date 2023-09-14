إعلان القائمة الأولية لمنتخب السيدات استعدادا لوديتي هونغ كونغ

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عمان- الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، قائمة أولية ضمت 34 لاعبة، تأهبا لمواجهة هونغ كونغ مرتين ودياً في تشرين الأول المقبل في عمان، ضمن التحضيرات للاستحقاقات القادمة.وضمت القائمة: شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، رنيم الداود، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، تسنيم اسليم، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة.وتنطلق تدريبات المنتخب الأحد 24 أيلول الجاري في عمان، بحضور اللاعبات المحليات، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعاً.ويلتقي المنتخب الوطني مع هونغ كونغ في عمان مرتين يومي 26 و 29 تشرين الأول المقبل، خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.