إعلان الناجحين في فحص ترقية الكراتيه

أعلن اتحاد للكراتيه اسماء الناجحين في فحص الترقية، والذي أقيم السبت باشراف لجنة الفحص المكونة من فايق الجعفري رئيس اللجنة والأعضاء محمد عليان و هنادي البنا وفادي النجار، وتاليا أسماء الناجحين بالفحص :-



الدان الاول: زيد العودة وورد فيضي ومروان فيضيةوباسل طملي وآو الزبون ومحمد أبو ليلى ومبارك خريس وابراهيم الحمامرة

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وتالا العموري وحمزة لطفي وعثمان الريماوي ومحمد قنيص وفارس قنيص

وأيهم قنيص وهاشم اسويد وميرال حسين وجود العوري وآدم الخطيب وعبد الله العلاوين والأمين السرحان وآدم الجوابرة وعبدالله اللبابدة ومحمد القدومي ورنيم الفيومي.



الدان الخامس: عماد الحمادين.