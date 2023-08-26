الأحد 27 آب 2023
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إعلان قائمة "الأولمبي" الأولية للتصفيات الآسيوية

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إعلان قائمة "الأولمبي" الأولية للتصفيات الآسيوية
عمان- الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني ت 23، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة اللاعبين الأولية استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تقام خلال الفترة من 6 حتى 12 أيلول المقبل على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.اضافة اعلان

وضمت القائمة 26 لاعباً هم: أحمد الجعيدي، قيس عباسي، مراد الفالوجي، أنطون عوض، دانيال عفانة، عرفات الحاج، ليث ابو رحال، فيصل أبو شنب، هايل الذيابات، بهاء الشملتي، علي الحجبي، محمد أبو النادي، مهند العرامشة، وسيم الريالات، محمد أبو طه، عامر جاموس، عمر صلاح، محمد كحلان، بشار الذيابات، علي العزايزة، مالك علان، رزق بني هاني، عارف الحاج، مهند أبو طه، أمين الشناينة، وسيف درويش.

وبدأ المنتخب تدريباته مساء اليوم السبت، على ملاعب البولو مع انطلاق معسكره التدريبي بمشاركة جميع اللاعبين الذين انهوا استحقاقاتهم مع أنديتهم ضمن الدوري الأردني للمحترفين، بانتظار التحاق عمر صلاح المحترف في صفوف الوكرة القطري يوم 4 أيلول المقبل، مع بدء أيام فيفا المعتمدة.

وينتظر أن يعلن الجهاز الفني عن القائمة النهائية مطلع الشهر المقبل، فيما يلتقي المنتخب مع نظيره الفلسطيني وديا الخميس على ستاد الأمير محمد.

ويفتتح المنتخب مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة بروناي عند التاسعة مساء السبت الموافق 6 أيلول المقبل، ثم يلاقي عُمان في ذات التوقيت يوم 9 الشهر ذاته، ويختتم مشاركته بمواجهة سورية يوم 12 أيلول (سبتمبر).

وحسب التعليمات، يتأهل للنهائيات الآسيوية صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.

وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان (ابريل) ولغاية 3 أيار (مايو) 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024.
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